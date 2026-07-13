Parcoursup : quelles solutions pour les 126.652 candidats encore sans proposition ?

Parcoursup n’a pas fermé toutes les portes avec l’arrêt de sa phase principale, le 11 juillet 2026. Les candidats sans réponse positive peuvent encore formuler de nouveaux vœux, solliciter un accompagnement individualisé ou rechercher une formation en apprentissage. Le rapprochement entre les places vacantes et les demandes restantes s’annonce toutefois complexe.

Parcoursup : l’essentiel se joue désormais dans la phase complémentaire

Parcoursup poursuit son calendrier pendant l’été. Les candidats qui n’ont pas obtenu de proposition, ceux qui n’avaient pas confirmé de vœux au printemps ou ceux qui souhaitent trouver une autre formation peuvent utiliser la phase complémentaire jusqu’en septembre.

Plus de 83.000 places sont actuellement signalées dans environ 6.000 formations, selon le ministère de l’Enseignement supérieur. Elles concernent plusieurs catégories de cursus : licences universitaires, BTS, bachelors universitaires de technologie, classes préparatoires et écoles. Cette offre n’est pas figée. De nouvelles places peuvent apparaître après un désistement ou à mesure que les établissements consolident leurs inscriptions administratives.

La plateforme autorise chaque candidat à déposer jusqu’à dix nouveaux vœux dans les formations qui déclarent encore des capacités d’accueil. Les demandes peuvent être enregistrées jusqu’au 8 septembre 2026 inclus, avant la fermeture de la procédure complémentaire le 10 septembre.

Cette étape ne fonctionne pas comme une seconde édition de la phase principale. Le candidat ne peut choisir que parmi les formations affichant des disponibilités. La présence d’une place ne signifie donc pas nécessairement qu’elle correspond à son projet initial, à sa spécialité ou à sa zone géographique.

Un cursus encore accessible peut se trouver loin du domicile, entraîner des dépenses de logement ou exiger une réorientation vers un domaine différent. Le nombre de places disponibles ne peut donc pas être directement comparé au nombre de personnes sans proposition comme s’il suffisait d’attribuer mécaniquement chaque siège vacant.

Les étudiants en réorientation particulièrement nombreux

Le bilan officiel du 11 juillet fait apparaître trois groupes distincts. Parmi les 660.399 lycéens suivis par le tableau de bord, 576.749 avaient reçu au moins une proposition. Quelque 26.626 avaient quitté la plateforme avant d’obtenir une réponse positive. Par différence, 57.024 lycéens se trouvaient encore sans proposition à la fin de la phase principale.

La situation des étudiants souhaitant changer de cursus constitue un autre enjeu majeur de la campagne. Sur 206.038 candidats en réorientation ou en remise à niveau, 152.351 avaient obtenu une ou plusieurs propositions et 7.471 avaient abandonné la procédure avant d’en recevoir une. Il restait donc 46.216 étudiants sans proposition.

À ces effectifs s’ajoutent les candidats scolarisés à l’étranger hors des établissements préparant au baccalauréat français. Sur 42.537 personnes suivies, 16.502 avaient reçu une réponse favorable et 2.623 avaient quitté Parcoursup. Le nombre de candidats encore sans proposition atteignait 23.412 dans cette catégorie.

L’addition de ces trois populations aboutit à 126.652 candidats sans proposition au 11 juillet. Ce total représente près de 14% des 908.974 personnes figurant dans le périmètre du tableau de bord officiel.

Il ne couvre cependant pas tous les inscrits sur Parcoursup. Le ministère précise que son suivi quotidien ne comprend pas les candidats non scolarisés engagés dans une reprise d’études. Ceux-ci peuvent être orientés vers le module Parcours+, en lien avec les services de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion.

Un candidat sans proposition n’est pas toujours un candidat sans projet

Le chiffre de 126.652 personnes doit être interprété avec plusieurs précautions. Il désigne les candidats qui n’avaient reçu aucune proposition dans le périmètre statistique suivi, après déduction de ceux ayant officiellement quitté la plateforme.

Il ne permet pas, à lui seul, de savoir combien de personnes aborderont effectivement la rentrée sans formation. Certains candidats disposent d’une solution extérieure à Parcoursup : école recrutant directement, études à l’étranger, service civique, contrat de travail ou formation ne figurant pas sur la plateforme.

D’autres ont pu utiliser Parcoursup comme solution de sécurité. C’est notamment le cas d’étudiants déjà engagés dans l’enseignement supérieur, qui attendent leurs résultats avant de décider s’ils poursuivent leur cursus ou changent de voie.

La campagne 2026 a également été marquée par l’augmentation du nombre de candidatures. Cette évolution concerne les élèves de terminale, mais elle est particulièrement visible chez les étudiants en réorientation. Ces derniers sont désormais plus de 206.000 dans le tableau de bord de la phase d’admission. Leur situation complique la lecture d’un dispositif souvent présenté principalement sous l’angle de l’accès des nouveaux bacheliers au supérieur.

Parcoursup ne traite donc plus seulement le passage du lycée à l’université ou aux filières sélectives. La plateforme absorbe aussi une part croissante des changements de cursus, des reprises de parcours et des candidatures internationales admissibles.

Les rectorats peuvent intervenir jusqu’à la fin de la procédure

Pour les candidats qui ne trouvent pas de formation dans la phase complémentaire, un second dispositif est mobilisable : la commission d’accès à l’enseignement supérieur, ou CAES.

Ces commissions, placées sous la responsabilité des recteurs d’académie, examinent les dossiers individuels et recherchent une solution en tenant compte du projet, du parcours et de la situation géographique du candidat. Elles associent notamment des représentants de l’enseignement secondaire, du supérieur, des Crous et des partenaires locaux de l’orientation ou de l’insertion.

Au 11 juillet, 5.781 lycéens, 719 étudiants en réorientation et 47 candidats scolarisés à l’étranger avaient saisi une CAES, soit 6.547 personnes. Le ministère précise que ces candidats avaient été contactés par téléphone et par courriel avant de confirmer leur souhait de recevoir un accompagnement personnalisé.

Cette procédure peut déboucher sur une place dans une formation disposant encore de capacités. Elle peut aussi conduire à une solution différente lorsque le projet initial ne peut pas être satisfait : accompagnement par une mission locale, nouvelle réflexion sur l’orientation, recherche d’un contrat ou mobilisation d’un dispositif d’insertion.

Les candidats peuvent par ailleurs explorer l’apprentissage. Des milliers de formations accessibles par cette voie figurent encore sur Parcoursup. Leur intégration suppose généralement de trouver une entreprise prête à signer un contrat, ce qui ajoute une étape à la procédure d’admission.

L’enjeu des prochaines semaines ne réside donc pas uniquement dans le volume de places disponibles. Il dépendra de leur localisation, de leur adéquation avec les profils, de la capacité des candidats à modifier leur projet et de l’efficacité de l’accompagnement proposé avant la rentrée.