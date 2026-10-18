KFC opte pour Coca-Cola comme fournisseur de soda aux États-Unis, délaissant ainsi son partenaire historique PepsiCo

KFC a signé Coca-Cola comme nouveau partenaire de boissons pour ses restaurants américains, une décision annoncée le jeudi 16 octobre 2026. Cette signature met fin à un partenariat avec PepsiCo vieux d’environ quatre décennies.

L’information a été révélée en premier par le Wall Street Journal, qui cite des personnes proches du dossier. Les produits Coca-Cola doivent arriver dans les 3 718 restaurants KFC aux États-Unis d’ici le printemps 2027. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

Un revers symbolique pour PepsiCo

La perte de ce contrat tombe mal pour PepsiCo, qui cherche justement à redresser ses ventes de sodas aux États-Unis. Sa division snacks fait face à des prix élevés et à une demande qui glisse vers des options plus saines. Le PDG Ramon Laguarta a reconnu plus tôt en octobre 2026 que le retour de la croissance et des marges prenait plus de temps que prévu, dans un contexte de coûts en hausse.

Jay Woods, chief market strategist chez Freedom Capital Markets, estime que l’affaire pèse sur l’image du groupe. « Cela donne une très mauvaise image de PepsiCo… surtout lorsqu’on perd un partenaire de marque aussi prestigieux. C’est peut-être, sur le plan de l’image, la goutte d’eau qui fait déborder le vase. », a-t-il déclaré. Il ajoute : « Il est très rare que deux géants d’un même secteur prennent des orientations aussi différentes. ».

Tout n’est pas perdu pour PepsiCo du côté de Yum Brands. Un porte-parole du groupe, cité par Reuters, a confirmé le renouvellement des accords avec Taco Bell et KFC International. Celui conclu avec Taco Bell court sur dix ans.

PepsiCo conserve par ailleurs ses partenariats avec les chaînes de sandwiches Subway et Jersey Mike’s Subs, ainsi que la gestion de la fontaine à soda de Pizza Hut. Cette dernière a pourtant quitté le giron de Yum Brands en 2026, après être passée de Coca-Cola à PepsiCo en 2011.

Le scénario qui se joue avec KFC n’est pas inédit pour PepsiCo. En 2012 déjà, le groupe avait perdu le contrat avec Dunkin au profit de Coca-Cola, après cinq ans de collaboration avec la chaîne de beignets. Coca-Cola, de son côté, reste de longue date le partenaire boissons de McDonald’s et de Wendy’s.

PepsiCo évolue aussi sous le regard de l’investisseur activiste Elliott Investment Management, qui avait révélé une participation dans le groupe en 2025 et réclamé la cession d’actifs sous-performants ainsi qu’un redressement des résultats en Amérique du Nord.