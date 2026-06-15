Leasing social : toutes les voitures éligibles à partir du 16 juillet 2026

Le leasing social automobile revient le 16 juillet avec 401 millions d’euros

Le dispositif de leasing social automobile fait son retour le 16 juillet 2026 pour sa troisième édition. Doté d’une enveloppe de 401 millions d’euros, ce programme gouvernemental permet aux ménages modestes d’accéder à une voiture électrique pour moins de 200 euros par mois. L’objectif affiché : équiper au moins 50 000 foyers français et accélérer la transition vers l’électrique.

L’édition 2026 introduit plusieurs évolutions notables. Le plafond de revenu fiscal de référence par part augmente légèrement, passant de 16 300 euros en 2025 à 16 880 euros. Plus significatif encore, la distance minimale domicile-travail pour être éligible diminue de 15 kilomètres à 10 kilomètres, élargissant le cercle des bénéficiaires potentiels.

Une location longue durée sans frais cachés

Le principe repose sur une location longue durée de trois ans minimum avec un kilométrage annuel garanti d’au moins 15 000 kilomètres. L’État impose des règles strictes aux distributeurs : aucun frais de dossier sur l’avance de l’aide, aucune caution exigée, aucune option supplémentaire obligatoire.

Les mensualités plafonnées à 200 euros constituent l’attrait principal du dispositif. Chaque loueur doit en outre proposer au moins 25 % de ses véhicules à moins de 140 euros mensuels, garantissant un accès aux budgets les plus serrés.

David, bénéficiaire de la première édition en 2024, témoigne dans Le Figaro : « À 140 euros par mois, sans apport, sans carte grise à payer, c’est vraiment incroyable« . Habitant de la région dijonnaise, il a vu ses frais de carburant chuter de 150 euros d’essence mensuels à seulement 20 à 30 euros d’électricité.

Quatorze constructeurs mobilisés avec des tarifs attractifs

L’édition 2026 rassemble quatorze constructeurs automobile offrant une gamme diversifiée de modèles électriques. Stellantis déploie six de ses marques avec des tarifs particulièrement compétitifs. La Citroën ë-C3 en finition YOU démarre ainsi à 94 euros par mois, l’offre la plus accessible du marché. La ë-C3 Aircross YOU suit à 114 euros mensuels.

Chez Peugeot, la stratégie tarifaire s’articule autour de trois modèles phares. La e-208 débute à 149 euros par mois en finition Style, puis 159 euros en Allure. Le SUV e-2008 s’affiche à 179 euros et 189 euros selon la finition. La e-308 Style complète l’offre à 199 euros mensuels, frôlant le plafond réglementaire.

Fiat propose sa Grande Panda électrique dès 95 euros par mois en finition Pop. Opel aligne le Frontera électrique à 99 euros en version Edition, tandis que Jeep inscrit l’Avenger électrique à partir de 149 euros. Selon L’Auto-Journal, les équipements de base incluent radars de recul, climatisation automatique et écrans tactiles de 10 pouces.

Renault et Nissan parient sur leurs nouveautés

Renault anticipe le lancement officiel en ouvrant ses précommandes dès le 16 juin. La marque au losange propose des contrats de 37 mois et 45 000 kilomètres. La Twingo E-Tech Evolution de 80 chevaux démarre à 130 euros par mois, puis 139 euros en finition Techno.

La très attendue Renault 5 E-Tech s’affiche à 139 euros par mois en Evolution, contre 170 euros en Techno. La Renault 4 suit la même logique tarifaire à 170 euros en Evolution et 190 euros en Techno. La Mégane E-Tech Techno de 220 chevaux culmine à 190 euros mensuels.

Nissan s’engouffre dans le dispositif avec sa Micra électrique, cousine technique de la Renault 5. La citadine nipponne débute à 139 euros par mois pour la finition Engage équipée d’une batterie de 40 kWh offrant 317 kilomètres d’autonomie. La version Advance, dotée d’une batterie de 52 kWh et de 416 kilomètres d’autonomie, grimpe à 199 euros mensuels.

Des conditions d’accès légèrement assouplies

L’éligibilité au leasing social 2026 obéit à des critères précis mais allégés. Outre la majorité et la résidence en France, les candidats doivent justifier d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 16 880 euros. L’évolution principale concerne la distance domicile-travail, ramenée de 15 à 10 kilomètres, ou alternativement, un kilométrage professionnel annuel supérieur à 8 000 kilomètres.

Une restriction importante demeure : l’exclusion des bénéficiaires des éditions 2024 et 2025. Damien, titulaire d’une Opel Mokka depuis le printemps 2024, confie au Figaro ses interrogations sur le renouvellement : « Dans les textes de présentation, on nous avait dit que l’on pouvait prolonger une autre fois, sauf que les concessionnaires ne l’ont pas marqué dans notre contrat ».

L’Agence de services et de paiement met à disposition un simulateur officiel permettant de vérifier son éligibilité en quelques minutes. La procédure de réservation s’effectuera directement auprès d’un concessionnaire ou d’un loueur conventionné à partir du 16 juillet.

Des économies substantielles pour les utilisateurs

Au-delà des aspects financiers, le leasing social transforme les habitudes de mobilité. Romain, bénéficiaire de la première édition, quantifie l’économie réalisée : « Une charge, c’est 8 euros. Un plein sur le véhicule thermique, c’était 80 euros passés« . L’adaptation aux spécificités de l’électrique, notamment en matière d’autonomie et de recharge, accompagne naturellement ce changement.

Les témoignages convergent vers une satisfaction globale malgré quelques ajustements nécessaires. Les coûts d’entretien diminuent drastiquement comparativement aux motorisations thermiques. David évoque une dernière révision à 75 euros, comprenant uniquement des vérifications et une mise à jour logicielle. L’engouement pour les véhicules électriques s’accélère d’ailleurs dans toute l’Europe.

Néanmoins, certains points de vigilance subsistent. Les conditions de restitution après trois ans suscitent des interrogations, particulièrement concernant l’évaluation de l’usure normale et les dépassements kilométriques. Une lecture attentive des contrats s’impose pour éviter les mauvaises surprises financières.

L’édition 2026 du leasing social s’annonce comme un catalyseur de l’électrification automobile française. À l’image du dispositif de leasing pour les pompes à chaleur, l’État multiplie les mécanismes d’aide pour accélérer la transition énergétique des ménages français dans un contexte d’urgence climatique croissante.