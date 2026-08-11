Le gaz va coûter 5,6% plus cher en septembre 2026

Une hausse de 5,6% en septembre, une autre de 7,4% en juillet : ces augmentations successives révèlent une réalité inconfortable pour la France. Notre dépendance au gaz naturel nous expose à des chocs externes que nous ne maîtrisons pas. Comment en sortir ?

La hausse de 5,6% : symptôme d’une fragilité plus large

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé le 10 août 2026 une nouvelle augmentation du prix de référence du gaz. Dès le 1er septembre, le tarif atteindra 172,05 euros TTC par mégawattheure, soit une progression de 5,6%. Six millions de ménages français verront leur facture gonfler, représentant 60% des abonnés résidentiels au gaz. Seuls les consommateurs ayant opté pour une offre à prix fixe échappent temporairement à la flambée.

Pourquoi le gaz reste volatil : exposition aux chocs géopolitiques

La CRE attribue directement la hausse à l’augmentation des prix sur les marchés de gros. Depuis le 28 février 2026, l’Iran bloque le détroit d’Ormuz en représailles à l’offensive américano-israélienne. Or, 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié transitent par ce passage stratégique. L’indice TTF néerlandais, référence européenne, a explosé de 93,18% entre le 27 février et le 10 août 2026, passant de 31,959 à 61,700 euros par mégawattheure. Le 11 août, le contrat à terme pour livraison en septembre a encore bondi de 6,3%, clôturant à 55,7 euros. La guerre au Moyen-Orient dicte désormais les prix à la pompe européenne.

Comprendre la dépendance française au gaz naturel

Depuis la disparition des tarifs réglementés, le prix repère de vente de gaz (PRVG) fixé mensuellement par la CRE sert de boussole aux fournisseurs et aux consommateurs. Selon la Commission, « le prix repère de vente de gaz constitue une sorte de boussole du marché, qui aide les fournisseurs à fixer le montant de leurs offres et les consommateurs à les comparer ». Mais cette transparence révèle aussi une vulnérabilité : les trois cinquièmes des foyers français subissent directement les soubresauts des marchés internationaux.

60% des ménages à la merci des prix mondiaux

Les six millions de ménages ayant souscrit une offre indexée découvrent chaque mois l’ampleur de leur exposition. Contrairement aux abonnés à prix fixe, protégés par un contrat pluriannuel, ils encaissent immédiatement chaque fluctuation. En juillet déjà, la facture s’était alourdie de 7,4%. Cumulées, les hausses de l’été 2026 dépassent 13%, grignotant le pouvoir d’achat des ménages modestes et intermédiaires. Pour eux, le chauffage et l’eau chaude deviennent des postes budgétaires anxiogènes.

Les entreprises aussi impactées : enjeux de compétitivité

Au-delà des particuliers, les secteurs industriels utilisant le gaz comme source d’énergie voient leurs coûts de production s’envoler. Chimie, agroalimentaire, métallurgie : tous dépendent d’un approvisionnement stable et abordable. La volatilité actuelle menace leur compétitivité face à des concurrents internationaux moins exposés. Certaines entreprises envisagent déjà des ajustements tarifaires ou des délocalisations partielles. La France risque une désindustrialisation rampante si rien ne change.

Les solutions : accélérer la transition énergétique

Face à une dépendance devenue insoutenable, une voie s’impose : réduire structurellement notre consommation de gaz fossile. Les hausses successives ne sont pas des accidents conjoncturels, mais le reflet d’une fragilité systémique. Comme le souligne une analyse récente du marché, « il est essentiel que les gouvernements et les entreprises collaborent afin de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables et de réduire la dépendance au gaz ».

Énergies renouvelables : l’alternative à long terme

Solaire, éolien, biomasse : les technologies existent et mûrissent rapidement. Le coût du photovoltaïque a chuté de 90% en quinze ans. L’éolien offshore français dispose d’un potentiel considérable le long de ses 5 500 kilomètres de côtes. Investir massivement dans ces filières permettrait de produire une électricité décarbonée, stable en prix, et souveraine. Le gaz resterait un complément d’appoint, non plus la colonne vertébrale du système énergétique. Plusieurs scénarios de l’Agence internationale de l’énergie montrent qu’une France à 70% d’énergies renouvelables en 2035 est techniquement et économiquement viable.

Efficacité énergétique : réduire la demande dès maintenant

Parallèlement, diminuer la consommation atténue immédiatement la pression. La rénovation thermique des bâtiments, responsables de 40% de la demande énergétique nationale, constitue le gisement prioritaire. Isolation renforcée, pompes à chaleur, systèmes de régulation intelligents : ces investissements divisent par deux, voire trois, les besoins en chauffage. Les aides publiques existent mais restent sous-utilisées. Accélérer leur déploiement protégerait durablement les ménages contre les flambées tarifaires, tout en créant des emplois locaux non délocalisables.