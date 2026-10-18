Rocket Lab annonce un nouveau délai pour la fusée Neutron, le premier vol est reporté à 2027

Le premier vol de Neutron, le nouveau lanceur de Rocket Lab, n’aura pas lieu en 2026 comme prévu. L’entreprise californienne a annoncé un nouveau report à 2027, provoqué par un défaut de fabrication découvert dans un composant en fibre de carbone, rapporte Space. Aucune date précise n’a été communiquée : le calendrier dépendra des résultats de fabrication, d’intégration et de tests à venir.

C’est Peter Beck, fondateur et PDG de Rocket Lab, qui a fait l’annonce dans une vidéo de sept minutes publiée tard le mardi 13 octobre 2026. Il y détaille le problème technique à l’origine de ce nouveau délai.

Le défaut concerne les réservoirs de propulseur du premier étage de Neutron, qui doivent stocker l’oxygène liquide et le méthane liquide nécessaires à la propulsion. Lors de la production du dôme avant, le composant structurel qui ferme une extrémité du réservoir, les ingénieurs ont repéré après l’étape de durcissement de petits vides entre les couches de fibre de carbone. Ces dômes sont fabriqués avec une machine automatisée de placement de fibres censée garantir une qualité constante.

Les inspections ont soulevé des inquiétudes sur les marges structurelles de la pièce. Rocket Lab n’affirme pas que le dôme aurait nécessairement échoué en vol, mais l’entreprise a choisi de ne pas poursuivre sans correctifs. Peter Beck a expliqué que ces vides ne signifiaient pas nécessairement que le dôme échouerait en vol, mais que la pratique de l’entreprise était de ne procéder que lorsqu’elle estimait que le système disposait des marges appropriées.

Le problème dit résolu, un nouveau dôme reste à fabriquer

Selon Rocket Lab, le défaut de fabrication sous-jacent a déjà été corrigé grâce à une modification du processus de production composite. Le nouveau procédé a servi à fabriquer le dôme arrière, une autre pièce majeure du réservoir du premier étage, avec un résultat que Peter Beck qualifie de meilleure qualité jamais obtenue pour ce type de composant.

Il a déclaré qu’ils avaient depuis fait passer une autre section composite en carbone appelée le dôme arrière par ce nouveau processus, et qu’il était heureux de rapporter que cela avait résulté dans le dôme composite en carbone de la plus haute qualité à ce jour, et qu’ils avaient résolu le problème.

Reste à fabriquer un dôme avant de remplacement avec ce procédé révisé, à le faire durcir puis à l’inspecter, des étapes attendues d’ici la fin de l’année 2026. Les ingénieurs devront ensuite intégrer les pièces dans un premier étage complet et mener une série de tests de qualification, un travail prévu jusqu’au premier trimestre 2027, si aucune complication supplémentaire ne survient.

Le dirigeant a précisé qu’à partir de là, ils s’attendaient à être en bonne position pour partager une nouvelle date de lancement cible.

Ce nouveau report s’ajoute à une liste déjà longue. Rocket Lab avait dévoilé le projet Neutron en 2021, avec un premier vol initialement visé pour 2024, repoussé à 2025 puis à début 2026. Un incident antérieur, la rupture d’un réservoir de carburant lors d’un test de pression, avait déjà décalé le lancement à fin 2026 avant que le défaut composite ne pousse le calendrier jusqu’en 2027.

Neutron doit permettre à Rocket Lab de transporter des charges utiles plus importantes que celles de l’Electron, son lanceur actuel spécialisé dans les petits satellites, et de viser un éventail plus large de missions commerciales et gouvernementales. Sa conception prévoit un premier étage réutilisable, une exigence d’ingénierie supplémentaire puisque le véhicule doit à la fois résister aux conditions de lancement et conserver l’intégrité nécessaire à sa récupération.

Sur ce marché, SpaceX et son Falcon 9 ont déjà démontré la valeur commerciale de la réutilisabilité du premier étage.

Rocket Lab affirme que l’intérêt des clients reste fort malgré les délais accumulés, évoquant de nouveaux contrats à venir sans préciser quand ils seront annoncés. Peter Beck a conclu qu’il existait une demande significative pour ce que Neutron avait à offrir, y compris de nouveaux contrats dont ils pourraient parler bientôt, que ces clients comprenaient qu’une fusée fiable avait beaucoup plus de valeur qu’une fusée précoce, et qu’ils étaient reconnaissants de leur confiance.