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Météo : 80 mm de pluie par heure, le Gard et l’Hérault sous alerte rouge

Ce mercredi 30 septembre à 6h, Météo-France a placé le Gard et l’Hérault en vigilance rouge pour pluie-inondations. Que signifie cette alerte maximale et quels chiffres la justifient ? Comment ces prévisions se traduisent-elles en mesures concrètes de sécurité ?

Aurélien Delacroix
Aurélien Delacroix
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Météo : 80 mm de pluie par heure, le Gard et l’Hérault sous alerte rouge © journaldeleconomie.fr
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Ce mercredi 30 septembre à 6h, Météo-France a placé le Gard et l’Hérault en vigilance rouge pluie-inondations, le niveau d’alerte maximal. L’institut prévoit des intensités de 50 à 80 mm par heure sur les Cévennes et des cumuls de 200 à 350 mm sur l’épisode.

L’alerte de Météo-France : de « remarquable » à « exceptionnel »

La vigilance rouge, niveau d’alerte maximal en France, signale un danger imminent et des phénomènes d’intensité exceptionnelle menaçant directement la sécurité des populations. Depuis sa création en 2001, elle n’a été déclenchée qu’une quarantaine de fois en métropole.

Plusieurs facteurs qualifient l’épisode actuel d’« exceptionnel », comme l’explique Météo-France dans son bulletin. Les précipitations intenses durent depuis la fin de nuit et devraient se poursuivre jusqu’à la fin d’après-midi. Deux départements passent en vigilance rouge, alors que la Lozère, l’Ardèche et les Bouches-du-Rhône restent en orange. Les cumuls prévus dépassent largement les seuils habituels, amplifiés par les Cévennes, où l’air chaud et humide de la Méditerranée libère d’importantes quantités d’eau.

Les chiffres clés : intensités et cumuls prévus

Météo-France prévoit des intensités particulièrement marquées, avec 50 à 80 mm d’eau possibles en une heure. En comparaison, une pluie « normale » apporte 2 à 5 mm par heure. À Moulès-et-Baucels, dans l’Hérault, 114 mm ont déjà été enregistrés en trois heures. Cette intensité entraîne un ruissellement immédiat, transformant les routes en torrents et remplissant les sous-sols rapidement.

Sur l’ensemble de l’épisode, des cumuls de 200 à 250 mm sont attendus, localement jusqu’à 350 mm. En perspective, Paris reçoit en moyenne 640 mm par an. À partir de 150 mm en quelques heures, les risques d’inondations majeures deviennent critiques. Au-delà de 200 mm, des crues exceptionnelles peuvent submerger des quartiers et menacer des vies.

À partir de la fin de matinée, les pluies se déplacent vers les plaines urbanisées, avec 60 à 100 mm attendus par heure. Les plaines, peuplées et dotées d’infrastructures, voient leurs sols imperméables favoriser le ruissellement. Les réseaux d’assainissement se saturent, provoquant des inondations urbaines rapides. Les préfectures du Gard et de l’Hérault ont activé leurs plans de protection.



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