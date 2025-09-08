La Russie fournit la Chine en hydrocarbures grâce à sa flotte fantôme

Le 6 septembre 2025, le pétrolier Voskhod, placé sur la liste noire américaine, a été repéré au large de la Chine après avoir quitté le terminal sibérien d’Arctic LNG 2. Cette cargaison de pétrole et de gaz, en théorie frappée d’interdiction, souligne la sophistication croissante de la flotte fantôme russe. Elle interroge surtout la portée réelle des sanctions occidentales et la tolérance stratégique de Pékin.

Observation et traçabilité : l’échec du verrouillage occidental

Les données de suivi maritime montrent qu’un navire chargé le 19 juillet en Sibérie a accosté en Chine avec environ 150 000 m³ de GNL selon Reuters. Malgré l’interdiction, il s’agit déjà du deuxième tanker sanctionné accueilli en Chine, après l’Arctic Mulan fin août 2025.

Les services de renseignement occidentaux suivent ces trajets grâce aux signaux AIS, aux images satellites et aux coopérations portuaires. Mais le constat est clair : l’arsenal de sanctions ne bloque pas physiquement les livraisons. Selon Le Monde, environ 70 % du pétrole russe exporté par mer transite via cette flotte parallèle, échappant aux régimes d’assurance et de certification. Le navire repéré en Chine illustre un angle mort persistant : les États occidentaux observent, mais n’entravent pas.

Pékin, client stratégique et partenaire discret de Moscou

La Chine, premier importateur mondial de pétrole et consommateur majeur de gaz, sécurise ses approvisionnements par tous les moyens. Son intérêt pour le GNL sibérien est double : réduire sa dépendance au Moyen-Orient et afficher une solidarité tactique avec Moscou.

L’arrivée du premier cargo fin août à Beihai a précédé de quelques jours la visite officielle de Vladimir Poutine, confirmant la valeur politique de ces flux. Entre le 27 et 31 août, le méthanier La Perouse est devenu le sixième à charger du GNL en Arctique. Puis, le 4 septembre, Yevgeny Ambrosov, directeur général adjoint de Novatek, déclarait : « Les chargements ont commencé. Le premier navire est entré en Chine », relaye Reuters.

Le silence officiel de Pékin face aux critiques occidentales vaut positionnement : la Chine accepte de s’exposer pour garantir ses stocks énergétiques. Les escales rapides traduisent une volonté de minimiser les traces visibles, sans pour autant masquer la coopération.

Conséquences stratégiques et limites des sanctions

Pour les analystes, chaque arrivée de navire sanctionné en Chine est un signal faible confirmant la résilience du système russe. Les États-Unis peuvent multiplier les désignations, mais tant que les cargaisons trouvent preneur, le mécanisme punitif reste incomplet.

Le 2 septembre, Reuters évoquait l’idée qu’un « pic des sanctions » était désormais atteint : leur efficacité décroît à mesure que Moscou diversifie ses circuits. Sur le terrain, les implications sont claires :

la Russie conserve un débouché stable pour son pétrole et son gaz ;

la Chine consolide une relation bilatérale énergético-stratégique ;

l’Occident se heurte à une impasse opérationnelle, observant les flux sans pouvoir les tarir.

L’enjeu est désormais moins la détection de la flotte fantôme que la capacité d’action : faut-il se contenter d’un suivi statistique ou envisager des mesures plus intrusives, comme l’interdiction portuaire et le blocage naval ? En l’état, la flotte fantôme russe apparaît comme un dispositif durable, institutionnalisé et accepté par les grandes puissances non occidentales.