Pétrole : l’AIE envisage un déblocage record de ses réserves

Le 11 mars 2026, le pétrole s’est imposé comme l’indicateur le plus sensible de la crise provoquée par les tensions au Moyen-Orient. Réunis à Paris dans le cadre d’une séquence d’urgence, les pays membres de l’Agence internationale de l’énergie, l’AIE, ont examiné une option lourde de conséquences : libérer une partie de leurs réserves stratégiques pour enrayer l’envolée des cours et éviter une déstabilisation plus large du marché.

L’information marque un tournant. Selon Reuters, l’AIE a proposé un déblocage qui dépasserait les 182 millions de barils libérés en 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’agence n’a donc pas annoncé une simple consultation technique. Elle a placé sur la table un instrument d’urgence majeur, avec une logique claire : envoyer immédiatement un signal de disponibilité au marché et montrer que les grandes économies consommatrices sont prêtes à agir.

Réserves stratégiques de pétrole : ce que l’AIE a réellement annoncé

L’annonce de l’AIE doit être lue avec précision. Il ne s’agit pas encore d’un déversement automatique de barils sur le marché mondial. Ce qui a été acté, selon Reuters, c’est une proposition formelle de libération coordonnée de réserves stratégiques examinée lors d’une réunion extraordinaire tenue à Paris le 10 mars. Cette décision pourrait être arrêtée rapidement si aucun pays membre ne s’y oppose. En d’autres termes, l’AIE n’a pas promis une intervention immédiate, mais elle a franchi un seuil politique et opérationnel très net.

Le point essentiel réside dans l’échelle du dispositif envisagé. L’opération dépasserait le total de 182 millions de barils mobilisés en 2022. Ce chiffre sert désormais de référence historique. À l’époque, l’AIE avait coordonné une première libération de 62,7 millions de barils le 1er mars 2022, puis une seconde de 120 millions de barils le 1er avril 2022. En proposant d’aller au-delà, l’agence signale que la crise actuelle est prise au sérieux au plus haut niveau.

Le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, a lui-même cadré la démarche. Dans un communiqué publié par l’AIE, il explique avoir convoqué une réunion extraordinaire des gouvernements membres afin d’évaluer la sécurité d’approvisionnement et les conditions de marché avant de décider s’il faut mettre à disposition les stocks d’urgence.

Aucun pays ne fait, à ce stade, face à une pénurie physique de brut. Mais une source du G7 citée par Reuters résume le raisonnement en ces termes : « Même si aucun pays ne connaît actuellement de pénurie physique de brut, les prix montent fortement et il n’est pas possible de laisser la situation sans réponse ». Toute la logique de l’annonce tient là : empêcher qu’une crise de prix ne se transforme en choc économique durable.

AIE : pourquoi la crise a forcé l’ouverture de cette option

Le déclencheur est d’abord politique. Le 10 mars 2026, les ministres de l’énergie du G7 n’ont pas ordonné immédiatement un recours aux réserves. En revanche, ils ont demandé à l’AIE de construire des scénarios prêts à l’emploi. Reuters rapporte ainsi une déclaration de Roland Lescure, ministre français de l’Industrie et de l’Énergie, que l’on peut traduire ainsi : « Nous avons demandé à l’AIE d’élaborer des scénarios pour une éventuelle libération de stocks pétroliers, nous devons être prêts à agir à tout moment ».

Cette montée en puissance s’est jouée en quelques jours seulement. Reuters indiquait déjà, le 10 mars 2026, que les gouvernements du G7 cherchaient une réponse coordonnée à la flambée des prix de l’énergie. Le même jour, l’Élysée annonçait, qu’Emmanuel Macron devait réunir les dirigeants du G7 le 11 mars 2026 pour discuter de la crise iranienne et des prix de l’énergie. Le pétrole a donc quitté le seul terrain des spécialistes pour remonter directement au sommet de l’agenda diplomatique.

L’AIE s’est retrouvée au centre du dispositif pour une raison simple : elle dispose du cadre institutionnel le plus robuste pour organiser une réponse collective. Son système de sécurité pétrolière impose à chaque pays membre de détenir des stocks équivalents à au moins 90 jours de ses importations nettes de pétrole. C’est l’ossature même de la crédibilité de l’agence en période de crise.

Fatih Birol l’a rappelé noir sur blanc. Dans son communiqué du 10 mars 2026, il précise que les pays membres de l’AIE disposent de plus de 1,2 milliard de barils de stocks publics d’urgence, auxquels s’ajoutent 600 millions de barils de stocks industriels détenus sous obligation publique. L’ampleur de ces volumes explique pourquoi l’hypothèse d’un déblocage est prise au sérieux par le marché. Quand une organisation capable de mobiliser une telle masse de barils ouvre la porte à une intervention, l’effet psychologique est immédiat.