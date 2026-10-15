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Diesel : l’AIE prévoit des tensions sur le marché jusqu’en 2027

L’Agence internationale de l’énergie prévoit que les prix du diesel resteront élevés jusqu’en 2027 en raison de perturbations d’approvisionnement au Moyen-Orient et en Russie. Les marges de raffinage ont atteint des records de 95 dollars le baril en septembre 2026, alimentant l’inflation mondiale. Malgré le déblocage de réserves stratégiques, la reprise du raffinage attendue fin 2026 ne compensera pas le déficit accumulé.

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Jehanne Duplaa
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Diesel : l'AIE prévoit des tensions sur le marché jusqu'en 2027
Diesel : l’AIE prévoit des tensions sur le marché jusqu’en 2027 © journaldeleconomie.fr
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L’Agence internationale de l’énergie (AIE) anticipe des prix du diesel élevés jusqu’en 2027. Cette situation résulte de plusieurs facteurs économiques et géopolitiques. Décryptage des raisons de cette crise.

Dans son dernier rapport, l’AIE alerte sur une pénurie mondiale de diesel qui pourrait durer jusqu’en 2027. Cette annonce est préoccupante pour les automobilistes, agriculteurs et transporteurs routiers. L’analyse révèle une situation économique complexe.

Les causes de la pénurie

Le problème trouve ses racines dans deux régions clés. En septembre 2026, le Moyen-Orient et la Russie ont vu leurs exportations de gazole chuter de 1,3 million de barils par jour, soit 4,5 % de la demande mondiale prévue. Cela équivaut à la disparition soudaine d’un vingtième du diesel mondial.

Les conflits au Moyen-Orient, avec des attaques répétées sur les infrastructures énergétiques, et la guerre en Ukraine perturbent gravement l’approvisionnement. Bien qu’un accord entre Washington et Moscou ait levé certaines sanctions le 9 octobre 2026, les effets demeurent.

Habituellement, les raffineries augmentent leurs stocks en prévision de l’hiver. Mais en 2026, les réserves ont diminué. L’AIE qualifie cette situation de « réduction contre-saisonnière », un signal inquiétant pour les marchés.

Les prix records du diesel ont déjà des conséquences économiques majeures en augmentant le coût des biens, impactant les revenus réels et l’inflation. Le transport, l’agriculture et la livraison de marchandises répercutent ces hausses sur les consommateurs.

La flambée des prix du diesel

Une offre réduite face à une demande stable entraîne une hausse des prix. En septembre 2026, les marges de raffinage du diesel ont atteint des records à près de 95 dollars le baril, alors qu’elles se situent normalement entre 15 et 25 dollars.

Cette situation s’explique par la rareté du diesel, permettant aux raffineurs d’augmenter leurs prix. Chaque litre à la pompe impacte le budget des ménages et des entreprises.

Les réserves mondiales de diesel devraient normalement augmenter à l’automne, mais elles fondent. L’AIE avertit que l’absence de résolution des conflits au Moyen-Orient pourrait aggraver la situation avant un éventuel retournement en 2027.

Solutions face à la crise

Pour atténuer la crise, les pays membres de l’AIE ont ouvert leurs réserves stratégiques, libérant 426 millions de barils de pétrole entre mars et juin 2026. Toutefois, 100 millions de barils restaient à livrer en octobre. Ces réserves sont un amortisseur temporaire, mais ne résolvent pas le problème de fond.

L’AIE prévoit une reprise des activités de raffinage mondiale vers la fin de 2026, avec une augmentation de l’offre de 7,7 millions de barils par jour en 2027. Cependant, les tensions persistent en raison des conflits au Moyen-Orient qui menacent toute amélioration.

Impact pour les consommateurs

Pour les consommateurs, cela signifie des coûts de carburant élevés pendant encore deux ans. Les agriculteurs et transporteurs routiers verront leurs frais augmenter, répercutés sur les prix des marchandises. En France, l’effet se fera sentir à la pompe et dans les supermarchés, où les produits transportés par camion coûteront plus cher. La crise du diesel touche directement le quotidien de nombreux ménages.

La question reste posée : les gouvernements parviendront-ils à coordonner leurs efforts pour accélérer la sortie de crise ou faudra-t-il attendre 2027 pour une stabilisation du marché ?

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