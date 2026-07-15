Rouler sur autoroute en Belgique ne sera plus gratuit

Le 10 juillet 2026, les trois régions belges ont franchi un cap historique. Après plus de deux décennies de débats infructueux, Wallonie, Flandre et Bruxelles-Capitale ont approuvé l’instauration d’une vignette automobile obligatoire pour circuler sur les autoroutes et routes principales du pays. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er mai 2027, met fin à une exception européenne : la gratuité totale du réseau autoroutier belge. Mais derrière cet accord se cachent des enjeux réglementaires complexes et un risque juridique majeur face aux instances européennes.

Pourquoi maintenant ? Deux décennies de débats sans issue

Les autoroutes belges : gratuites mais mal entretenues

Contrairement à la France ou l’Italie, où les infrastructures autoroutières sont concédées à des groupes privés, la Belgique a toujours maintenu la gratuité de son réseau routier. Un choix politique qui s’est traduit par un sous-investissement chronique. Aujourd’hui, la Wallonie consacre 700 millions d’euros annuels à l’entretien de ses axes routiers, une enveloppe jugée insuffisante face à la dégradation visible du bitume. François Desquesnes, ministre wallon de la Mobilité, justifie la vignette par un principe d’équité : « Toutes celles et tous ceux qui utilisent nos routes doivent contribuer équitablement à leur entretien », a-t-il déclaré lors de l’annonce officielle.

Pourquoi les péages et vignettes ont échoué depuis plus de 20 ans

Les tentatives pour instaurer un système payant remontent aux années 2000. Chaque projet s’est heurté à des blocages politiques régionaux, des divergences sur la répartition des recettes et la crainte d’une impopularité électorale. Les trois régions, compétentes pour l’entretien des grands axes, n’ont jamais réussi à s’accorder sur un modèle commun. L’accord du 10 juillet 2026 marque donc une rupture : pour la première fois, Wallonie, Flandre et Bruxelles-Capitale ont validé un dispositif unifié. La vignette sera entièrement dématérialisée, liée au numéro d’immatriculation et contrôlée par des caméras de lecture automatique des plaques (ANPR). Les tarifs varieront de 90 euros pour les véhicules électriques à 125 euros pour les modèles les plus anciens, immatriculés avant 2005.

Le modèle suisse et autrichien : inspiration pour la Belgique

Comment fonctionnent les vignettes en Suisse et Autriche

La Belgique s’inspire directement de ses voisins alpins. En Suisse, la vignette annuelle coûte 40 francs suisses (environ 42 euros) et doit être apposée sur le pare-brise. L’Autriche pratique un système similaire avec un tarif de 96,40 euros pour dix jours ou 199,50 euros pour un an. Ces dispositifs, en place depuis des décennies, ont permis de financer l’entretien et la modernisation des infrastructures montagnardes. Ben Weyts, ministre flamand homologue, rappelle que « les Flamands doivent eux aussi payer pour utiliser les routes dans de nombreux pays européens ». La Belgique espère générer plus de 500 millions d’euros annuels : 130 millions en Flandre, 327 millions en Wallonie.

Le précédent allemand : un avertissement pour la Belgique

2019 : la Cour de Justice de l’UE annule la vignette allemande

L’Allemagne avait tenté d’instaurer une vignette similaire en 2016. Le projet prévoyait un tarif pour les conducteurs étrangers, compensé pour les Allemands par une réduction de la taxe sur les véhicules. En juin 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a annulé ce dispositif, le jugeant discriminatoire envers les automobilistes d’autres États membres. Une décision qui a mis fin à trois ans de préparatifs et coûté des millions d’euros au gouvernement fédéral. Ce précédent judiciaire plane désormais sur le projet belge, qui promet lui aussi une neutralité fiscale pour les résidents.

Quels risques juridiques pour le projet belge ?

Georges-Louis Bouchez, chef de file de la droite francophone, assure que « la vignette n’aurait aucune incidence pour les Belges », grâce à une réduction d’autres taxes. Mais cette promesse ressemble étrangement au mécanisme allemand invalidé en 2019. Si un État membre saisit la CJUE, la Belgique devra prouver que son système ne favorise pas ses ressortissants. Les conducteurs étrangers, notamment français, néerlandais et allemands, paieront entre 90 et 125 euros sans compensation. Une amende de 70 euros sanctionnera les contrevenants, pouvant atteindre 210 euros à la troisième infraction. Tous les véhicules de moins de 3,5 tonnes sont concernés, y compris ceux des frontaliers qui empruntent quotidiennement les axes belges.