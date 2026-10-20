Parcoursup : 1 million d’inscrits, 50 000 sans réponse, un système à repenser

La suppression de Parcoursup est demandée par de nombreux lycéens, pourtant les chiffres indiquent le contraire. Avec 1,046 million d’inscrits et 25 000 formations à gérer, la question n’est pas de détruire la plateforme, mais de réinventer l’offre éducative en France, en particulier dans les formations professionnelles et les métiers manuels. Le 19 octobre, en pleine contestation sociale lycéenne, le ministère de l’Enseignement supérieur a publié les résultats de 2026, révélant un taux d’admission de 91,5% pour les néobacheliers, contre 93,5% en 2025. Cette baisse alimente la colère, mais masque un problème plus profond.

Les chiffres qui expliquent pourquoi on ne peut pas supprimer Parcoursup

Avec un record d’inscriptions en 2026, soit 66 000 candidats de plus qu’en 2025, la question se pose : comment affecter plus d’un million de jeunes sans système centralisé ? Avant Parcoursup, APB utilisait déjà un algorithme. Revenir au tirage au sort ou à des affectations manuelles créerait un chaos administratif. Franck Ramus, chercheur en sciences cognitives, affirme : « Toute personne qui réclame la suppression de Parcoursup devrait proposer un système alternatif pour résoudre ce problème. » Les organisations lycéennes, mobilisées depuis trois semaines, n’apportent aucune réponse concrète.

Parcoursup coordonne près de 25 000 formations reconnues par l’État et plus d’un million de places. Chaque filière, qu’il s’agisse d’universités, BTS, BUT, classes préparatoires ou écoles spécialisées, applique ses critères de sélection. Sans plateforme centralisée, les candidats devraient postuler individuellement à chaque formation, ce qui multiplierait les dossiers papier et les délais de réponse, générant davantage d’inégalités et rendant la transparence encore plus opaque.

Le vrai problème : un manque de formations professionnelles face à une demande universitaire croissante

La baisse du taux d’admission souligne l’inadéquation entre l’offre et la demande. Trop de lycéens visent l’université, et peu s’orientent vers les CAP, les BTS industriels ou l’apprentissage. Les métiers manuels souffrent d’une image dégradée, malgré de meilleures perspectives d’emploi et de rémunération que certaines licences générales. Le baccalauréat, avec des taux de réussite dépassant 90% depuis 2020, ne filtre plus efficacement, poussant mécaniquement les bacheliers vers l’université, saturant ainsi les filières.

En juillet 2026, 100 000 élèves étaient sans réponse à la fin de la phase principale. Après la phase complémentaire, 50 000 restent sans proposition. Seulement 60 lycéens, principalement des bacheliers professionnels, bénéficient d’un accompagnement personnalisé. Ces chiffres révèlent un goulot d’étranglement : les formations sélectives reçoivent dix fois plus de candidatures que de places disponibles. Parcoursup n’est que le messager d’une pénurie organisée.

Les réformes nécessaires avant 2027

Plutôt que de supprimer la plateforme, le gouvernement devrait investir dans les filières professionnelles. Moderniser les ateliers et créer des passerelles entre CAP et BTS industriels pourraient détourner une partie des flux vers des métiers en tension. En Allemagne, 50% des jeunes s’orientent vers l’apprentissage, contre 30% en France. Des initiatives comme Chance.co offrent des parcours d’orientation gratuits, mais restent insuffisantes.

La baisse du taux d’admission est aussi due à un sous-investissement dans les filières courtes. Créer 50 000 places supplémentaires en BTS industriel, maintenance, électrotechnique coûterait moins cher que de nouvelles facultés. Ces formations offrent des débouchés immédiats, mais nécessitent des équipements, des enseignants qualifiés et des partenariats avec les entreprises. Les 126 652 candidats sans proposition en phase complémentaire pourraient trouver une solution si ces places existaient.

Les critiques sur le manque de transparence sont légitimes. Chaque formation devrait publier ses critères de classement. Le ministère a lancé une « concertation flash » en octobre 2026, promettant des groupes de travail pour 2027. Mais la transparence ne suffira pas : il faut simplifier l’interface, réduire le nombre de vœux possibles et mieux accompagner les lycéens. Franck Ramus souligne que « Parcoursup n’est pas responsable de l’abondance d’information et de choix », mais peut mieux guider les utilisateurs.

Corriger le calendrier d’octobre : un problème concret

La publication des résultats en octobre pose un problème : certains élèves ayant abandonné leurs études en septembre libèrent tardivement des places, permettant à d’autres de s’inscrire après la rentrée. Ce décalage perturbe l’organisation pédagogique et pénalise les nouveaux arrivants. Avancer la clôture définitive au 15 septembre réduirait ces effets pervers. Cependant, tant que l’offre de formations professionnelles restera insuffisante, Parcoursup continuera de gérer la pénurie plutôt que l’abondance. La vraie réforme exige un choix politique courageux : investir dans les métiers manuels ou accepter qu’une partie des jeunes reste chaque année sans solution.