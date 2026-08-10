Nice : les fournitures scolaires gratuites, c’est fini

À la rentrée 2026, les 22 000 élèves des écoles niçoises ne recevront plus leur kit de fournitures gratuites. Le maire Éric Ciotti met fin à un dispositif lancé en 2025 par son prédécesseur Christian Estrosi. Cette décision, annoncée début août, soit à peine un mois avant la rentrée, suscite une vive polémique. La municipalité invoque des économies budgétaires et un contenu jugé insuffisant. Les familles, elles, devront désormais assumer seules l’achat des cahiers, stylos et autres crayons.

D’où venait ce programme de fournitures scolaires gratuites ?

2025 : Christian Estrosi lance la distribution gratuite pour 22 000 élèves

L’ancien maire de Nice, Christian Estrosi, avait initié ce programme lors de la rentrée 2025. L’objectif affiché : alléger la charge financière des familles face à l’inflation. Les 22 000 élèves des écoles publiques et privées bénéficiaient d’un trousseau complet. Le dispositif concernait tous les niveaux de l’élémentaire, du CP au CM2. Aucune condition de ressources n’était exigée, rendant l’aide universelle au sein des établissements niçois.

Un kit scolaire pour 20 euros, logistique comprise

Chaque trousseau revenait à environ 20 euros par enfant, incluant la logistique et la livraison dans les écoles. Le budget total atteignait 440 000 euros par an selon les chiffres rapportés par Orange Actualités. Le contenu comprenait des stylos, feutres, crayons, une règle, de la colle et une ardoise. Pour la ville, cette initiative représentait un signal fort en faveur du pouvoir d’achat, particulièrement pour les familles de classe moyenne ne bénéficiant pas des aides sociales.

Pourquoi la mairie de Nice supprime-t-elle ce programme ?

Raison 1 : Les économies budgétaires (440 000 euros annuels)

Éric Ciotti justifie cette suppression par un plan d’économies municipal. Les 440 000 euros consacrés au programme seront réaffectés à d’autres postes. La nouvelle équipe municipale UDR estime que ces dépenses ne constituent pas une priorité face aux contraintes budgétaires. L’opposition dénonce une décision brutale. Patrick Allemand, élu socialiste du groupe Unis pour Nice, affirme : « C’est une décision brutale qui fera payer aux familles une facture supplémentaire au moment où le coût de la vie explose. »

Raison 2 : Un contenu jugé ‘particulièrement indigent’

Au-delà de l’argument financier, le maire critique la qualité même du kit distribué. « Pour une telle dépense, le contenu était particulièrement indigent : quelques stylos, feutres, crayons, une règle, de la colle ou encore une ardoise, loin de couvrir les besoins réels d’une année scolaire », déclare Éric Ciotti selon CNews. Cette critique vise à démontrer l’inefficacité du dispositif précédent. Pourtant, aucune évaluation indépendante du programme n’a été rendue publique pour étayer cette appréciation.

Qu’est-ce qui remplace les fournitures scolaires gratuites ?

Un million d’euros alloué directement aux écoles et enseignants

La municipalité annonce une réorientation budgétaire. Un million d’euros sera désormais versé directement aux établissements scolaires et aux enseignants pour l’achat de matériel pédagogique. Cette enveloppe, bien supérieure aux 440 000 euros économisés, vise à améliorer l’équipement des classes. Cahiers d’exercices, manuels, matériel scientifique ou artistique pourront être acquis. Toutefois, cette mesure bénéficie aux écoles, pas aux familles qui devront acheter les fournitures individuelles de leurs enfants.

L’allocation de rentrée scolaire (426 euros) : un filet de sécurité limité

Les familles les plus modestes peuvent compter sur l’allocation de rentrée scolaire (ARS), versée par la Caisse d’allocations familiales. Pour un enfant de 6 à 10 ans, le montant atteint 426,87 euros en 2026. Cette aide, soumise à conditions de ressources, ne concerne qu’une partie des ménages. Les familles de classe moyenne, exclues du dispositif, perdent un avantage sans compensation. Elles devront assumer intégralement le coût des fournitures, estimé entre 150 et 200 euros par enfant selon les listes scolaires, comme le souligne notre précédent article sur les inégalités à la rentrée 2026.