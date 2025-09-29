Paiement de la taxe foncière 2025 : 15 ou 20 octobre selon le cas

La taxe foncière étant un impôt local attaché à la propriété, tout propriétaire doit la régler selon un calendrier strict. En 2025, les échéances dépendent du mode de paiement et de l’option de mensualisation.

Dates d’envoi et de mise à disposition de l’avis de taxe foncière 2025

Les contribuables qui ne sont pas mensualisés ont vu leur avis accessible en ligne dès le 28 août 2025. Ceux qui ont opté pour la mensualisation recevront leur avis en ligne à partir du 20 septembre 2025.



Pour la version papier :

Non mensualisés : envoi postal entre le 25 août et le 19 septembre 2025.

Mensualisés : envoi entre le 22 septembre et le 8 octobre 2025.

Dates limites de paiement selon le mode choisi

La date limite de paiement de la taxe foncière 2025 varie selon le mode de règlement :

Si vous payez en ligne (site impots.gouv, application mobile) : 20 octobre 2025 à minuit.

Si vous utilisez un autre moyen (virement, chèque, espèces, TIP SEPA) — et que le montant est inférieur ou égal à 300 € — : 15 octobre 2025.

Attention, pour un montant supérieur à 300 €, le paiement par d’autres moyens n’est pas autorisé : le paiement doit être dématérialisé (prélèvement ou paiement en ligne). L’administration rappelle que « le paiement dématérialisé est obligatoire pour tous les impôts des particuliers à partir de 300 euros ».

En cas de versement par virement, attention aux délais bancaires : c’est la date effective de règlement interbancaire qui fait foi.

Option prélèvement à l’échéance

Vous pouvez choisir le prélèvement automatique au moment de l’échéance pour la taxe foncière. Mais pour que cette option soit active pour l’échéance 2025, il faut y souscrire au plus tard le dernier jour du mois précédant la date limite de paiement — par exemple, jusqu’au 30 septembre 2025 si l’échéance est le 15 octobre.