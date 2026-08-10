Revolut obtient sa licence bancaire française : ce qui change pour vos comptes

Le 10 août 2026, Revolut franchit une étape décisive : la fintech britannique obtient sa licence bancaire française auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de la Banque centrale européenne (BCE). Pour les 8 millions d’utilisateurs français, cette transformation marque la fin de l’ère lituanienne et ouvre l’accès à des produits bancaires jusqu’alors interdits. Crédit immobilier, livrets réglementés, garantie des dépôts renforcée : voici ce qui change concrètement dans votre application.

Vous êtes client Revolut en France ? Voici ce qui change

Depuis 2018, votre compte Revolut fonctionnait sous licence lituanienne, via l’entité Revolut Bank UAB basée à Vilnius. Pratique pour les paiements à l’étranger et la gestion multi-devises, mais limité pour les services bancaires traditionnels. Désormais, votre compte bascule progressivement vers Revolut Bank S.A., une entité française supervisée directement par l’ACPR et la BCE. Aucune démarche de votre part n’est requise : le transfert s’opère automatiquement, sans interruption de service.

Les nouveaux produits enfin accessibles : crédit immobilier et livrets réglementés

La licence française autorise Revolut à proposer des produits de crédit, notamment le crédit immobilier, jusqu’alors impossible sous régulation lituanienne. L’entreprise annonce également l’arrivée prochaine de livrets réglementés français : Livret A et Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Lors du sommet Choose France en mai 2026, Revolut avait déjà évoqué des produits d’épargne, de crédit et d’investissement adaptés au marché français, avec le plan d’épargne en actions (PEA) en ligne de mire. Ces nouveautés rapprochent Revolut d’une banque complète, capable de rivaliser avec les acteurs traditionnels sur l’ensemble des besoins quotidiens.

Qu’est-ce que le basculement vers Revolut Bank S.A. ? Les étapes expliquées

Le passage de Revolut Bank UAB (Lituanie) à Revolut Bank S.A. (France) s’effectue de manière progressive et transparente. Vos coordonnées bancaires (IBAN, RIB) restent identiques. Vos virements, prélèvements et cartes bancaires continuent de fonctionner normalement. Seule différence notable : votre établissement bancaire change officiellement de pays, ce qui modifie la supervision réglementaire. Vous recevrez une notification dans l’application pour confirmer le transfert, mais aucune action n’est nécessaire. Les conditions tarifaires et les fonctionnalités actuelles sont maintenues, au moins dans un premier temps.

Votre argent est-il mieux protégé ? La garantie des dépôts à 100 000 euros

Oui. Jusqu’à présent, vos dépôts étaient couverts par le fonds de garantie lituanien. Avec la licence française, ils basculent sous la protection du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), l’organisme français qui garantit jusqu’à 100 000 euros par client en cas de faillite de l’établissement. Cette évolution renforce la sécurité de vos avoirs, alignant Revolut sur les standards des banques françaises classiques. Pour les clients détenant des montants supérieurs à ce plafond, il reste recommandé de diversifier les établissements.

Pourquoi cette évolution ? Les raisons derrière cette licence

L’obtention de la licence bancaire française répond à une ambition stratégique claire : transformer Revolut en véritable banque de détail européenne. L’Europe de l’Ouest représente 30 millions de clients pour la fintech, dont 8 millions acquis en 2025 seul, faisant de cette zone géographique son marché à plus forte croissance. La France, premier marché au sein de l’Union européenne, devient le laboratoire de cette expansion. Revolut s’engage à investir plus d’un milliard d’euros en Europe de l’Ouest sur un an et à créer 600 emplois, dont 400 en France. Frédéric Oudéa, ancien directeur général de la Société Générale, préside le conseil d’administration de Revolut Bank S.A., apportant crédibilité institutionnelle et expertise bancaire. Nik Storonsky, fondateur et CEO de Revolut, décrit cette licence comme une étape vers l’une des banques les plus importantes et les plus fiables d’Europe. Après avoir décroché sa licence britannique en mars 2026, Revolut accélère sa transformation d’application de paiement en concurrent direct des banques traditionnelles, avec l’objectif de capter une part croissante des besoins bancaires quotidiens des Français.