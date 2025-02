Pourquoi les chiffres du chômage ont explosé en janvier 2025 ?

Les données publiées par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) révèlent une augmentation de 6,8 % du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A en janvier 2025. Ce chiffre correspond à 3 382 500 personnes sans activité, un seuil qui n’avait pas été atteint depuis plusieurs années. En intégrant les demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite (catégories B et C), on atteint un total de 5 728 000 inscrits à France Travail.

Les causes de l’augmentation du chômage en janvier 2025

L’effet de la réforme du RSA

Depuis le 1er janvier 2025, une réforme du Revenu de solidarité active (RSA) impose aux bénéficiaires d’effectuer une activité minimale de 15 heures par semaine, sous peine de radiation. Cette évolution entraîne leur inscription systématique auprès de France Travail, alors que certains d’entre eux n’étaient pas comptabilisés auparavant dans les chiffres du chômage.

La conséquence est une hausse mécanique du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A, bien que ces personnes n’aient pas nécessairement perdu un emploi.

L’intégration des jeunes suivis par les missions locales

Une autre modification statistique concerne les jeunes engagés dans un Contrat d’engagement jeune (CEJ) ou un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea). Ces dispositifs visent à favoriser leur insertion professionnelle et leur accompagnement. Désormais, ces jeunes sont comptabilisés comme demandeurs d’emploi, ce qui contribue à gonfler les effectifs.

Une évolution des règles d’actualisation

Depuis janvier 2025, un changement dans les procédures d’actualisation des demandeurs d’emploi a un effet immédiat sur les statistiques. Les personnes non indemnisées qui tardent à déclarer leur situation restent désormais plus longtemps inscrites, ce qui accentue temporairement la hausse du chômage.

La dynamique du marché de l’emploi

Si l’impact des réformes administratives est prédominant, la dynamique réelle du marché du travail ne peut être ignorée. Hors effets liés au RSA et aux jeunes en accompagnement, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a progressé de 2,4 % en janvier, soit +57 500 personnes.

Les chiffres détaillés du chômage en janvier 2025

Les statistiques du chômage sont réparties en plusieurs catégories :

Indicateur Effectif Évolution mensuelle (%) Remarques Demandeurs d’emploi en catégorie A (sans activité) 3 382 500 +6,8 % Hausse principalement due aux nouvelles modalités d’inscription des bénéficiaires du RSA et des jeunes en parcours d’accompagnement Demandeurs d’emploi en catégorie B et C (activité réduite) 2 346 000 -0,9 % Baisse liée à un ajustement des règles d’actualisation des dossiers Demandeurs d’emploi toutes catégories (A, B et C) 5 728 000 +3,5 % Croissance globale du nombre d’inscrits, mais en grande partie due à des évolutions administratives Jeunes en parcours d’accompagnement intégrés dans les statistiques 135 000 N/A Nouvelle population désormais comptabilisée comme demandeurs d’emploi Bénéficiaires du RSA inscrits automatiquement à France Travail Progression estimée à 1 200 000 N/A Inscription progressive modifiant le périmètre des statistiques Catégorie A hors RSA et hors jeunes en parcours N/A +2,4 % Indicateur plus représentatif de la dynamique réelle du marché du travail Effet des nouvelles règles d’actualisation (impact sur la catégorie A hors RSA et jeunes) +72 000 inscrits N/A Modification des modalités de déclaration affectant les chiffres

L’augmentation du chômage en janvier 2025 est avant tout un ajustement statistique, lié à des changements administratifs majeurs. Sans ces modifications, le chômage aurait légèrement baissé.