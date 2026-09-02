Pétrole à 95 dollars : faut-il craindre le retour des 100 dollars ?

Le prix du pétrole s’élève actuellement à 95 dollars le baril. Est-ce un seuil critique ? Depuis le 1er septembre 2026, deux supertankers ont été endommagés dans le Détroit d’Ormuz, ravivant les craintes d’une crise énergétique. Ce matin, le Brent est à 95,32 dollars et le WTI à 90,72 dollars. Avant de céder à la panique, examinons les véritables enjeux sur les marchés et leurs implications pour vos finances.

Événements du 1er septembre 2026

Lundi, en fin de journée, deux supertankers ont été touchés par des projectiles non identifiés près de Khasab, en Oman. Le Sidr, appartenant à l’armateur saoudien Bahri, et le Senegal Prosperity, opéré par Sinokor en Corée du Sud, étaient en transit dans le Détroit d’Ormuz. United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a confirmé qu’un pétrolier avait été touché par trois projectiles non identifiés. Bien qu’aucune victime n’ait été signalée, l’incident ravive les craintes pour cette voie maritime essentielle, qui transporte 30 % du pétrole mondial par mer.

L’Iran a réagi par le biais de sa Garde révolutionnaire islamique, affirmant qu’un tanker avait heurté deux mines navales et prévenant que tout navire violant les règles de sécurité iraniennes subirait le même sort. Ce message s’adresse directement aux transporteurs internationaux et aux grandes compagnies pétrolières.

Tensions entre les États-Unis et l’Iran

Ce nouvel incident survient alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran s’intensifient. Lundi, pour la première fois en plus d’un mois, les deux pays ont échangé des tirs. Le président Trump a menacé de nouvelles frappes après une attaque américaine sur l’île iranienne de Larak. Selon OilPrice.com, ces échanges ravivent les craintes d’un conflit prolongé au Moyen-Orient, poussant les indices pétroliers régionaux au-delà des 100 dollars.

En parallèle, l’Arabie saoudite tentait de stimuler ses exportations. Saudi Aramco a augmenté ses livraisons d’août dans le Golfe Persique de 700 000 barils par jour, mais ces efforts ont été rapidement contrecarrés par des attaques de drones iraniens, rendant les flux pétroliers instables et les marchés nerveux.

Scénarios d’évolution des prix du pétrole

Trois scénarios sont envisageables. Scénario 1 : escalade militaire. Un conflit ouvert entre les États-Unis et l’Iran pourrait bloquer partiellement le Détroit d’Ormuz, entraînant les prix au-delà des 100 dollars.

Scénario 2 : stabilisation diplomatique. Une détente rapide par la négociation pourrait ramener les prix entre 85 et 90 dollars.

Scénario 3 : destruction de la demande. Des taux d’intérêt élevés et un ralentissement économique mondial pourraient réduire la consommation de pétrole, maintenant les prix sous les 100 dollars, même en cas de tensions au Moyen-Orient. Plusieurs analystes parient sur cet équilibre précaire.

Impact économique et sur l’emploi

Une augmentation de 10 dollars du baril se traduit par une hausse de 6 à 8 centimes par litre à la pompe. Si le baril atteint 100 dollars, prévoyez 10 à 12 centimes supplémentaires, soit 5 à 6 euros de plus pour un plein de 50 litres. En France, l’aide carburant de 100 euros a été reconduite pour 2027, un soutien bienvenu si les prix augmentent.

Au-delà de la consommation d’essence, un pétrole cher affecte l’ensemble de l’économie. Les secteurs du transport, de l’aviation et de la construction voient leurs coûts augmenter, ce qui pourrait ralentir l’activité et entraîner des pertes d’emploi. La croissance mondiale, déjà faible, pourrait diminuer de 0,3 à 0,5 point de PIB si le pétrole reste au-dessus de 100 dollars.

Les marchés financiers ont déjà réagi négativement. Les actions ont chuté à Wall Street lundi, sous l’effet de la hausse du pétrole et des rendements obligataires, les investisseurs craignant une inflation accrue et une croissance en berne.