Novembre 2026 : gaz, gazole, banque, retraites et énergie évoluent

Cinq changements importants arrivent en novembre 2026 : certains vous coûteront plus cher, d’autres vous feront économiser. Voici comment identifier lequel vous concerne et comment réagir concrètement.

À partir du 1er novembre 2026, plusieurs mesures entrent en vigueur simultanément. Le prix du gaz grimpe de 6,6 %, tandis que le gazole devrait baisser de 12 à 18 centimes par litre. Les règles bancaires se durcissent pour les découverts dès le 20 novembre. Parallèlement, les retraites complémentaires Agirc-Arrco augmentent de 1,4 % et la trêve hivernale protège locataires et usagers de l’énergie jusqu’au 31 mars 2027. Décryptage pratique pour naviguer ces évolutions.

Ma facture de gaz augmente : comment ça marche et comment réagir ?

Vérifier si vous êtes concerné (clients au tarif repère CRE)

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) fixe chaque mois un prix repère du gaz qui passe de 182,88 € à 194,90 € le MWh TTC en novembre 2026. Vous êtes directement touché si votre contrat est indexé sur ce tarif de référence. Pour le vérifier, consultez vos conditions générales ou contactez votre fournisseur. Les offres à prix fixe ne sont pas concernées par cette hausse immédiate.

Calculer l’impact exact sur votre facture mensuelle

L’augmentation de 6,6 % représente environ 12 € supplémentaires par mois pour un ménage moyen chauffé au gaz. Pour calculer votre surcoût personnel, multipliez votre consommation mensuelle en kWh par 0,012 (soit 1,2 centime par kWh). Un foyer consommant 1 000 kWh par mois paiera donc 12 € de plus. Si votre consommation atteint 1 500 kWh, comptez 18 € supplémentaires.

Vos droits : comparaison, résiliation, recours

Aucune loi ne vous oblige à subir cette hausse. Comparez les offres concurrentes sur le site du médiateur de l’énergie ou via des comparateurs indépendants. La résiliation reste gratuite et sans préavis pour les contrats de gaz. Si vous constatez une erreur de facturation, saisissez d’abord le service client, puis le médiateur national de l’énergie en cas de litige persistant.

L’essence moins chère : jusqu’à quand et où ?

Comprendre la libération des stocks stratégiques

Le décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 autorise la SAGESS (Société anonyme de gestion de stocks de sécurité) à céder 1,6 million de mètres cubes de gazole, soit environ 10 millions de barils. Le texte impose aux distributeurs de répercuter intégralement l’écart de prix à la pompe et d’en informer le client avant la vente. La baisse attendue oscille entre 12 et 18 centimes par litre selon les stations.

Calendrier réaliste : jusqu’au 31 janvier 2027

La mesure court du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2027, soit trois mois. Pour un automobiliste parcourant 1 200 km par mois avec une consommation de 6 litres aux 100 km (72 litres mensuels), l’économie atteint entre 8,64 € et 12,96 € chaque mois. Sur toute la période, cela représente entre 25,92 € et 38,88 € d’économies. Au-delà du 31 janvier, aucune reconduction n’est garantie à ce jour.

Banque : à partir du 20 novembre, même un petit découvert sera vérifié

Qu’est-ce qui change exactement pour vous ?

Dès le 20 novembre 2026, les établissements bancaires doivent évaluer la solvabilité pour tous les découverts, y compris ceux inférieurs à 200 € ou d’une durée de moins d’un mois. Auparavant, seuls les montants supérieurs ou égaux à 200 € nécessitaient cette vérification. Concrètement, votre banque peut désormais refuser un découvert de 150 € si elle estime votre situation financière trop fragile.

Checklist : préparez votre dossier de solvabilité

Anticipez en rassemblant vos trois derniers bulletins de salaire, vos avis d’imposition récents et un relevé de vos charges fixes (loyer, crédits en cours, abonnements). Vérifiez votre taux d’endettement : il ne doit pas dépasser 35 % de vos revenus nets. Si vous prévoyez un besoin ponctuel de trésorerie, sollicitez l’autorisation avant d’être à découvert. En cas de refus, demandez une explication écrite et explorez les solutions alternatives comme le microcrédit social.

Électricité : exploiter les nouvelles heures creuses

Qui bascule automatiquement ? Comment vérifier ?

Du 1er novembre au 31 mars, 9,3 millions de foyers supplémentaires bénéficient de nouveaux horaires d’heures creuses. Consultez votre espace client en ligne ou votre dernière facture pour savoir si vous êtes concerné. Le basculement s’opère automatiquement si vous disposez d’un compteur Linky et d’un contrat heures pleines/heures creuses. Aucune démarche n’est requise.

Optimiser sa consommation entre 23h et 7h et les 2 heures creuses en journée

Programmez vos appareils énergivores (lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau) pendant les six heures creuses nocturnes (23h-7h) et les deux heures creuses diurnes, variables selon votre zone. Un foyer qui déplace 60 % de sa consommation sur ces plages économise environ 15 % sur sa facture annuelle. Utilisez des prises programmables pour automatiser le fonctionnement de vos équipements.

Vous êtes retraité Agirc-Arrco ou locataire : les bonnes nouvelles

Retraites : +1,4 % dès novembre, combien ça représente vraiment ?

La valeur de service du point Agirc-Arrco passe de 1,4386 € à 1,4587 €, soit une revalorisation de 1,4 % après un an de gel. Pour une pension complémentaire de 1 000 € bruts mensuels, l’augmentation atteint environ 14 € par mois, soit 168 € sur l’année. Attention toutefois : avec une inflation attendue autour de 2 %, le gain de pouvoir d’achat réel reste limité.

Trêve hivernale : vos protections du 1er novembre au 31 mars

Du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, aucune expulsion locative ne peut être exécutée, même avec une décision de justice. Parallèlement, aucune coupure de gaz ou d’électricité ne peut intervenir pour impayé sur une résidence principale. Si vous rencontrez des difficultés financières, contactez immédiatement votre bailleur ou votre fournisseur d’énergie pour négocier un échéancier. Les dettes ne disparaissent pas : elles s’accumulent et deviennent exigibles après le 31 mars. Sollicitez les services sociaux locaux ou le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour obtenir une aide.

En résumé : novembre 2026 combine hausses et baisses tarifaires, protections renforcées et contraintes nouvelles. Pour un couple avec une voiture diesel, la baisse du gazole compense largement la hausse du gaz, dégageant entre 2,40 € et 9,60 € d’économies mensuelles nettes. Les retraités Agirc-Arrco gagnent 14 € par tranche de 1 000 € de pension. En revanche, l’accès au découvert bancaire se complique pour les profils fragiles. Anticipez, comparez, et n’hésitez pas à solliciter les médiateurs ou services sociaux en cas de difficulté. Vous pouvez également consulter notre article sur la régulation européenne du e-commerce pour comprendre d’autres évolutions réglementaires en cours.