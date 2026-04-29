Crédit d’impôt services à la personne : ces nouvelles cases dans la déclaration piègent déjà des milliers de contribuables

Les contribuables qui bénéficient du crédit d’impôt pour services à la personne doivent remplir une case supplémentaire pour continuer à profiter de ce remboursement. Cette modification législative vise à renforcer le contrôle et la transparence du système.

Ce que ça change pour des millions de foyers

Chaque année, 5 millions de contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt lié aux services à la personne, comme l’emploi à domicile. Cela concerne environ 4,7 millions de foyers, avec un gain fiscal moyen de 1 226 € selon la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Le crédit d’impôt peut atteindre jusqu’à 6 000 € par foyer, ce qui en fait une aide financière importante.

Pour que les dépenses faites entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 soient prises en compte, il faut remplir correctement sa déclaration pour éviter les erreurs courantes à éviter.

La nouvelle exigence impose d’indiquer non seulement les montants dépensés mais aussi l’entité qui a reçu les sommes, via la case 7DB du formulaire dédié aux crédits d’impôt.

Déclaration : mode d’emploi

Les contribuables devront désormais compléter une colonne supplémentaire dans l’annexe 2042-RICI, destinée aux crédits et réductions d’impôt. Plus précisément, la ligne « Service à la personne : emploi à domicile » demande maintenant une rubrique pour le nom de l’organisme ou de l’entreprise ayant réalisé les prestations payées. Cette information est indispensable pour que l’administration fiscale puisse vérifier la réalité des prestations déclarées.

Le site officiel impot.gouv.fr facilite la démarche via l’espace personnel : il suffit d’ouvrir sa déclaration et d’aller à la rubrique « Vos charges ». Pour des postes précis, comme la « Garde d’enfants » ou « Entretien de la maison et travaux ménagers », des sous-cases permettent d’ajouter les montants engagés. D’après l’exemple donné dans Le Journal du Net, si un couple dépense 4 000 € pour une nounou et 6 000 € pour une femme de ménage, le fisc remboursera 5 000 € si la déclaration est correctement remplie.