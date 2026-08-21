Mauvaise nouvelle pour Sophie Adenot : un simple boulon coincé à 400 km d’altitude a tout fait basculer

Sophie Adenot est devenue, ce mardi 18 août 2026, la première astronaute française à effectuer une sortie extravéhiculaire depuis l’espace. Mais la mission qu’elle menait avec l’Américain Anil Menon n’a pas pu s’achever comme prévu : les deux astronautes sont rentrés dans la Station spatiale internationale (ISS) avant d’avoir rempli l’ensemble de leurs objectifs.

La sortie, baptisée « Spacewalk 97 », a débuté à 12 h 29 GMT à plus de 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Anil Menon est sorti le premier dans le vide spatial, une vingtaine de minutes après le début de l’opération, suivi de Sophie Adenot. L’opération a duré 6h23, contre 6h30 prévues initialement.

Des boulons trop gros ont fait perdre un temps précieux

L’objectif était de remplacer l’une des deux antennes Space-to-Ground assurant la communication entre l’ISS et le centre de contrôle de mission de Houston. Les deux astronautes ont réussi à démonter l’antenne défectueuse, mais n’ont pas eu le temps d’installer son remplacement.

Selon l’ESA (Agence spatiale européenne), citée sur ses réseaux sociaux, « l’opération, plus complexe que prévu, a nécessité davantage de temps pour débrancher les connecteurs électriques et desserrer les boulons, laissant l’installation de l’antenne de rechange pour une prochaine intervention ».

Nathalie Tinjod, administratrice au siège de l’ESA, a précisé dans un entretien à BFMTV qu’il y avait eu du retard dans le déboulonnage et dans l’enlèvement de l’antenne, et qu’ils n’allaient donc pas installer la nouvelle antenne mais sécuriser le site et rentrer.

Benjamin Peter, responsable de l’actualité spatiale à la Cité de l’espace de Toulouse, détaille la cause du blocage : le démontage de l’ancienne antenne avait pris beaucoup de temps notamment parce que des boulons étaient un peu trop gros, et qu’on voyait qu’ils avaient eu un peu de mal à les dévisser.

Il avance une explication : vraisemblablement, cela avait été peut-être mal anticipé lors de la préparation de la mission. Laisser l’antenne mal fixée aurait, selon lui, présenté un risque pour l’ensemble de la structure de la station.

Ce type de complication n’est pas rare, ajoute Benjamin Peter, pour qui les sorties extravéhiculaires réservent régulièrement des imprévus. Il cite le précédent de Thomas Pesquet, contraint d’effectuer une sortie supplémentaire pour compléter sa mission.

Un retour salué malgré les objectifs manqués

Le centre de contrôle de mission à Houston a salué, sur le flux vidéo retransmis, le joli travail de Sophie Adenot. Pendant la sortie, l’astronaute avait confié se sentir bien. De retour dans le sas de l’ISS, elle a qualifié sa journée de « couronnée de succès ». La NASA a salué les efforts des deux astronautes malgré les objectifs non remplis, précisant que ce scénario de retard avait été anticipé.

L’antenne restante sous surveillance, une nouvelle sortie en discussion

L’antenne qui n’a pas pu être remplacée reste jugée indispensable au maintien du contact avec Houston : en cas de panne de la seconde antenne, ce lien pourrait être coupé. Une nouvelle intervention devra donc être programmée pour terminer l’installation.

La NASA doit se réunir dans les prochains jours pour décider du programme à venir, selon Nathalie Tinjod, qui évoque plusieurs options : celle de revoir le programme de la prochaine sortie extravéhiculaire ou celle d’inclure les choses qui n’ont pas été faites dans la prochaine, ce qui sera en discussion.

Une sortie baptisée « Spacewalk 98 » était déjà programmée pour le 25 août 2026, avec pour objectif de raccorder des câbles d’alimentation et des systèmes de relais de données, dans le cadre des opérations de maintenance liées à la future désorbitation de la station. Les astronautes devaient aussi y remplacer un dispositif d’aide à la navigation utilisé pour l’amarrage des vaisseaux sur le port avant du module Harmony.

Benjamin Peter estime que la NASA va « très probablement » se concentrer d’abord sur le remplacement de l’antenne, les tâches du 25 août ayant été présentées en conférence de presse comme des opérations disposant de davantage de marge de temps.

La NASA n’a pas encore communiqué sur lequel des quatre astronautes de l’ISS effectuera la prochaine sortie. Benjamin Peter espère que ce sera Sophie Adenot, déjà préparée à cette mission précise, estimant que, vu qu’elle a été préparée sur la mission de remplacement de l’antenne, il serait plus logique qu’elle y retourne.