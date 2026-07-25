Guerre en Ukraine : quel pays à le plus contribué à l’aide financière ? Ce n’est pas celui que vous pensez

Le 23 avril 2026, l’Union européenne a approuvé un prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine, destiné à couvrir ses besoins militaires et budgétaires en 2026 et 2027. Conditions : taux zéro, et remboursement prévu uniquement si la Russie verse un jour des réparations de guerre. L’UE empruntera elle-même ces fonds sur les marchés pour les rétrocéder à Kiev.

La somme se répartit en deux volets : 60 milliards d’euros fléchés vers l’aide militaire, et 30 milliards vers l’assistance macro-financière via la Facilité pour l’Ukraine. Le versement devrait s’étaler en deux tranches égales, 45 milliards en 2026 puis 45 milliards en 2027. Ce prêt n’était pas encore décaissé au 25 juin 2026 et n’entre donc pas dans les totaux d’aides déjà allouées.

L’Europe a pris le relais des États-Unis

Depuis le début de l’invasion russe, le 24 février 2022, l’Ukraine a reçu au total 216,3 milliards d’euros d’aide internationale. Sur cette période, l’Europe, incluant l’Union européenne, ses États membres, le Royaume-Uni, la Norvège, l’Islande et la Suisse, a versé 214,8 milliards d’euros, contre 115,4 milliards d’euros pour les États-Unis, rapporte Cnews.

Ce déséquilibre s’est creusé depuis janvier 2025. Le dernier paquet militaire américain à destination de Kiev avait été annoncé le 9 janvier 2025, quelques jours avant l’investiture de Donald Trump. Depuis lors, Washington n’a plus rien envoyé. En février 2025, Trump affirmait sur Truth Social que l’aide américaine dépassait 300 milliards d’euros : les données disponibles montrent que le chiffre réel est environ trois fois inférieur.

L’Europe a comblé une partie du vide. Selon l’Institut Kiel, le soutien militaire européen a bondi de 67 % en 2025 par rapport à la moyenne des trois années précédentes, et l’aide non militaire de 59 %. Ces efforts ont stabilisé le volume global des aides à Kiev, mais ils n’ont pas suffi à maintenir le niveau militaire : sur ce seul volet, le total mondial a reculé de 13 % en 2025 par rapport à la moyenne 2022-2024, faute de contribution américaine.

L’Allemagne en tête, le Danemark au rapport du PIB

Au sein de l’Union européenne, l’Allemagne reste le premier donateur en valeur absolue avec 29,93 milliards d’euros versés depuis 2022. Loin derrière, le Danemark avec 11,03 milliards, les Pays-Bas avec 10,7 milliards et la Suède avec 10,59 milliards complètent le podium européen. La France arrive cinquième avec 7,91 milliards d’euros, l’Italie septième à 4,24 milliards, l’Espagne dixième à 2,28 milliards.

Le classement change radicalement si l’on retient la part du PIB consacrée à l’Ukraine. Le Danemark prend alors la tête avec 3,27 % de son produit intérieur brut. L’Estonie, qui n’apparaît pas dans le top 10 en valeur absolue, avec seulement 0,96 milliard d’euros versés, se hisse en deuxième position avec 3,06 % de son PIB. La contribution française, bien que substantielle en euros, ne représente que 0,32 % du PIB français.

L’aide militaire tend par ailleurs à se concentrer sur un nombre réduit de pays. En 2025, l’Europe occidentale a assuré 62 % du total des livraisons militaires européennes, avec l’Allemagne et le Royaume-Uni qui représentaient à eux seuls environ les deux tiers de l’aide militaire de l’Europe occidentale entre 2022 et 2025.

À l’inverse, les États d’Europe de l’est ont réduit leur contribution militaire de 17 % à 2 % entre 2022 et 2025, et ceux du sud de 7 % à 3 %.

Sur l’ensemble des 216,3 milliards d’euros d’aide reçus par l’Ukraine, 110,4 milliards relèvent de l’aide financière, économique et humanitaire, soit plus de la moitié du total. L’aide militaire atteint 77 milliards d’euros. Les seules institutions de l’UE, hors États membres, ont engagé 84,42 milliards d’euros, dont 81,21 milliards au titre de l’aide financière et 3,21 milliards en aide humanitaire.

Le nouveau prêt de 90 milliards, une fois décaissé, portera mécaniquement l’ensemble de ces totaux à la hausse.