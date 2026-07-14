Pourquoi de plus en plus de Français vérifient leur livret A avant août : la Banque de France a tranché sur le nouveau taux

Le Livret A va renouer avec la hausse. Le 30 juin 2026, le ministre de l’Économie Roland Lescure a confirmé que le taux du placement préféré des Français augmentera au 1er août, mettant fin à une série de trois baisses consécutives qui l’avait ramené de 3 % à son niveau actuel de 1,50 %. C’est la première revalorisation depuis le 1er février 2023. La décision finale sera annoncée entre le 10 et le 15 juillet, avant une entrée en vigueur automatique le 1er août, sans aucune démarche à faire pour les titulaires de livret.

Entre 1,70 % et 1,80 %, selon la formule

Les estimations convergent vers un taux situé entre 1,70 % et 1,80 %, rapporte le journal Sud Ouest. Avec une inflation revenue à 2,4 % en mai 2026, l’application stricte de la formule réglementaire donnerait un résultat autour de 1,8 %, soit un gain de 0,3 point par rapport au taux actuel.

Certaines sources avancent le chiffre de 2 %, mais l’économiste Philippe Crevel en doute. Un tel niveau relèverait d’une décision dérogatoire de la part du gouvernement, qui dispose de la latitude de lisser la hausse s’il juge l’inflation temporaire.

Le contexte plaide en tout cas pour une revalorisation. L’Insee a estimé l’inflation de juin 2026 à 1,8 % sur un an, ce qui signifie qu’avec un taux à 1,50 %, le rendement réel du Livret A est actuellement négatif : les épargnants perdent du pouvoir d’achat.

La formule de calcul, fixée par l’arrêté du 27 janvier 2021, combine la moyenne semestrielle de l’inflation hors tabac et celle du taux interbancaire européen, divisées par deux, avec un plancher à 0,50 %.

Pour mémoire, le taux en vigueur avait déjà été légèrement majoré lors de la dernière révision à la baisse : l’application stricte de la formule donnait 1,40 %, mais le gouvernement avait retenu 1,50 %, au nom de la préservation du pouvoir d’achat des épargnants.

Ce que ça change concrètement

À 1,8 %, les chiffres restent modestes. Un livret au plafond rapporterait environ 413 euros par an, contre 344 euros au taux actuel, soit 69 euros de plus sur une année pleine. Pour un encours de 10 000 euros, la différence est de 30 euros annuels ; pour 5 000 euros, de 15 euros.

Mais puisque le nouveau taux ne s’appliquera qu’à partir du 1er août, les gains réels sur 2026 seront plus limités : un livret au plafond gagnerait environ 28 euros supplémentaires d’ici au 31 décembre. Le plein effet se fera sentir en 2027.

Ces montants intègrent un avantage fiscal non négligeable : les intérêts du Livret A sont nets d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, contrairement au plan épargne logement, dont le taux s’entend brut.

Les épargnants éligibles au Livret d’épargne populaire (LEP) ont tout intérêt à y regarder de près. Son taux, actuellement à 2,5 %, devrait lui aussi remonter au 1er août, vers 2,8 % à 3 %. À ce niveau, 10 000 euros placés sur un LEP rapporteraient 280 euros par an, contre 180 euros sur un Livret A à 1,8 %, soit 100 euros de plus pour un risque identique et une disponibilité immédiate.

Le LEP est accessible, en 2026, aux ménages dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 23 028 euros pour une part fiscale, ou 35 326 euros pour deux parts.

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) suivra mécaniquement la même revalorisation que le Livret A, auquel il est indexé.