Intermarché victime d’une cyberattaque : les clients Drive menacés

Intermarché rejoint une liste qui s’allonge dangereusement : Picard, Auchan, et même le Ministère de l’Éducation nationale. En août 2026, le groupe de distribution français a confirmé une cyberattaque touchant 287.605 clients de son Drive. Mais cet incident n’est pas isolé, il révèle une fragilité structurelle du secteur retail français face aux menaces informatiques, malgré des obligations légales croissantes.

Intermarché : la dernière victime d’une vague de cyberattaques

Les faits : 287.605 clients affectés

Le Groupement Mousquetaires a confirmé le 3 août 2026 qu’un accès non autorisé avait compromis les données personnelles de 287.605 utilisateurs de son service Drive, soit 14,4% des deux millions de clients de cette plateforme de courses en ligne. Les informations exposées incluent noms, prénoms, dates de naissance, numéros de téléphone, adresses postales et numéros de carte de fidélité. L’enseigne précise toutefois dans un communiqué officiel : « Aucune donnée bancaire, aucune information relative au montant des cagnottes de fidélité, aucun mot de passe ni aucune adresse électronique ne sont concernés par cet incident. » Cette distinction n’empêche pas les risques : « Leurs données pouvant être utilisées pour rendre plus crédibles des tentatives d’hameçonnage ou d’escroquerie », prévient le distributeur dans les courriels envoyés aux victimes.

Contexte : Picard, Auchan, Ministère de l’Éducation… une tendance alarmante

L’attaque contre Intermarché s’inscrit dans une séquence préoccupante pour les infrastructures numériques françaises. Quelques semaines auparavant, Picard et Auchan subissaient des intrusions similaires. Plus inquiétant encore, le Ministère de l’Éducation nationale, institution régalienne, a également été ciblé. Cette accumulation sur un laps de temps restreint suggère une intensification des menaces visant spécifiquement le territoire français, ou du moins une vulnérabilité systémique que les acteurs malveillants exploitent méthodiquement. Le secteur retail, qui concentre des volumes massifs de données clients, apparaît comme une cible privilégiée. Face à cette multiplication des incidents, Intermarché a notifié la CNIL et déposé plainte auprès du parquet de Paris, conformément aux obligations du RGPD.

Pourquoi le secteur retail français est-il si vulnérable ?

La concentration des données : une cible de choix

Les enseignes de grande distribution stockent des informations précieuses : historiques d’achats, habitudes de consommation, coordonnées personnelles, programmes de fidélité. Cette concentration fait du retail un réservoir de données exploitables pour des campagnes d’hameçonnage ciblées ou des opérations de fraude à grande échelle. Contrairement aux institutions financières, traditionnellement mieux armées en cybersécurité, les distributeurs ont longtemps sous-estimé la valeur stratégique de ces informations. Le développement rapide du commerce en ligne, accéléré par la pandémie, a multiplié les surfaces d’attaque sans que les investissements de protection ne suivent le même rythme.

Investissements en cybersécurité insuffisants

Le retail français souffre d’un retard chronique dans ses budgets de cybersécurité. Alors que les banques consacrent en moyenne 8 à 10% de leur budget informatique à la sécurité, les distributeurs plafonnent souvent sous les 5%. Cette économie de moyens se traduit par des équipes réduites, des outils de détection obsolètes et des protocoles de réponse aux incidents inadaptés. La priorité accordée à l’expérience client et à l’innovation commerciale relègue souvent la sécurité au second plan, jusqu’à ce qu’un incident comme celui d’Intermarché ne révèle brutalement les failles du dispositif.

Complexité des chaînes informatiques

Les infrastructures numériques des grandes enseignes résultent d’empilements successifs : systèmes historiques maintenus depuis des décennies, applications métiers développées par des prestataires multiples, plateformes e-commerce externalisées. Cette hétérogénéité crée des zones grises où les responsabilités se diluent et les failles prospèrent. L’interconnexion avec des partenaires logistiques, des fournisseurs et des services tiers multiplie les portes d’entrée potentielles. Chaque maillon faible devient un point d’accès pour des attaquants déterminés. La complexité technique rend également difficile la mise en œuvre de protocoles de sécurité homogènes à l’échelle de l’organisation.