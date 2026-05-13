Le surendettement continue d’augmenter en France

Le phénomène du surendettement connaît une recrudescence profondément préoccupante en France. Selon les dernières données publiées par la Banque de France dans son baromètre de l’inclusion financière d’avril 2026, les dépôts de dossiers ont bondi de 11 % en avril 2026 par rapport au même mois de l’année précédente, pour atteindre 14 619 nouveaux cas recensés. Loin d’être un soubresaut isolé, cette hausse s’inscrit dans une dynamique ascendante qui se confirme et s’accélère depuis le début de l’année, révélant une détresse financière structurelle au sein des foyers les plus vulnérables.

Ce mouvement marque un tournant inquiétant et interroge en profondeur la résilience de l’économie domestique française. La crise économique, sourde mais tenace, continue de grever les finances personnelles, frappant en premier lieu les ménages modestes — et, désormais de manière saisissante, les jeunes adultes, qui représentent une part croissante des personnes en situation de détresse financière. De plus en plus de ménages sont surendettés en France, un constat que les chiffres de 2026 viennent cruellement confirmer.

Comprendre le mécanisme du surendettement et le rôle de la Banque de France

Le surendettement se définit comme l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, qu’elles soient exigibles ou à échoir. Cette situation peut résulter d’un endettement progressivement excessif ou, plus brutalement, d’un accident de la vie — perte d’emploi, maladie, séparation — qui vient briser net la capacité de remboursement du ménage.

La Banque de France joue un rôle pivot dans le traitement de ces situations à travers ses commissions départementales de surendettement, qui examinent chaque dossier déposé et proposent des solutions calibrées selon la gravité de la situation : plans de redressement personnalisés, moratoires, ou dans les cas les plus irrémédiables, effacement partiel voire total des dettes. L’institution assure par ailleurs une veille rigoureuse du phénomène grâce à son baromètre mensuel, véritable thermomètre de la santé financière des ménages français.

Une progression inquiétante des dépôts de dossiers en 2026

L’analyse des chiffres d’avril 2026 dessine une trajectoire préoccupante. Sur les quatre premiers mois de l’année, pas moins de 57 013 dossiers ont été déposés, soit une augmentation de 13,3 % par rapport à la même période en 2025 — un rythme qui dépasse largement les 12,7 % enregistrés sur les douze mois glissants de mai 2024 à avril 2025. La courbe ne s’infléchit pas : elle s’accentue.

Ces données s’inscrivent dans une dynamique haussière amorcée dès l’été 2023. En 2025, 148 013 dossiers avaient été comptabilisés sur l’ensemble du territoire, représentant une hausse de 9,8 % sur un an. Si ces niveaux demeurent encore inférieurs au pic historique de 2015, qui avait vu 217 026 dossiers enregistrés — soit un écart de 32 % —, la tendance actuelle n’en suscite pas moins une vive inquiétude chez les économistes et les acteurs de l’inclusion financière. Le Figaro relevait d’ailleurs en mai 2026 que le surendettement progresse encore depuis le début de l’année, avec les jeunes de plus en plus touchés.

Les jeunes, nouvelles victimes du surendettement

Parmi les enseignements les plus alarmants des statistiques récentes figure l’explosion du surendettement chez les 18-29 ans. Cette tranche d’âge représentait 12 % des dossiers déposés en 2025, contre seulement 5 % en 2022 — un triplement de la part relative en l’espace de trois ans. En valeur absolue, le nombre de dossiers émanant de cette classe d’âge est passé de 12 500 en 2024 à 17 000 en 2025, soit une progression vertigineuse de 36 % en un an.

Cette évolution s’explique en grande partie par l’essor fulgurant du paiement fractionné et des mini-crédits, dont la souscription, facilitée par les plateformes numériques, favorise un empilement dangereux d’échéances. Les jeunes adultes, souvent précaires sur le plan professionnel et moins aguerris aux mécanismes financiers, se trouvent ainsi pris dans l’engrenage d’un endettement qu’ils peinent à anticiper et à maîtriser.

Les autres indicateurs de fragilité financière

Le surendettement ne constitue que la partie émergée d’un iceberg bien plus vaste. Les inscriptions au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ont également progressé, avec 82 024 nouvelles inscriptions enregistrées en avril 2026, soit une hausse de 8,5 % par rapport à avril 2025. Plus spécifiquement, les inscriptions pour motif de surendettement au FICP ont augmenté de 7,2 %, atteignant 8 597 nouveaux cas sur le seul mois d’avril. Sur les quatre premiers mois de l’année, cette progression s’élève à 9,8 %, confirmant la dégradation continue de la situation financière d’une frange croissante de la population.

Paradoxalement, certains indicateurs offrent un éclairage plus nuancé. Les inscriptions au Fichier central des chèques (FCC) ont reculé de 5,2 % en avril 2026, tandis que les désignations de droit au compte ont diminué de 11,9 %. Ces baisses pourraient témoigner d’une digitalisation accrue des moyens de paiement et d’une meilleure bancarisation de la population, signes encourageants dans un tableau par ailleurs sombre.

Mesures de prévention et perspectives d’avenir

Face à cette dégradation, les pouvoirs publics s’efforcent de multiplier les initiatives préventives. Dès septembre 2026, des cours d’éducation financière seront généralisés en classe de quatrième, dans le but de sensibiliser les jeunes générations à la gestion budgétaire et aux risques inhérents à l’endettement. Une réponse structurelle à une fragilité qui se construit souvent dès l’adolescence.

Le nombre de demandes d’information ou d’accompagnement adressées à la Banque de France a d’ailleurs progressé de 10,5 % en avril 2026, atteignant 196 379 sollicitations. Cette hausse témoigne à la fois d’une prise de conscience croissante des ménages face aux enjeux financiers et d’un besoin d’accompagnement qui ne faiblit pas.