Vers une renégociation des prix agricoles et une flambée des prix de l’alimentation ?

L’agriculture française face à une crise sans précédent : la FNSEA exige la réouverture immédiate des négociations commerciales pour compenser l’explosion des coûts énergétiques et d’engrais causée par la fermeture du détroit d’Ormuz.

L’agriculture française face à l’urgence économique : la FNSEA exige une révision immédiate des négociations

L’agriculture française traverse une crise d’une gravité rarement égalée. Face à l’embrasement des coûts de production déclenché par le conflit au Moyen-Orient et ses ondes de choc sur les approvisionnements énergétiques mondiaux, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) a lancé un appel d’urgence ce mercredi 20 mai. Le syndicat majoritaire réclame la réouverture immédiate des négociations commerciales entre industriels et distributeurs, alors que les exploitations agricoles voient leurs charges s’envoler sans que les prix de vente n’en reflètent la moindre contrepartie.

Dans le secteur des grandes cultures, la seule hausse du gazole non routier (GNR) engendre déjà plusieurs milliers d’euros de charges supplémentaires par exploitation. Pour les élevages bovins, les surcoûts atteignent 45 centimes d’euro par kilogramme de carcasse, tandis que la filière laitière absorbe une augmentation estimée à 19 euros pour 1 000 litres produits. Ces chiffres, concrets et implacables, traduisent une réalité que les agriculteurs vivent au quotidien dans leurs comptes d’exploitation.

Cette explosion des charges survient alors que l’agriculture française sort à peine d’une succession de crises qui ont déjà profondément fragilisé les exploitations. Selon les données syndicales, l’inflation énergétique culmine à +14,2 %, quand l’inflation alimentaire, elle, plafonne à +1,3 %. Ce « décrochage entre l’évolution des charges et celle des prix met aujourd’hui en péril l’équilibre économique de nombreuses exploitations agricoles », alerte la FNSEA dans son communiqué. En clair, les producteurs absorbent des coûts croissants sans pouvoir les répercuter, une situation intenable à terme.

La FNSEA entend précisément corriger cette asymétrie. Le syndicat souhaite que les négociations commerciales — traditionnellement closes en début d’année entre fournisseurs et distributeurs — puissent être réouvertes en urgence pour intégrer la réalité des nouveaux coûts de production. Il s’agit, dans l’esprit de la FNSEA, de faire respecter le principe dit de « construction du prix à partir des coûts de production agricole », inscrit dans les lois EGAlim successives mais dont l’application demeure, en pratique, insuffisamment contraignante. Sans révision des prix payés aux producteurs, c’est la solvabilité même des exploitations qui est en jeu.

La crise d’Ormuz : catalyseur d’une instabilité globale

La fermeture du détroit d’Ormuz constitue l’épicentre de cette tourmente économique. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les stocks commerciaux mondiaux de pétrole ne disposent plus que de quelques semaines de réserve. Fatih Birol, directeur exécutif de l’institution, prévient que ces réserves « ne sont pas inépuisables », malgré l’injection de 2,5 millions de barils par jour provenant des stocks stratégiques. En mars et avril, ce sont 246 millions de barils qui ont déjà été consommés, et l’offre mondiale devrait se contracter de 3,9 millions de barils par jour sur l’ensemble de l’année 2026.

Les conséquences se propagent immédiatement vers les intrants agricoles essentiels. D’après Medias24, les coûts des matières premières nécessaires à la fabrication des engrais phosphatés — soufre et gaz naturel en tête — connaissent une hausse brutale. La situation évoque douloureusement la crise traversée par l’Union européenne au lendemain de l’invasion de l’Ukraine, avec, cette fois, des répercussions potentiellement plus durables et plus profondes.

Vers une renégociation inévitable du système commercial agricole

La position gouvernementale française demeure prudente, pour ne pas dire attentiste. L’exécutif privilégie un « dialogue constructif au cas par cas » entre grande distribution et industriels agroalimentaires, refusant d’ouvrir massivement des négociations commerciales officiellement closes depuis début mars. La pression, pourtant, monte de toutes parts.

Les industriels de l’agroalimentaire plaident eux aussi pour une répercussion rapide des hausses de coûts, dans un contexte qu’ils qualifient d’inédit. La grande distribution, en revanche, demeure hostile à toute réouverture généralisée, redoutant — non sans raison — l’impact sur les prix de vente aux consommateurs. Cette tension triangulaire met en lumière les failles structurelles d’un système de formation des prix agricoles incapable d’absorber des chocs externes aussi brutaux.

C’est précisément là que réside l’enjeu pour le consommateur. Si les négociations aboutissent et que les hausses de coûts agricoles sont répercutées dans les prix industriels puis dans les tarifs en rayon, les prix alimentaires en grande surface pourraient connaître une nouvelle poussée inflationniste, après la relative accalmie observée depuis 2024. Les produits laitiers, la viande bovine et les céréales transformées seraient en première ligne. À l’inverse, si les distributeurs bloquent toute répercussion, c’est la viabilité des exploitations — et donc la souveraineté alimentaire française — qui serait sacrifiée sur l’autel de la compétitivité commerciale. Le dilemme est réel, et ses conséquences se mesureront bientôt dans les caddies.

La FNSEA voit dans le projet de loi d’urgence agricole, actuellement examiné à l’Assemblée nationale, une fenêtre pour « sécuriser l’application concrète des principes de construction du prix à partir des coûts de production agricole ». Le syndicat appelle les parlementaires à « se saisir de cette opportunité pour défendre l’intérêt des producteurs ».