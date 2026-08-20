FranceRenov’ : la nouvelle plateforme qui centralise les demandes d’aides

Depuis le 17 août 2026, l’État français mise sur la concentration de ses services numériques pour réduire la facture administrative. La plateforme FranceRenov’, qui a rouvert après deux semaines de fermeture technique, fusionne désormais quatre dispositifs d’aide à la rénovation sous un compte unique sécurisé.

La fusion des plateformes : une stratégie d’efficience administrative

Quatre dispositifs distincts cohabitaient jusqu’à début août sur des interfaces séparées. MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’, Ma Prime Logement Décent et Loc’Avantages disposaient chacun de leur propre portail, avec des équipes de traitement différentes et des processus de validation multiples. La centralisation opérée entre le 3 et le 17 août supprime ces redondances structurelles. Les agents publics travaillent désormais sur une base de données commune, ce qui limite les vérifications croisées et accélère l’instruction des dossiers. L’Anah justifie cette réforme par « une démarche de simplification des services publics et l’objectif d’offrir aux ménages un parcours plus lisible, plus fluide et plus cohérent ». Un unique système d’authentification, FranceConnect+, remplace plusieurs mécanismes de connexion. Les ménages, de leur côté, n’ont plus à créer plusieurs comptes ni à jongler entre interfaces différentes. Le compte unique France Rénov’ oriente automatiquement chaque utilisateur vers le parcours adapté à sa situation : rénovation énergétique, adaptation au handicap, mise aux normes ou logement abordable.

L’Anah observe depuis plusieurs années un taux d’abandon élevé sur les demandes d’aide. Les ménages se perdaient entre formulaires incomplets, pièces justificatives envoyées au mauvais service ou dossiers bloqués faute de coordination. La plateforme unifiée promet de réduire ces frictions. Les informations saisies une fois sont réutilisables pour plusieurs dispositifs, ce qui évite les ressaisies et les incohérences. Les conseillers France Rénov’, accessibles via un numéro unique, peuvent désormais suivre l’ensemble du parcours d’un demandeur sans transférer son dossier entre services.

Impact sur les dépenses publiques et la fraude

La sécurisation des accès constitue le second pilier de cette réforme. Les tentatives d’usurpation d’identité et les fraudes aux aides publiques ont explosé ces dernières années, notamment via des sites frauduleux imitant les plateformes officielles. L’Anah a donc choisi d’imposer FranceConnect+, un système d’authentification renforcé qui exige la vérification d’une pièce d’identité lors de la création du compte. L’objectif annoncé : « renforcer la protection des usagers, lutter contre les usurpations d’identité et prévenir les tentatives de fraude tout au long du parcours de rénovation ».

FranceConnect+, déjà utilisé pour les démarches fiscales ou les demandes de passeport, ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Contrairement à FranceConnect classique, qui permet de s’identifier via son compte Impots.gouv.fr ou Ameli, la version renforcée impose une vérification biométrique ou documentaire. Les fraudeurs ne peuvent plus créer de faux comptes avec des identités volées. Les dossiers déposés sont ainsi automatiquement reliés à une personne physique identifiée, ce qui facilite les contrôles a posteriori.

Les quatre dispositifs d’aide : montants et conditions cumulatives

La plateforme FranceRenov’ regroupe quatre aides distinctes, chacune répondant à un besoin spécifique. MaPrimeRénov’ finance les travaux de rénovation énergétique, avec des montants variables selon les revenus du ménage. MaPrimeAdapt’ accompagne les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie pour adapter leur logement. Ma Prime Logement Décent aide les propriétaires bailleurs à mettre aux normes des logements dégradés. Loc’Avantages, enfin, encourage la mise en location à loyer abordable.

MaPrimeRénov’ reste le dispositif phare, avec 32 000 euros maximum pour les ménages très modestes engageant une rénovation globale, contre 63 000 euros auparavant. Les démarches sont désormais simplifiées grâce à l’orientation automatique proposée par la plateforme. MaPrimeAdapt’ couvre jusqu’à 50% du coût des travaux d’accessibilité, dans la limite de 22 000 euros. Ma Prime Logement Décent finance jusqu’à 70% des travaux pour les bailleurs s’engageant à louer à des ménages modestes. Loc’Avantages, quant à elle, offre une réduction fiscale pouvant atteindre 35% du loyer annuel. La plateforme calcule automatiquement les cumuls possibles et indique le montant total auquel chaque ménage peut prétendre.