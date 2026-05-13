Impôts 2026 : Pourquoi beaucoup de propriétaires avec jardin paient trop d’impôts, une seule case oubliée peut coûter plusieurs centaines d’euros

Chaque printemps, la déclaration de revenus rappelle aux contribuables à quel point les détails comptent. Depuis la mise en place du prélèvement à la source en 2019, un changement fiscal peut concerner votre jardin. Si un professionnel a taillé vos haies ou débroussaillé votre pelouse, vous pouvez prétendre à un crédit d’impôt, à condition de penser à remplir la case 7DB.

Le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile : ce qui a changé

Avec l’arrivée du printemps, les propriétaires qui jardinent regardent aussi leur déclaration. En ligne, la déclaration prévoit un crédit d’impôt pour services pour ceux qui ont fait appel à un professionnel pour des travaux de jardinage. Le crédit d’impôt vaut 50 % des dépenses engagées, dans la limite d’un plafond annuel de 5 000 €, soit une économie maximale de 2 500 €. Comme l’énonce impots.gouv.fr, « Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite d’un plafond annuel ».

Quels travaux sont pris en compte (et lesquels ne le sont pas)

La liste des travaux éligibles est assez large. D’après un article Boursorama, sont concernés :

tondre la pelouse

débroussailler

élaguer des arbres

entretenir les haies

Sont aussi pris en compte l’arrosage, le désherbage, ou le ramassage de vos fruits et légumes pour consommation personnelle. En revanche, certains travaux sont exclus : la création de massifs, le terrassement, ou la pose de clôtures ne donnent pas droit au crédit d’impôt.

Pour les interventions en hauteur nécessitant du matériel spécialisé, ou celles sur des terrains boisés, les règles sont plus strictes. Les prestations doivent porter uniquement sur des travaux réalisés à votre résidence, principale ou secondaire.

Qui peut en bénéficier et sous quelles conditions

Les résidents fiscaux français, propriétaires ou locataires, peuvent demander ce crédit d’impôt si les travaux ont été effectués par un salarié ou une entreprise agréée pour les services à la personne. Le paiement doit être fait par des moyens traçables : chèque, virement, carte bancaire ou CESU préfinancé. Conservez toutes les preuves : factures détaillées et attestations fiscales remises avant le 31 mars de l’année suivante.

Le plafond pour les travaux de jardinage est fixé à 5 000 €, mais il peut être majoré jusqu’à 15 000 € dans certains cas, par exemple en présence d’enfants à charge ou de membres âgés au domicile. Si le crédit d’impôt dépasse l’impôt dû, l’excédent est restitué par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).