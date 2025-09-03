La SNCF lance ses promotions de rentrée ce 3 septembre 2025



Le 3 septembre 2025 marque le lancement d’une opération commerciale d’envergure par la SNCF. Avec cette vente flash, 200 000 billets de train OUIGO sont accessibles à 19 € maximum. Le dernier épisode de la série des “Jours Traincroyables”, conçus pour dynamiser la mobilité et favoriser l’achat de billets à prix réduits.

Une vente flash SNCF qui met le train au cœur de la rentrée

La compagnie ferroviaire a ouvert une fenêtre très courte : seulement les 3 et 4 septembre 2025. Durant ces deux jours, les voyageurs peuvent acheter l’un des 200 000 billets OUIGO mis en vente, avec un prix plafonné à 19 € selon Mobilicités. Ces trajets couvrent la période comprise entre le 8 septembre et le 13 décembre 2025, ce qui permet d’organiser des déplacements aussi bien pour les week-ends d’automne que pour les périodes de fin d’année.

L’offre OUIGO n’est que la première étape d’un calendrier plus large. Du 10 au 12 septembre, la SNCF met en vente 100 000 billets Intercités de jour à 19 € et 10 000 billets de nuit avec couchette à 39 €, valables pour des voyages compris entre le 4 novembre et le 4 décembre 2025.

Des promotions qui s’enchaînent pour séduire les voyageurs du train

Puis, entre le 17 et le 23 septembre, les “Jours Traincroyables” s’élargissent à l’international. Les liaisons vers l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse ou le Luxembourg sont proposées dès 39 €, et certaines lignes vers l’Espagne descendent même à 29 €. Ces prix sont valables pour voyager du 14 octobre 2025 au 1ᵉʳ février 2026, ce qui inclut la période des fêtes et la basse saison d’hiver.

Enfin, du 23 au 27 septembre, la SNCF propose une troisième série de promotions : des billets Intercités à 19 €, des TGV InOui à 29 €, et même un accès en première classe avec un supplément symbolique d’un euro, selon la même source.