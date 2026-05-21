La carte bancaire bientôt titre de transport en Ile-de-France ?

Valérie Pécresse annonce le déploiement du système Open Payment en Île-de-France, permettant d’utiliser sa carte bancaire comme titre de transport. D’ici 2026, l’ensemble des bus seront équipés, avant une extension progressive au métro et RER.

La révolution du transport francilien : quand la carte bancaire remplace le titre de transport

L’Île-de-France s’apprête à franchir un tournant technologique décisif dans l’histoire de sa mobilité collective. Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités (IDFM), a officiellement annoncé cette semaine le déploiement du système Open Payment, qui permettra aux usagers d’utiliser leur carte bancaire directement comme titre de transport. Cette innovation, déjà solidement ancrée dans le quotidien de nombreuses métropoles mondiales, promet de bousculer profondément les habitudes de millions de Franciliens.

Cette modernisation s’inscrit dans une volonté affirmée d’améliorer l’expérience des voyageurs et de dénouer la complexité administrative des parcours. Fini les files d’attente aux bornes automatiques ou la quête désespérée de monnaie dans les couloirs du métro : un simple geste de la carte sur les valideurs suffira désormais pour accéder à l’ensemble des réseaux de transport en commun franciliens. Une promesse de fluidité que beaucoup attendaient depuis longtemps.

L’état actuel des modes de paiement en Île-de-France

Le paysage tarifaire francilien demeure d’une certaine complexité, avec une structure de prix qui reflète fidèlement la diversité géographique de la région. Le ticket à l’unité s’élève actuellement à 2,15 euros. Les abonnements mensuels Navigo, quant à eux, varient selon les zones couvertes : 84,10 euros pour les zones 1 et 2, 94,20 euros pour les zones 1 à 3, 104,40 euros pour les zones 1 à 4, et jusqu’à 114,50 euros pour un accès à l’ensemble des cinq zones.

Ces tarifs, qui concernent plus de 12 millions d’habitants, s’accompagnent aujourd’hui de plusieurs modalités de paiement : tickets papier, pass Navigo, application mobile ou titres entièrement dématérialisés. L’introduction de l’Open Payment vient enrichir cette palette d’options, avec une pertinence toute particulière pour les utilisateurs occasionnels et les touristes de passage, souvent déconcertés par la multiplicité des formules existantes.

L’annonce stratégique de Valérie Pécresse : un calendrier ambitieux

La présidente d’IDFM a dévoilé un plan de déploiement soigneusement échelonné dans le temps. D’ici l’été 2026, l’intégralité du réseau de bus francilien devrait être équipée de valideurs compatibles avec la technologie Open Payment, selon Le Parisien. Cette première étape embrasse un réseau de plus de 1 500 lignes de bus, qui transportent quotidiennement environ trois millions de voyageurs.

Valérie Pécresse a par ailleurs précisé sa stratégie de priorisation : « Nous voulons privilégier les lignes les plus utilisées par les touristes. » Une approche pragmatique, qui vise à maximiser l’impact des investissements en ciblant d’abord les flux touristiques — lesquels représentent plus de 50 millions de visiteurs annuels en Île-de-France. Le déploiement sur les réseaux de métro et de RER interviendra dans un second temps, selon une chronologie encore à préciser. Ces infrastructures, techniquement plus complexes, exigent des adaptations spécifiques pour intégrer la nouvelle solution de paiement sans heurter les systèmes en place, comme le précise également CNews.

Un système éprouvé à l’international : l’exemple londonien

L’Open Payment n’est pas une invention française : cette technologie a fait ses preuves dans de nombreuses capitales mondiales, et Londres en constitue le cas d’école le plus éloquent. Son déploiement y a été initié dès 2012, à l’occasion des Jeux olympiques. Sept ans plus tard, en 2019, 55 % des transactions du réseau de transport londonien s’effectuaient déjà par ce biais. Une adoption massive qui s’explique par la remarquable simplicité du dispositif : aucune inscription préalable n’est requise, et la facturation intervient a posteriori selon le principe du « best fare » — le tarif le plus avantageux s’applique automatiquement en fonction des trajets réalisés dans la journée.