Logement : une revalorisation légère des loyers attendue

Depuis la mi-janvier 2026, l’actualisation de l’Indice de référence des loyers fixe le cadre légal de toute révision de loyer en France. Publié par l’Insee, cet indice conditionne les hausses autorisées en matière de location. Pour les locataires comme pour les propriétaires, comprendre l’IRL est devenu indispensable afin d’éviter les erreurs, les abus et les litiges.

Loyer : comment fonctionne l’indice en 2026

Le loyer ne peut pas évoluer librement en cours de bail. La loi impose un cadre précis : l’Indice de référence des loyers. L’IRL est calculé chaque trimestre par l’Insee à partir de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Il sert de plafond légal pour toute augmentation de loyer dans le parc locatif privé, qu’il s’agisse d’un logement vide ou meublé constituant la résidence principale du locataire.

Pour le quatrième trimestre 2025, l’IRL atteint 145,78 en métropole. Sur un an, la hausse s’élève à 0,79 %. Selon Service-Public.fr, ce taux constitue la limite maximale applicable aux révisions de loyer en 2026 pour les baux indexés sur ce trimestre. Autrement dit, un propriétaire ne peut pas augmenter le loyer au-delà de ce pourcentage, même si la demande locative reste forte dans certaines zones.

Concrètement, l’impact est mesuré. Un loyer mensuel de 700 euros peut être revalorisé d’environ 5,50 euros. Cette modération marque un net ralentissement par rapport aux années précédentes.

À qui s’applique l’augmentation du loyer, et dans quels cas

L’augmentation du loyer ne concerne pas tous les locataires. Première condition incontournable : le contrat de location doit contenir une clause de révision annuelle. Sans cette mention, aucune hausse n’est autorisée pendant la durée du bail. Cette règle relève du droit commun de la location et s’impose à tous les propriétaires, sans exception.

Deuxième point essentiel : le calendrier. La révision du loyer ne peut intervenir qu’une fois par an, à la date prévue dans le bail ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat. Service-Public.fr rappelle qu’un propriétaire dispose d’un délai maximal d’un an pour appliquer l’augmentation. Passé ce délai, la hausse du loyer est définitivement perdue pour l’année écoulée. Cette précision protège le locataire contre les rattrapages tardifs.

Certaines situations excluent totalement toute augmentation de loyer. C’est notamment le cas des logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique. Depuis le durcissement des règles liées aux passoires thermiques, un loyer ne peut plus être révisé à la hausse lors du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail si le logement est trop énergivore.

Dans les zones soumises à l’encadrement des loyers, notamment dans plusieurs grandes agglomérations, des plafonds locaux s’ajoutent à la règle nationale. Même si l’indice permet une augmentation, le loyer ne peut jamais dépasser le loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral.