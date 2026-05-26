Nvidia vaut désormais plus que le PIB français, pourquoi Wall Street commence à s’inquiéter?

Le géant américain Nvidia a encore publié des résultats records cette semaine, confirmant son rôle central dans l’explosion mondiale de l’intelligence artificielle. Avec une valorisation supérieure à 5 000 milliards de dollars, l’entreprise pèse désormais davantage en Bourse que l’économie française ne produit de richesse en une année. Derrière cette ascension spectaculaire, les marchés découvrent aussi une nouvelle fragilité : une dépendance croissante à une poignée de groupes technologiques devenus presque incontournables.

L’entreprise la plus stratégique de l’économie numérique

Il y a encore quelques années, Nvidia restait surtout associée aux cartes graphiques pour jeux vidéo. Mais l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle a complètement transformé son statut. Aujourd’hui, ses puces sont utilisées dans les centres de données des plus grandes entreprises technologiques mondiales, mais aussi dans les laboratoires, les institutions financières et certains projets gouvernementaux. Les résultats publiés cette semaine illustrent cette domination : plus de 81 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel, principalement générés par les infrastructures liées à l’IA. Cette croissance impressionnante pousse désormais la valorisation du groupe au-delà des 5 000 milliards de dollars, soit davantage que le PIB annuel français estimé pour 2026. Une comparaison symbolique, certes, mais qui montre à quel point certaines entreprises technologiques atteignent désormais une taille comparable à celle des grandes économies mondiales.

Wall Street dépend de plus en plus des géants de l’IA

Cette montée en puissance change aussi profondément le fonctionnement des marchés financiers américains. Une part croissante de la hausse de Wall Street repose aujourd’hui sur un nombre très limité de groupes liés à l’intelligence artificielle. Nvidia est devenu l’un des moteurs principaux des grands indices boursiers américains, au point d’influencer directement les performances des ETF et des fonds de pension. Pour les investisseurs, ces entreprises représentent désormais les piliers de la prochaine révolution économique mondiale. Mais cette concentration commence également à inquiéter certains économistes. Plus les marchés deviennent dépendants de quelques valeurs technologiques, plus ils deviennent vulnérables au moindre ralentissement de leur croissance. La situation rappelle certains excès observés lors de la bulle internet des années 2000, même si les entreprises d’aujourd’hui affichent des revenus et une rentabilité bien plus solides.

Derrière l’IA, le retour de l’économie industrielle

Le développement de l’intelligence artificielle repose aussi sur une réalité beaucoup plus matérielle qu’on ne l’imagine souvent. Les nouveaux modèles d’IA nécessitent des centres de données gigantesques, capables de faire fonctionner des milliers de puces en permanence. Résultat : les besoins énergétiques explosent. Aux États-Unis comme en Europe, les opérateurs doivent investir massivement dans les réseaux électriques, les capacités de production et les infrastructures numériques. Certains data centers consomment déjà autant d’électricité qu’une ville moyenne. Cette évolution transforme profondément le secteur technologique. Derrière les algorithmes et les logiciels, la bataille mondiale de l’IA devient aussi une bataille pour l’électricité, les métaux stratégiques et les capacités industrielles. L’économie numérique, longtemps présentée comme immatérielle, redevient ainsi dépendante d’infrastructures physiques lourdes et de ressources énergétiques considérables.