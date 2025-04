Les producteurs français à bout : entre exploitation et silence politique

Dans leur livre coup de poing La viande ou la vie (Valeurs Ajoutées Éditions), Laurent Richier et Sandrine Bureau dénoncent les dérives de l’élevage intensif, le poids écrasant du lobby de la viande et l’inaction des pouvoirs publics. À travers une parole libre et sans compromis, ils appellent à un sursaut collectif pour défendre le vivant, protéger notre santé et refonder notre rapport à l’agriculture. Rencontre avec deux voix engagées.

Quels sont les plus grands défis que rencontrent aujourd’hui les producteurs français selon vous ?

LR : Les producteurs français sont conscients pour beaucoup que la population devient de plus en plus exigeante en ce qui concerne la qualité et le prix de la viande. Trop d’affaires sordides ont vu le jour ces dernières années telles que « la vache folle » par exemple et ont freiné la consommation de viande. Leur plus grand défi est de tuer, humilier les animaux d’élevage impunément et de ce fait empoisonner la population avec les élevages intensifs. Pardon d’être si violent mais permettez-moi de vous demander à toutes et tous ce qui a changé aujourd’hui en 2025 au sein du lobby de la viande ? Bien sûr, leur plus grand défi, et je n’en doute pas un instant, est de protéger la nature, les animaux et la population…

SB : Un défi avec leur conscience. Peuvent-ils sciemment continuer à exploiter des sols, des animaux de manière intensive ? Est-ce encore des pratiques qui doivent être encouragées et soutenues ? Non car au bout du compte, cela n’est pas viable. Pour personne. Ils doivent aujourd’hui se faire entendre pour de vraies et bonnes raisons : permettre à un pays d’être en indépendance alimentaire, avec des sols de qualité qui vont produire des produits de qualités et sains. Se placer dans un cercle vertueux en ayant en tête la responsabilité qu’ils ont de nourrir leurs congénères.

Pensez-vous que la politique agricole actuelle favorise l’agriculture intensive au détriment des méthodes éthiques ?

LR : Quelles méthodes éthiques ??

SB : Il y a des frissonnements qui commencent à se faire sentir concernant des changements de mentalité. J’espère que ces frissonnements vont devenir de vrais changements de paradigmes. De toutes façons, il en va de l’avenir de l’humain sur cette terre. La terre n’a aucunement besoin des humains, l’inverse est faux. Encore une fois, il n’y a pas de « méthodes éthiques » pour abattre un animal innocent.

Comment lutter efficacement contre les pratiques de remballe ou de malbouffe dénoncées dans votre livre ?

LR : Avec des contrôles beaucoup plus draconiens, des procès beaucoup plus durs et des fermetures systématiques des magasins pratiquant la remballe et les produits périmés. Beaucoup trop de magasins y ont encore recours et pourtant ont toujours pignon sur rue.

SB : La lutte passe uniquement par le comportement du consommateur. Lui seul détient le pouvoir. Et ce n’est pas un petit pouvoir !!!! Ne plus consommer de produits d’origine animale, de produits ultra transformés est le seul acte qui permettra de changer les choses.

Quel message adressez-vous aux politiques qui refusent de prendre leurs responsabilités ?

LR : Que ce sont des inconscients et qu’ils n’aiment pas la population, la nature et les animaux. J ‘ai envie de leur donner un vrai message : accordez-moi la faveur de travailler avec vous pour protéger les citoyens français.

SB : J’aimerai plutôt m’adresser à ceux qui souhaitent prendre leur responsabilité et qui sont les seuls dignes de représenter les citoyens !! Nous les attendons les bras grands ouverts ! Montrez-nous, prouvez-nous que vous êtes réellement investis par votre mission !

Ce livre est-il une forme de dernier cri avant de baisser les bras ou un espoir de renouveau ?

LR : Je ne baisserai jamais les bras face à ce combat que je mène depuis des années maintenant. Seule la mort pourra me faire taire. Ce livre n’est certainement pas le dernier. Sandrine et moi allons parcourir la France entière pour des conférences afin que vous compreniez tout sur ces sujets. Ces conférences seront interactives car notre but est bien sûr de dialoguer et d’échanger dans un esprit d’ouverture et de bienveillance.

SB : La vie est par essence en perpétuel renouveau. Nous avons choisi la vie et non la mort. Voir des gens se comporter comme des tueurs en série sous couvert de je ne sais quel argument fallacieux n’est plus tolérable. Et la vie gagne toujours. Alors tant que nous serons ici sur cette terre, nous informerons et nous défendrons le vivant sous toutes ses formes.