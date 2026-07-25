Mauvaise nouvelle pour la dette publique : le taux d’emprunt de la France atteint un seuil historique

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré ne pas être très optimiste, mercredi 23 juillet 2026, sur les perspectives de la France concernant sa dette et son déficit public. Le lendemain matin, à 9 h 47, les marchés lui ont donné une illustration concrète de ses inquiétudes : le rendement de l’obligation assimilable au Trésor à dix ans (OAT) a atteint 4,014 %, franchissant pour la première fois depuis juin 2009 le seuil symbolique des 4 %, alerte le 20 Minutes.

Le Premier ministre avait jugé la situation « préoccupant, grave même », estimant qu’elle limite notre liberté d’action et nous place en situation de vulnérabilité.

Ce cap marque un retour aux niveaux de la fin des années 2000, au moment de la crise des subprimes. Sur un an, le taux a progressé de 0,70 points. La France emprunte le 24 juillet 2026 plus cher qu’elle ne l’a fait dans un contexte où sa dette publique dépasse 3 500 milliards d’euros, soit 117 % de son PIB selon l’Insee, et où son déficit reste au-dessus des 3 % visés par les règles européennes, à 5,1 % en 2025.

La charge de la dette, premier poste budgétaire de l’État

Les intérêts versés aux créanciers sont devenus le premier poste de dépenses de l’État français, devant l’Éducation nationale. Ces intérêts devraient atteindre 64 milliards d’euros en 2026. Fin juin, le ministre de l’Économie Roland Lescure avait évoqué une trajectoire pouvant conduire jusqu’à 100 milliards d’euros.

Une part croissante de ces créanciers est étrangère. Selon l’Agence France-Trésor, le service de Bercy chargé d’émettre les obligations françaises, 56 % des détenteurs de la dette française étaient des non-résidents fiscaux fin 2025, contre 50,1 % en décembre 2022. Parmi les créanciers résidents, les banques représentaient 10,5 % du total à fin mars 2026, les compagnies d’assurance 9,6 %, les OPCVM 1,8 % et les autres créanciers 22,2 %.

Trois facteurs expliquent la hausse des taux, selon l’analyste John Plassard, de Cité Gestion : « les tensions inflationnistes liées à l’énergie, les anticipations de politique monétaire européenne et une prime de risque politique et budgétaire propre à la France ».

L’instabilité politique nationale depuis la dissolution de 2024 est citée parmi les éléments qui ont rendu difficile tout redressement des finances publiques. Les tensions au Moyen-Orient en juillet 2026 ont également pesé sur les marchés.

La France n’est pas seule dans cette situation. Le rendement du Bund allemand a atteint 3,20 % le même matin, son niveau le plus élevé depuis 2011. La BCE a par ailleurs maintenu son taux directeur inchangé le 23 juillet, mais sa présidente Christine Lagarde a indiqué que plusieurs membres de l’institution s’étaient demandé s’il ne fallait pas envisager une hausse pour contenir l’inflation. Une décision pourrait intervenir en septembre.

Plassard nuance toutefois l’impact immédiat du franchissement des 4 % : « La France ne refinance heureusement pas l’intégralité de sa dette chaque année », ce qui signifie qu’un tel niveau n’aura « pas d’effet instantané sur la totalité de la charge d’intérêts ». Seuls les nouveaux emprunts sont contractés aux conditions actuelles du marché.