Ikea réduit ses prix : jusqu’à 28% de rabais sur 1.500 articles

Depuis le mardi 1er septembre 2026, Ikea a lancé une opération de réductions allant jusqu’à 28% sur 1.500 produits à travers l’Europe. Le géant suédois de l’ameublement a alloué 1,2 milliard d’euros à cette initiative, marquant la seconde baisse de prix en deux ans. Cette démarche vise à redonner du pouvoir d’achat aux ménages européens touchés par trois années d’inflation persistante et à relancer un marché du meuble en difficulté.

Motivations derrière la baisse des prix d’Ikea en 2026

Entre 2021 et 2024, les ménages européens ont vu leurs dépenses mensuelles croître de manière significative. L’augmentation des coûts de l’énergie, de l’alimentation et des loyers a réduit le budget alloué à l’équipement de la maison, reléguant l’achat de meubles au second plan. Ikea, tout comme le secteur, avait augmenté ses prix en 2021 et 2022 pour compenser la hausse des coûts des matières premières et du transport. Aujourd’hui, l’enseigne suédoise opère un revirement. Selon Dhnet, l’objectif est de donner « davantage de marge de manœuvre aux ménages belges dans la gestion de leur budget », une approche étendue à l’ensemble du continent.

Le marché du meuble traverse une période difficile depuis 2023. Après l’essor lié à la pandémie, où les foyers confinés entreprenaient des rénovations, la demande s’est effondrée. La concurrence intense des plateformes chinoises ultra low-cost comme Shein et Temu et une baisse des naissances en Europe, réduisant la demande en chambres d’enfants, aggravent la situation. Ikea a enregistré un chiffre d’affaires de 39 milliards d’euros pour l’exercice se terminant le 31 août 2025, soit une baisse de 1,6%. Face à cela, Ikea a investi entre 2 et 3 milliards d’euros depuis 2024 pour réduire ses prix de 10% en moyenne. La nouvelle réduction de 1,2 milliard d’euros poursuit cette stratégie de reconquête par les volumes.

Produits concernés et détails des réductions

Les réductions s’appliquent aux best-sellers du catalogue Ikea. Les étagères Billy, avec plus de 110 millions d’unités vendues, voient leur prix baisser, tout comme les rangements Kallax, les meubles Hemnes et les fauteuils Poäng. Le matériel de cuisine, des ustensiles aux placards, est également concerné. Selon Le Figaro, cette sélection couvre les besoins essentiels d’un foyer moyen, du salon à la cuisine.

Les réductions varient de 15% à 28% selon les articles et les marchés. Par exemple, une bibliothèque Billy à 79 euros pourrait coûter moins de 60 euros dans certains pays. Un rangement Kallax à 89 euros pourrait descendre à environ 65 euros. BFMTV indique que ces réductions représentent une économie notable pour un ménage renouvelant plusieurs pièces. Un couple aménageant un appartement de deux pièces peut espérer économiser entre 150 et 300 euros sur ses achats.

Les réductions varient selon les pays européens. En France, environ 450 produits bénéficient de baisses de prix. En Belgique, ce sont 850 références, avec plus de 100 articles supplémentaires prévus dans les mois à venir. L’Allemagne, premier marché européen d’Ikea, bénéficie également de réductions importantes. Le groupe Ingka, gestionnaire de la majorité des franchises Ikea, investit aussi 70 millions d’euros supplémentaires pour compenser les pressions inflationnistes en Asie et en Amérique du Nord, selon France Info.

Impact sur le pouvoir d’achat

Il reste à voir si ces baisses stimuleront réellement l’achat de meubles. Bien que les réductions soient significatives, les ménages restent prudents dans un contexte économique incertain. Cependant, pour ceux ayant reporté leurs projets d’aménagement depuis 2022, ces baisses pourraient être un déclencheur. Pour Ikea, l’enjeu est de convertir cette baisse de prix en un volume de ventes suffisant pour compenser la diminution des marges. Jakub Jankowski, directeur général d’Inter Ikea Group, explique : « Si nous vendons davantage, les fournisseurs produisent davantage », a-t-il confié à l’AFP.

La Belgique se distingue par le nombre de réductions, avec 850 produits concernés, contre 450 en France. Proportionnellement, l’effort en Belgique est plus important. Un ménage français devra donc sélectionner soigneusement ses achats pour maximiser les économies. Néanmoins, les réductions en France concernent des produits à forte rotation, assurant une grande visibilité en magasin. Pour ceux qui souhaitent réaménager leur logement, ces réductions peuvent alléger la facture globale.

Financement des réductions par Ikea

Jakub Jankowski a rassuré les partenaires industriels sur le fait que les fournisseurs ne subiront pas de pression sur les coûts en raison de cette décision. Ikea finance ces réductions en augmentant les volumes de vente, ce qui permet de maintenir des commandes élevées à ses fournisseurs et de préserver leurs marges. Le groupe mise sur l’optimisation logistique et la réduction des coûts internes. L’investissement de 1,2 milliard d’euros provient des réserves accumulées durant les années prospères, de 2020 à 2022. Contrairement à d’autres enseignes comme Maisons du Monde, Ikea bénéficie d’une solide position financière, lui permettant d’absorber temporairement une baisse de rentabilité. Le but est de regagner des parts de marché et de fidéliser une clientèle potentiellement attirée par les plateformes low-cost asiatiques. Dans un classement des enseignes préférées, Ikea espère rester dans le top 5 européen grâce à cette stratégie.