En vacances en Sicile, une famille tombe sur des sacs hermétiques échoués sur la plage : à l’intérieur, 700 000 euros en liquide

Une somme de 700 000 euros en petites coupures a été saisie par la justice italienne après l’échouage d’un bateau sur la plage de Casuzze, dans le sud de la Sicile. L’argent, caché dans des sacs de courses, a été découvert par des touristes venus profiter du sable, quelques jours avant la publication de cette information par franceinfo.

Un des sacs hermétiques retrouvés sur le rivage contenait à lui seul 20 000 euros. Les vacanciers se trouvaient tranquillement sur la plage lorsqu’ils sont tombés sur ces pochettes gonflées de liasses, rejetées par les vagues.

Un bateau en panne au large de Casuzze

Alertés par la panne, les garde-côtes se sont approchés de l’embarcation. Deux occupants ont alors pris la fuite, tandis que le troisième jetait les sacs d’argent à la mer. Les sacs ont été repêchés sur la plage quelques heures plus tard.

Deux hommes ont depuis été interpellés. Le troisième reste en fuite. Les liasses, elles, ont été saisies par la justice italienne, qui tente désormais de reconstituer le fil de l’affaire.

L’enquête, menée conjointement entre Malte et l’Italie, cherche à établir l’origine, la destination et l’usage prévu de ces fonds. Le dossier suivrait la piste de la criminalité organisée qui opère en Méditerranée, sans que rien ne permette à ce stade de confirmer s’il s’agit bien de trafiquants.

Pour le journaliste spécialiste de la criminalité organisée Antonio Talia, les hommes interpellés n’occupent probablement pas un rang très élevé dans la hiérarchie criminelle. « Et c’est aussi un geste désespéré, manifestement », a-t-il ajouté à propos du choix de jeter les sacs par-dessus bord.

Que devient l’argent trouvé en France ?

L’épisode sicilien rappelle un autre cas, survenu fin 2023 dans une forêt du Var : un couple de randonneurs y avait découvert 400 000 euros enterrés, sans lien apparent avec l’affaire italienne mais avec la même question en toile de fond. Que faire d’une somme pareille, tombée entre les mains d’un promeneur ou d’un baigneur ?

En France, la règle est claire. « De manière générale, il faut le remettre aux autorités », explique l’avocat au barreau de Paris Noui Lecheheb. Il précise que les mairies disposent souvent d’un service des objets trouvés, chargé de conserver la somme pendant un an et un jour. Passé ce délai, si personne ne s’est présenté pour la réclamer, celui qui l’a découverte peut légalement en devenir propriétaire.

En Sicile, la question ne se posera pas dans ces termes.