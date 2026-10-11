« Le loup s’est reposé » : 700 000 peluches du loup mal-aimé d’Intermarché arrivent en novembre, les collectionneurs s’affolent déjà

Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, a annoncé la mise en vente de 700 000 peluches à l’effigie du loup mal-aimé, personnage de la publicité de Noël d’Intermarché. Fin novembre 2026, elles seront proposées au prix de 18,90 euros, auxquels s’ajoute 1 euro reversé à l’association Tout le monde contre le cancer, soit 19,90 euros au total. L’annonce a été faite ce jeudi au micro de RTL.

Le succès du personnage remonte à décembre 2025, quand la publicité avait fait le tour de la planète. Le loup, devenu végétarien pour se faire accepter des autres animaux de la forêt, avait suscité un fan-club en ligne et des débats nourris sur son régime alimentaire. Les appels à produire une peluche s’étaient alors multipliés, sans qu’une fabrication rapide soit possible. Des contrefaçons avaient même circulé entre-temps.

Thierry Cotillard avait promis l’an dernier que « les peluches seront bien au pied du sapin ». Un an plus tard, la promesse se concrétise, mais pas à la hauteur espérée. « On aurait voulu des millions, mais la capacité de production n’était pas là. Il y aura 700 000 peluches, j’ai peur qu’on soit en pénurie », a-t-il reconnu sur RTL.

Les peluches sont conçues et assemblées par deux PME françaises, précise le dirigeant. « Le loup s’est reposé, les peluches seront bien là au pied du sapin », a-t-il ajouté. Une partie de la matière première, en revanche, n’a pas pu être fournie par ces deux entreprises, qui ont dû faire appel à un sous-traitant asiatique.

Le volet solidaire de l’opération occupe une place importante dans la communication de Thierry Cotillard. Un euro sur chaque peluche vendue ira à l’association Tout le monde contre le cancer, qui lutte contre le cancer des enfants. « On a décidé de pas faire beaucoup de marge et surtout d’avoir un euro en produit partage pour une association qui lutte contre le cancer des enfants », a-t-il expliqué.

Reste que le chiffre de 700 000 unités, face à l’ampleur du phénomène suscité par la publicité l’an dernier, laisse craindre une pénurie, comme l’a reconnu Thierry Cotillard lui-même.