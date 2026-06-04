KNDS chamboule son actionnariat avec l’entrée de l’État allemand et sa cotation en Bourse

KNDS prépare l’une des plus importantes introductions en Bourse européennes de 2026

Le géant franco-allemand de l’armement KNDS s’apprête à bouleverser son architecture capitalistique avec une double cotation à Paris et à Francfort, prévue pour l’été 2026. Cette opération, qui pourrait figurer parmi les introductions en Bourse les plus significatives de l’année sur le Vieux Continent, intervient au moment où les budgets européens de défense connaissent une expansion sans précédent depuis la fin de la Guerre froide, portés par l’urgence du réarmement continental. Le feu vert de l’audit, obtenu à la fin du mois de mai 2026, a levé le dernier obstacle formel à cette entrée en Bourse.

Né de la fusion en 2015 entre le français Nexter et l’allemand Krauss-Maffei Wegmann, KNDS incarne aujourd’hui l’un des rares exemples véritablement aboutis d’entreprise d’armement européenne à vocation transfrontalière. Le groupe, qui fabrique notamment le char Leopard 2 et le canon Caesar, présente cette cotation comme un levier destiné à « soutenir sa stratégie de croissance à long terme » en élargissant son accès aux marchés de capitaux. Pour comprendre les défis structurels que soulève cette ambition, il convient de la replacer dans le cadre plus large de la difficile autonomisation de la Base industrielle et technologique de défense européenne.

L’État allemand entre au capital via un investissement de 8 milliards d’euros

L’architecture actionnariale qui se dessine après l’introduction révèle toute l’importance stratégique que Berlin et Paris accordent à ce champion européen de l’armement terrestre. L’État allemand, par l’intermédiaire de la banque publique de développement KfW, a confirmé le 21 mai 2026 l’acquisition d’une participation de 40 % pour un investissement estimé à 8 milliards d’euros, au prix retenu pour l’introduction en Bourse.

Cette entrée au capital redistribue profondément les équilibres internes du groupe. Jusqu’alors détenu à parité entre l’État français (50 %) et les familles Bode-Wegmann, propriétaires de KMW (50 %), KNDS verra désormais ses parts réparties entre la France (40 %), l’Allemagne (40 %) et le marché (20 %). Les deux gouvernements prévoient toutefois de réduire progressivement leurs participations respectives à 30 % chacun sur une période de deux à trois ans, portant ainsi le flottant à 40 %. Le Monde souligne que cette reconfiguration constitue un fait sans précédent dans l’histoire de la coopération industrielle de défense franco-allemande.

Des résultats financiers exceptionnels portés par le réarmement européen

Les fondamentaux économiques du groupe justifient pleinement l’empressement des actionnaires étatiques. En 2025, KNDS a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros, en progression de 15,9 % par rapport aux 3,8 milliards enregistrés l’année précédente. Plus frappant encore, le carnet de commandes a bondi à 33,1 milliards d’euros à la fin de l’exercice, contre 23,5 milliards un an plus tôt, soit une hausse de près de 41 % en douze mois.

La rentabilité accompagne cette croissance à marche forcée. Le résultat d’exploitation est passé de 500 à 661 millions d’euros, faisant progresser la marge opérationnelle de 13,2 % à 15 %. Le bénéfice net a quant à lui plus que doublé, atteignant 996 millions d’euros contre 412 millions en 2024, gonflé en partie par un gain financier lié à la participation du groupe dans le fabricant de transmissions militaires Renk.

Cette performance s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu qui stimule les commandes à l’échelle mondiale. La demande émane désormais de plus de 40 forces armées, témoignage de la montée des tensions internationales et du réarmement européen engagé dans le sillage de la guerre en Ukraine. Selon Boursorama, le groupe est jugé « dans les temps » pour respecter le calendrier d’introduction qu’il s’est fixé.

Une cotation différée par des questions de certification comptable

Le processus d’introduction n’a pas été exempt de turbulences administratives, qui illustrent les contraintes spécifiques pesant sur les entreprises du secteur de l’armement. Le cabinet d’audit PwC refusait initialement de certifier les comptes 2025 tant qu’une enquête interne, confiée au cabinet Freshfields, n’avait pas rendu ses conclusions sur un contrat qatari signé en 2013.

Cette enquête portait sur la livraison au Qatar de 24 canons automoteurs PzH 2000 et de 62 chars Leopard 2, pour un montant d’environ 1,89 milliard d’euros, et visait à éclaircir la nature de commissions versées dans le cadre de cette transaction. À la fin du mois de mai 2026, les investigations ont suffisamment progressé pour que PwC approuve les chiffres, sans qu’aucune preuve de faute pénale n’ait été établie.

Une valorisation ajustée aux réalités du marché

La valorisation visée reflète une approche plus pragmatique qu’initialement envisagée. Estimée entre 18 et 20 milliards d’euros, elle a été revue à la baisse par rapport aux 25 milliards évoqués en début d’année, signe que les marchés se montrent plus sélectifs dans leur appréciation des marges du secteur de la défense.

Cette révision s’explique notamment par la structure particulière de l’actionnariat post-cotation. Avec seulement 20 % du capital offerts au marché dans un premier temps, la liquidité du titre sera naturellement contrainte, ce qui peut tempérer l’appétit des investisseurs institutionnels. Jean-Paul Alary, directeur général de KNDS depuis le 1er avril 2025, maintient néanmoins que « ce projet ouvre un nouveau chapitre dans le développement de KNDS comme champion européen unique ».

Les enjeux stratégiques d’une cotation franco-allemande

Au-delà des aspects financiers, cette introduction en Bourse soulève des questions géopolitiques d’une portée considérable. Comment concilier les exigences de la transparence boursière avec les impératifs souverains de deux États dont les intérêts industriels peuvent parfois diverger ? La coexistence entre logique actionnariale et raison d’État constituera un défi permanent pour la gouvernance future du groupe, appelé à naviguer entre deux capitales et deux cultures industrielles distinctes.

L’opération s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation européenne du secteur de la défense. KNDS a récemment décroché une commande britannique de 72 obusiers RCH 155 pour un montant proche du milliard de livres sterling, avec une production assurée à Stockport et à Telford. Ces succès commerciaux démontrent la pertinence du positionnement européen du groupe face aux géants américains du secteur, dans un marché où la demande ne faiblit pas.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives. La publication du rapport Freshfields, le dépôt du prospectus et la fixation de la fourchette de prix permettront de valider la valorisation retenue. Dans un environnement marqué par des taux d’intérêt encore élevés et des tensions géopolitiques persistantes, l’accueil que les marchés réserveront à cette introduction constituera un test en grandeur réelle de l’appétit des investisseurs pour les valeurs de défense européennes.