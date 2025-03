Inflation alimentaire : une étude révèle l’ampleur des bouleversements pour les français

Depuis plusieurs années, la hausse des prix des produits alimentaires a modifié les habitudes de consommation des Français. Face à une inflation qui a marqué les esprits, les ménages ajustent leurs dépenses, modifient leurs choix alimentaires et adoptent de nouvelles stratégies pour préserver leur budget. Dans ce contexte, l’étude menée en mars 2025 par Ymanci en partenariat avec l’institut FLASHS apporte un éclairage sur l’impact de l’inflation sur les comportements des consommateurs.

L’inflation alimentaire a été au cœur des préoccupations économiques et sociales en France, notamment depuis les crises successives de 2022 et 2023. Si les prix ont montré des signes de stabilisation au cours des derniers mois, la perception des consommateurs demeure marquée par la hausse des années précédentes. Selon une étude menée en janvier 2025, 95 % des Français estiment que les prix des denrées alimentaires ont continué d’augmenter, malgré des données de l’INSEE indiquant une stabilisation sur un an.

Une inflation perçue comme toujours présente

L’étude révèle que l’inflation alimentaire reste une préoccupation majeure pour une grande majorité des Français. Si certaines catégories de produits ont connu une modération des prix, la mémoire des hausses successives des années précédentes continue d’alimenter une perception de progression constante des coûts. Les consommateurs constatent que leurs dépenses en supermarché restent élevées, notamment pour les produits de première nécessité comme la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes.

Cette perception est renforcée par le fait que les prix, bien que plus stables en 2024, demeurent supérieurs à ceux de 2020 ou 2021. De plus, la communication autour de l’inflation et la médiatisation de l’évolution des prix accentuent le sentiment d’une hausse permanente. Ainsi, près des deux tiers des Français considèrent que leur budget alimentation a augmenté de manière significative au cours des douze derniers mois, bien que certains indicateurs économiques suggèrent une accalmie relative.

Des stratégies d’adaptation de plus en plus marquées

Face à ces tensions budgétaires, les ménages ont mis en place différentes stratégies pour limiter l’impact de l’inflation sur leur pouvoir d’achat. L’une des évolutions majeures concerne le recours accru aux promotions et aux programmes de fidélité. Une part importante des consommateurs privilégie désormais les offres à prix réduits et les achats en lot pour optimiser leur budget.

L’attention portée aux prix unitaires et aux comparaisons entre enseignes s’est aussi renforcée. Certains consommateurs n’hésitent pas à fractionner leurs achats entre plusieurs magasins afin de bénéficier des meilleures offres. Les marques de distributeurs, généralement moins chères que les grandes marques, sont devenues un choix privilégié pour un nombre croissant de foyers.

Les magasins discount enregistrent également une augmentation de leur fréquentation. L’attrait pour ces enseignes, qui proposent des produits à des prix souvent plus bas, illustre l’évolution des habitudes de consommation face à la nécessité de réduire les dépenses alimentaires.

Des choix alimentaires réajustés

L’inflation a également influencé les préférences alimentaires des Français. Certains produits, jugés trop coûteux, ont été réduits dans l’alimentation quotidienne. La viande et le poisson figurent parmi les produits les plus impactés par cette évolution, avec un recul de leur consommation dans de nombreux foyers. La tendance à privilégier les protéines végétales ou les alternatives moins onéreuses, comme les œufs ou les légumineuses, s’est renforcée.

Les fruits et légumes, bien que considérés comme essentiels pour une alimentation équilibrée, ont également été affectés par les arbitrages budgétaires. Une partie des consommateurs a réduit l’achat de produits frais au profit d’options plus économiques, comme les conserves ou les surgelés. De même, les produits biologiques, souvent plus coûteux, sont en recul dans les paniers d’achat.

L’impact sur la nutrition et la santé

La modification des comportements alimentaires a des conséquences sur la santé des consommateurs. Si certains choix permettent d’optimiser les dépenses sans compromettre la qualité nutritionnelle, d’autres ajustements peuvent entraîner une diminution de la diversité alimentaire.

La réduction de la consommation de produits frais et de certaines sources de protéines peut, à long terme, avoir des effets sur l’équilibre nutritionnel des individus. Les personnes disposant d’un budget plus restreint peuvent être amenées à privilégier des aliments à moindre coût mais moins riches en nutriments essentiels.

La nécessité de limiter les dépenses a conduit une partie de la population à adopter des pratiques telles que la réduction des portions ou la consommation d’aliments en fin de date limite de consommation. Ces adaptations, bien que favorisant la lutte contre le gaspillage alimentaire, traduisent aussi des contraintes budgétaires de plus en plus fortes pour certains ménages.

Un changement dans la gestion du budget alimentaire

L’inflation a également conduit à une évolution dans la manière dont les consommateurs gèrent leur budget alimentaire. De plus en plus de Français adoptent des stratégies d’optimisation des dépenses, comme l’utilisation d’applications de suivi des promotions ou la planification plus rigoureuse des repas.

Le recours aux banques alimentaires a aussi progressé pour certains foyers confrontés à des difficultés financières accrues. Cette réalité souligne l’importance des dispositifs d’aide alimentaire et des politiques publiques visant à garantir un accès équitable à une alimentation de qualité pour tous.

Les ménages ayant des crédits en cours sont particulièrement affectés par l’inflation alimentaire. Une majorité des personnes concernées estime que le poids des remboursements impacte leur budget consacré à l’alimentation. Cette contrainte financière supplémentaire accentue la nécessité de trouver des solutions pour limiter les dépenses alimentaires sans compromettre l’équilibre nutritionnel.