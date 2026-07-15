Livret A : comment fonctionne vraiment l’indexation du taux à 1,7% ?

Chaque variation du taux du Livret A répond à une mécanique précise. La proposition de la Banque de France de porter le taux à 1,7% en août 2026 ne relève pas du hasard. Elle découle d’une formule mathématique qui lie épargne réglementée, inflation et taux directeurs. Comprendre cette équation permet d’anticiper les évolutions futures de votre épargne et de saisir pourquoi un conflit à des milliers de kilomètres affecte directement votre livret.

Le Livret A : un produit d’épargne aux règles précises

Qu’est-ce que l’indexation sur l’inflation et les taux directeurs ?

Le taux du Livret A ne se fixe pas arbitrairement. Depuis 2008, une formule réglementaire s’applique automatiquement deux fois par an, en février et août. Cette formule prend en compte deux paramètres : l’inflation mesurée sur les six derniers mois et la moyenne des taux interbancaires à court terme (Euribor). Le calcul retient la valeur la plus élevée entre ces deux composantes, puis ajoute un quart de point. Un plancher minimal de 0,5% garantit une rémunération minimale en toute circonstance. Ce système vise à préserver le pouvoir d’achat des épargnants tout en tenant compte du coût de l’argent sur les marchés financiers.

La formule officielle : comment on passe de 1,5% à 1,7%

La hausse de 0,2 point s’explique par le rebond inflationniste observé depuis février 2026. L’inflation cumulée sur les six derniers mois a dépassé le seuil qui justifie un ajustement à la hausse. Concrètement, si l’inflation semestrielle atteint 1,45% et que l’Euribor moyen se situe à 1,2%, la formule retient 1,45% auquel s’ajoute 0,25%, soit 1,7%. Le ministère de l’Économie conserve un pouvoir de validation, mais historiquement, il suit quasi systématiquement la recommandation de la Banque de France. Cette mécanique garantit une certaine prévisibilité pour les 55 millions de détenteurs de Livret A en France.

Pourquoi l’inflation au Moyen-Orient impacte votre épargne

Le cycle inflationniste : du pétrole aux taux d’intérêt

Le conflit au Moyen-Orient déclenché fin février 2026 a provoqué une flambée des cours pétroliers. Le baril a bondi de 6 à 7 dollars en vingt-quatre heures mi-juillet, atteignant plus de 86 dollars. Cette hausse se répercute immédiatement sur les prix des carburants à la pompe, puis sur l’ensemble des coûts de transport. Les entreprises répercutent ces surcoûts dans leurs tarifs, alimentant une spirale inflationniste. L’indice des prix à la consommation, qui sert de base au calcul du Livret A, capte cette dynamique avec un décalage de quelques semaines. Le taux d’emprunt français à dix ans a lui-même grimpé à 3,9%, reflétant l’inquiétude des marchés face à cette instabilité.

Les trois indicateurs qui bougent ensemble

L’éditorialiste économique Nicolas Doze souligne que « on a toujours les trois indicateurs qui réagissent au tac au tac à ce qui se passe là-bas. Le baril de pétrole a pris 6 à 7 dollars en seulement vingt-quatre heures, c’est énorme ». Ces trois indicateurs sont le prix du pétrole, le taux d’emprunt souverain et l’inflation. Leur corrélation s’explique par un mécanisme simple : la hausse de l’énergie renchérit les coûts de production, stimule l’inflation, pousse les banques centrales à durcir leur politique monétaire et augmente la prime de risque exigée par les investisseurs sur la dette publique. Le Livret A, indexé sur l’inflation, suit naturellement cette dynamique.

La décollecte expliquée : quand un produit perd de l’attractivité

Cinq mois de décollecte : un phénomène rare depuis 2009

Entre janvier et mai 2026, le Livret A a enregistré cinq mois consécutifs de retraits nets, une séquence inédite depuis la crise financière de 2009. Ce phénomène traduit une perte d’attractivité relative. Avec un taux à 1,5% alors que l’inflation repartait à la hausse, la rémunération réelle devenait négative. Les épargnants ont arbitré vers d’autres placements : assurance-vie en euros, fonds monétaires ou même immobilier. La décollecte totale sur cette période dépasse plusieurs milliards d’euros, fragilisant le financement du logement social que le Livret A contribue à alimenter via la Caisse des Dépôts. Ce mécanisme illustre comment un décalage même minime entre taux nominal et inflation modifie les comportements d’épargne à grande échelle.

Comment la hausse du taux inverse la tendance

Le passage à 1,7% vise à restaurer l’attractivité du produit. Si l’inflation se stabilise autour de 2%, le rendement réel reste légèrement négatif, mais l’écart se réduit. Surtout, la liquidité totale et l’absence de fiscalité du Livret A compensent ce léger différentiel pour de nombreux ménages. Historiquement, chaque ajustement à la hausse provoque un retour des dépôts dans les trois mois suivants. Les banques anticipent déjà une collecte nette positive dès septembre 2026.