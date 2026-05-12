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Renseignement d’affaires : l’information comme nouvelle arme économique

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La rédaction JDE
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ML. Camus - Eyrolles | journaldeleconomie.fr
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Avec Dans l’ombre de la décision, Maï-Linh Camus livre un ouvrage accessible et concret sur un sujet encore trop méconnu en France : le renseignement d’affaires. Ancienne officier des services de renseignement devenue dirigeante d’un cabinet spécialisé, elle montre comment l’information est devenue une arme stratégique dans un monde marqué par la guerre économique, les cybermenaces et les affrontements d’influence. À travers des cas réels, elle démocratise une discipline souvent perçue comme opaque : l’intelligence économique. 

Un livre qui rend l’intelligence économique concrète

L’intérêt du livre est de rendre immédiatement compréhensible un domaine souvent jugé trop théorique. Maï-Linh Camus préfère d’ailleurs parler de « renseignement d’affaires » plutôt que d’« intelligence économique », afin d’insister sur l’aspect opérationnel et stratégique de la discipline. 

À travers vingt-trois missions inspirées de situations réelles, l’autrice montre comment les entreprises peuvent anticiper les risques, protéger leurs actifs ou mieux comprendre leurs concurrents. Loin des fantasmes liés à l’espionnage, le renseignement apparaît ici comme un outil d’aide à la décision devenu indispensable.

Le croisement entre culture militaire et monde civil

L’ouvrage se distingue aussi par le mélange entre culture militaire et logique entrepreneuriale. Forte de son expérience dans les services de renseignement, Maï-Linh Camus applique au monde économique des méthodes issues du terrain : anticipation, analyse des rapports de force, détection des signaux faibles ou sécurisation des informations sensibles. 

Cette hybridation illustre une réalité contemporaine : les entreprises évoluent désormais dans un environnement comparable à un théâtre d’opérations, où influence, réputation et maîtrise de l’information deviennent des enjeux stratégiques majeurs.

Un sujet devenu incontournable

Le livre arrive dans un contexte où la question de l’intelligence économique prend une importance croissante. Face à la concurrence internationale, aux cyberattaques ou à la guerre informationnelle, les entreprises ne peuvent plus se contenter de réagir : elles doivent anticiper. 

En popularisant ces enjeux, Dans l’ombre de la décision participe à faire sortir le renseignement économique de la confidentialité. Un sujet appelé à devenir central dans les années à venir, tant pour les entreprises que pour la souveraineté économique française.

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