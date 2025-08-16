La “Labubu Mania” vire au chaos : un magasin mis à sac

Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 août 2025, un cambriolage plutôt atypique a secoué une boutique de La Puente, à environ 30 km de Los Angeles, en Californie. L’incident s’est produit aux alentours de 1h30 du matin et a laissé les propriétaires du magasin One Stop Sales complètement abasourdis. Ce qui rend ce vol particulièrement étonnant, c’est le choix des objets dérobés : des peluches Labubu, estimées pour 25.000 dollars au total.

Un butin inattendu

Les malfaiteurs se sont concentrés sur les peluches Labubu, dérobant des dizaines de ces adorables petites créatures. Chaque peluche peut valoir environ 500 dollars pièce (même si leur prix de vente habituel tourne autour de 20 euros l’unité). Dans le lot volé, la valeur s’approchait des 7.000 dollars, soit environ 6.000 euros.

Créées par l’illustrateur hongkongais Kasing Lung et fabriquées par la marque Pop Mart, ces peluches sont devenues un véritable phénomène de mode à l’échelle mondiale. On les reconnaît facilement grâce à leur aspect de petits monstres velus, avec des quenottes, des griffes et un regard espiègle, disponibles en plusieurs teintes comme le rose, le vert et le bleu.

Les faits sur le coup

L’incident a été perpétré par quatre individus dont les visages étaient cachés. Après avoir mis sens dessus dessous la boutique et emporté tout le stock de peluches Labubu, ils se sont éclipsés au volant d’une voiture volée. Face à cet acte audacieux, les propriétaires du magasin ont lancé un appel sur Instagram, sollicitant l’aide des habitants pour partager l’information afin de retrouver les malfaiteurs. « Nous avons été cambriolés vers 1h30 du matin », ont-ils déclaré. « Ils ont emporté tout notre stock et saccagé notre magasin. »

Une tendance qui cartonne

Les Labubu ne sont pas uniquement de simples jouets : elles se transforment en accessoires de mode incontournables, attachées aux sacs à main et aux bandoulières, souvent portées par des célébrités et largement partagées sur les réseaux sociaux. Leur popularité grandissante s’explique par leur design pratique — elles s’attachent comme de véritables bijoux de sac — et leur capacité à marquer un style unique.

Chaque couleur ou expression apportée par ces peluches forge une identité particulière qui séduit les collectionneurs désireux d’enrichir leur collection personnelle. Certaines séries en édition limitée alimentent cette chasse aux trésors, transformant ces objets en potentiels biens de revente au prix fort.

Réactions et investigations

L’affaire a été relayée par NBC News, qui signale l’intervention des autorités locales. Le shérif du comté a ouvert une enquête pour retrouver les responsables et récupérer les peluches volées. Ce vol met en lumière la fragilité des commerces face aux cambriolages ciblés et souligne comment des objets autrefois anodins peuvent devenir de véritables symboles de mode.