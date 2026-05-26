1er juin 2026 : tout ce qui change pour les salariés, familles et consommateurs

Le mois de juin 2026 s’ouvre avec un calendrier chargé pour les particuliers. Certaines mesures améliorent les revenus ou allègent les factures, d’autres exigent une action rapide. La date du 1er juin marque notamment l’entrée en vigueur de la hausse du Smic et de la baisse du prix repère du gaz, tandis que les impôts et Parcoursup imposent leur propre compte à rebours.

Impôts : le dernier délai arrive très vite début juin

Pour de nombreux contribuables, juin commence par une échéance fiscale. Les habitants des départements 55 à 974/976 disposent jusqu’au jeudi 4 juin 2026 à 23h59 pour transmettre leur déclaration de revenus en ligne. Les autres zones ont déjà dépassé leur date limite : le 21 mai pour les départements 01 à 19 et les non-résidents, le 28 mai pour les départements 20 à 54.

Cette dernière fenêtre concerne aussi les contribuables soumis à l’impôt sur la fortune immobilière. Le calendrier fiscal indique que la date du 4 juin correspond à la limite de dépôt de la déclaration 2026 de revenus 2025 et de la déclaration d’IFI pour les départements de la troisième zone.

Pour les foyers concernés, l’enjeu n’est donc plus de préparer la déclaration, mais de la valider sans retard. Une déclaration tardive peut exposer à des pénalités, sauf cas particulier reconnu par l’administration.

Parcoursup, bac : juin concentre les décisions des familles

Le calendrier scolaire et universitaire fait de juin un mois particulièrement dense pour les lycéens. La phase principale d’admission Parcoursup débute le mardi 2 juin 2026. Les candidats commencent alors à recevoir les réponses des formations et doivent répondre dans les délais affichés dans leur dossier.

La plateforme précise que « Mardi 2 juin 2026 : début de la phase d’admission ». Entre le 5 et le 8 juin, les candidats doivent aussi classer leurs vœux en attente qu’ils souhaitent conserver. La phase complémentaire ouvre ensuite le 11 juin, avec la possibilité de formuler de nouveaux vœux dans les formations disposant encore de places.

Le baccalauréat prend le relais dans la deuxième quinzaine. Les épreuves de philosophie sont fixées au lundi 15 juin 2026 au matin. Les spécialités suivent les 16, 17 et 18 juin. Le Grand oral débute le 22 juin et peut se poursuivre jusqu’au 1er juillet selon les académies.

Pour les familles, ce calendrier implique de gérer deux priorités en parallèle : les choix d’orientation et les examens. Les délais Parcoursup peuvent être suspendus pendant certaines épreuves, mais les candidats doivent tout de même rester attentifs aux notifications de leur dossier.

Smic et carburant : deux sujets sensibles pour les actifs

Le 1er juin 2026 marque aussi une hausse du salaire minimum. Le gouvernement annonce une revalorisation de 2,41%. Le Smic mensuel brut passe ainsi à 1.867,02 euros et le net à 1.477,93 €. Cette évolution concerne les salariés rémunérés au minimum légal et doit apparaître sur les bulletins de paie concernés à compter de juin. Cette hausse intervient dans un contexte où les dépenses contraintes restent élevées pour une partie des ménages.

Les actifs modestes peuvent également regarder du côté de l’aide carburant. Une indemnité de 100 euros est prévue pour les personnes qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail, sous conditions. Service-Public.fr explique qu’« une indemnité de 100 euros est mise en place pour limiter les effets de la hausse du prix des carburants ».

Cette aide ne relève pas d’un versement universel. Elle suppose de remplir les critères d’éligibilité, notamment liés à l’activité professionnelle, au véhicule utilisé et aux ressources. Pour les travailleurs éloignés des transports collectifs, elle peut toutefois représenter un soutien ponctuel.

Gaz et services financiers : des règles qui évoluent pour les consommateurs

Sur l’énergie, le changement de juin concerne principalement le gaz. La Commission de régulation de l’énergie annonce une baisse du prix repère de vente de gaz naturel à partir du 1er juin 2026. La CRE indique que « le prix repère de vente de gaz baisse de 4,8 % TTC au 1er juin 2026 ». Elle chiffre l’effet moyen à 1,26 euro TTC sur la facture de juin.

Le prix repère ne remplace pas le contrat signé avec le fournisseur. Il sert de référence de comparaison pour les consommateurs résidentiels. Les ménages dont l’offre est indexée sur ce prix peuvent bénéficier plus directement de la baisse. Ceux qui disposent d’un prix fixe ou d’une formule différente doivent vérifier les conditions exactes de leur contrat.

Autre évolution, plus discrète mais importante pour les particuliers : les règles applicables aux services financiers vendus à distance sont renforcées à partir du 19 juin 2026. Elles concernent les contrats conclus sans rencontre physique, par exemple en ligne ou par téléphone. Service-Public.fr précise qu’une ordonnance et un décret renforcent la commercialisation à distance de ces services financiers, avec une entrée en vigueur progressive à compter de cette date.

L’objectif est de mieux informer le consommateur avant la signature et de clarifier ses droits. Pour les particuliers, cela concerne notamment les offres d’assurance, de crédit ou certains produits financiers proposés à distance.

Ce qu’il faut surveiller en priorité

Pour les ménages, le mois de juin 2026 ne se résume pas à une seule réforme. Il faut surtout distinguer les mesures automatiques des démarches à effectuer. La hausse du Smic s’applique aux salariés concernés. La baisse du prix repère du gaz dépend du contrat souscrit. La déclaration de revenus, Parcoursup et l’aide carburant demandent en revanche une vigilance active.

La date la plus urgente reste le 4 juin pour les contribuables de la troisième zone. Viennent ensuite les réponses Parcoursup à traiter, les échéances du bac, puis les nouvelles règles de consommation financière du 19 juin. Pour beaucoup de foyers, juin sera donc un mois de vérification : revenus, facture d’énergie, fiscalité, orientation et aides disponibles.