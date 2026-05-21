Le congé de naissance entre en vigueur le 1er juillet : mode d’emploi pour les parents

À compter du 1er juillet 2026, les parents français pourront bénéficier d’un dispositif inédit : le congé de naissance. Cette mesure, annoncée en janvier 2024 par Emmanuel Macron dans le cadre du « réarmement démographique », ambitionne de soutenir une natalité française en recul constant depuis plusieurs années. Pour en profiter, une démarche préalable s’impose toutefois : prévenir son employeur avant le 1er juin.

Stéphanie Rist, ministre de la Santé et des Familles, l’a rappelé le mercredi 20 mai lors des questions au gouvernement : « tous les parents d’enfants nés à partir du 1er janvier pourront, dès le 1er juillet, prendre leur congé supplémentaire de naissance », à condition de respecter ce délai de préavis d’un mois.

Qui peut bénéficier de ce nouveau congé ?

Le congé de naissance s’adresse à l’ensemble des parents, qu’ils soient salariés du secteur privé ou agents de la fonction publique. Distinct des congés maternité, paternité et d’adoption existants, il constitue un droit propre, que chaque parent peut exercer à titre individuel.

Les parents d’enfants nés depuis le 1er janvier 2026 sont éligibles, y compris lorsque la naissance est antérieure à l’entrée en vigueur du dispositif. La ministre a précisé que ces familles disposeront d’une fenêtre étendue jusqu’en avril 2027 pour faire valoir leur droit — une disposition pensée pour éviter l’« effet de stock » redouté par les employeurs, qui craignent de voir plusieurs salariés s’absenter de façon simultanée.

Modalités et rémunération du congé

Chaque parent peut prétendre à un ou deux mois de congé supplémentaire, indemnisés selon un barème dégressif : 70 % du salaire net pour le premier mois, 60 % pour le second. Cette prise en charge incombe à la Sécurité sociale, à l’instar des autres congés liés à la parentalité.

Le dispositif se distingue par sa souplesse : le congé peut être fractionné en deux périodes d’un mois, pris simultanément ou en alternance par les deux parents, et cumulé avec les congés maternité, paternité ou d’adoption déjà existants. Selon le ministère de la Santé, cinq décrets d’application seront publiés dans les prochains jours afin de préciser l’ensemble des modalités pratiques, notamment les conditions d’ouverture du droit et les procédures administratives à respecter.

Procédures à suivre pour en bénéficier

La démarche reste accessible, mais exige une rigueur certaine dans le respect des délais. Les parents souhaitant bénéficier du congé de naissance doivent informer leur employeur au minimum un mois avant la date envisagée, de préférence par écrit, afin d’éviter tout litige ultérieur.

Pour les parents dont l’enfant est déjà né depuis le 1er janvier, l’urgence est réelle : il leur reste moins de douze jours pour effectuer cette démarche s’ils entendent prendre leur congé dès le 1er juillet. La possibilité de reporter cette prise jusqu’en avril 2027 offre néanmoins une marge de manœuvre appréciable, sans renoncer au bénéfice du dispositif. Sur ce point, il est intéressant de noter que la question du temps de travail et de sa reconnaissance dans le droit social français fait régulièrement l’objet de décisions de justice significatives.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des politiques familiales françaises, dont l’ambition constante est de mieux concilier vie professionnelle et parentalité, dans un contexte de déclin durable des naissances.

Impact sur les entreprises et l’organisation du travail

L’introduction de ce nouveau congé de naissance soulève des interrogations légitimes du côté des employeurs. La ministre Stéphanie Rist l’a elle-même reconnu : « certains employeurs sont inquiets puisqu’il peut y avoir un effet cumulatif de tous les parents d’enfants nés depuis le 1er janvier ».

Cette préoccupation s’avère particulièrement vive dans certains secteurs. Le secteur éducatif pourrait être particulièrement éprouvé, avec des estimations évoquant jusqu’à 15 000 enseignants potentiellement absents à la rentrée 2026 — des projections à manier avec prudence, mais qui illustrent l’ampleur des défis organisationnels qui attendent entreprises et administrations. La flexibilité du dispositif — fractionnement possible, étalement dans le temps, prise alternée entre les parents — constitue néanmoins un atout réel pour faciliter cette gestion. Il n’est d’ailleurs pas inédit que des législations étrangères explorent des terrains encore plus novateurs en matière de congés : l’Italie a récemment ouvert la voie aux congés payés pour s’occuper d’un animal de compagnie malade, signe que le droit social européen est en pleine mutation.

Enjeux économiques et démographiques

Le congé de naissance s’inscrit dans une stratégie plus large de relance démographique. Avec un taux de fécondité de 1,68 enfant par femme en 2023 — soit nettement en deçà du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1 —, la France se trouve confrontée à un défi structurel de première importance.

Cette mesure engendre un coût budgétaire significatif pour la Sécurité sociale. Si les chiffres définitifs ne sont pas encore communiqués, les premières estimations font état de plusieurs centaines de millions d’euros annuels. Cet investissement public vise à encourager les naissances et à améliorer les conditions d’accueil des nouveau-nés.

L’efficacité de telles politiques en matière de natalité demeure un sujet de débat parmi les démographes. Certaines études tendent à démontrer un impact limité des incitations financières sur les décisions de fécondité, quand d’autres insistent sur le rôle déterminant des dispositifs facilitant la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Le succès de cette réforme se mesurera donc à la fois à son appropriation par les familles françaises et à son empreinte à long terme sur la courbe démographique du pays. Dans un contexte européen marqué par le vieillissement accéléré des populations, la France réaffirme ainsi son attachement à une politique familiale volontariste, pilier historique de son modèle social.