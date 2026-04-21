Pourquoi l’UFC-Que Choisir change de nom ?

Après 75 ans d’existence, UFC-Que Choisir devient Que Choisir Ensemble le 22 avril 2026. Cette transformation majeure s’accompagne du lancement d’une plateforme gratuite de réclamation et traduit la volonté de l’association de moderniser son action collective auprès de ses 120 000 adhérents.

Que Choisir Ensemble : la mutation d’un géant de la défense des consommateurs

Après soixante-quinze années d’existence sous l’emblème UFC-Que Choisir, l’association de défense des consommateurs opère sa mue la plus spectaculaire. Depuis le 22 avril 2026, l’organisation adopte officiellement la dénomination Que Choisir Ensemble, marquant ainsi une rupture avec son appellation historique. Cette transformation s’accompagne d’une refonte complète de l’identité visuelle et du lancement d’une plateforme inédite de réclamation en ligne, révolutionnant l’approche traditionnelle de la médiation consumériste.

Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’association, justifie cette évolution majeure par une volonté de clarification fondamentale : « Nos 126 associations locales ont déjà changé de nom ces dernières semaines. Notre objectif est de mieux refléter ce que nous sommes devenus : entre la presse, le plaidoyer, les actions judiciaires, les bénévoles, notre force, c’est d’être nombreux avec 110 000 à 120 000 adhérents. » Cette déclaration illustre parfaitement l’ampleur d’une transformation qui dépasse le simple cadre cosmétique pour toucher aux fondements mêmes de l’identité organisationnelle.

De l’Union fédérale des consommateurs à une identité collective

L’acronyme UFC, qui désignait initialement l’Union fédérale des consommateurs, puise ses racines dans l’effervescence de l’après-guerre. Créé en 1951 par André Romieu, ce bureau d’études spécialisé avait pour vocation d’éclairer les choix des consommateurs dans une société de consommation naissante. Durant sept décennies et demie, l’organisation a su naviguer avec habileté dans les mutations économiques et sociales, évoluant du statut de simple bureau d’études vers celui d’acteur incontournable de la protection des consommateurs.

Cette trajectoire historique révèle néanmoins les limites d’une dénomination devenue obsolète dans le paysage contemporain. L’évolution vers Que Choisir Ensemble traduit une ambition renouvelée : celle d’incarner une organisation « collective, présente sur tout le territoire, qui agit avec et pour les consommateurs », selon les termes du communiqué officiel. Cette transformation répond à une nécessité impérieuse d’adaptation aux codes communicationnels du XXIe siècle.

Les enjeux stratégiques d’un changement de nom

Cette transformation nominale répond à plusieurs impératifs stratégiques d’une acuité particulière. En premier lieu, une préoccupation de lisibilité auprès du grand public s’impose comme une évidence. L’appellation UFC-Que Choisir créait une confusion certaine, mêlant acronyme professionnel hermétique et marque accessible. La nouvelle dénomination Que Choisir Ensemble se veut plus immédiate et fédératrice, éliminant cette ambiguïté sémantique qui brouillait la perception publique.

Par ailleurs, cette évolution s’inscrit dans un contexte économique particulièrement tendu pour l’ensemble de la presse spécialisée. Comme l’explique avec lucidité Marie-Amandine Stévenin dans Le Figaro : « Nous nous portons difficilement, comme toute la presse. Les espaces de vente en kiosque ont fortement diminué. Mais nous tenons, notamment grâce aux abonnés, qui constituent l’essentiel de notre lectorat. » Cette franchise témoigne des défis considérables auxquels font face les médias traditionnels dans leur quête de pérennité.

L’organisation mobilise des ressources impressionnantes avec 350 000 exemplaires de diffusion mensuelle, 130 associations locales disséminées sur le territoire, 4 500 bénévoles mobilisés et une centaine de salariés. Ces chiffres traduisent une capacité d’action remarquable, matérialisée par la résolution annuelle de 90 000 litiges du quotidien. Pour les consommateurs, cette infrastructure représente un filet de sécurité essentiel dans leurs rapports avec les professionnels, particulièrement précieux dans une époque où les pratiques commerciales se complexifient.

Que Choisir Réclamations : la plateforme qui révolutionne la médiation

Parallèlement à ce changement de nom, l’association dévoile « Que Choisir Réclamations », une plateforme gratuite qui matérialise concrètement cette volonté de rapprochement avec les consommateurs. Cet outil novateur permet d’interpeller directement les professionnels dans le cadre de litiges de consommation, s’appuyant sur une base de données exhaustive de plus de 250 entreprises. Cette initiative révolutionnaire transforme fondamentalement la relation traditionnelle entre consommateurs et professionnels.

Cette plateforme couvre des secteurs névralgiques de l’économie française : finance, transports, télécommunications, énergie ou encore grande distribution. Elle fonctionne comme un intermédiaire numérique sophistiqué, facilitant le dialogue entre consommateurs lésés et entreprises. Cette approche pragmatique s’inscrit dans la continuité de l’action historique de l’association, tout en l’adaptant aux usages digitaux contemporains et aux attentes d’immédiateté des citoyens du XXIe siècle.

L’utilisation de cette plateforme révèle une conception particulièrement intuitive de l’interface utilisateur. Les consommateurs peuvent y déposer leurs réclamations, suivre l’avancement de leurs dossiers et bénéficier de l’expertise juridique reconnue de Que Choisir Ensemble. Cette dématérialisation des procédures répond à une demande croissante de réactivité et d’efficacité de la part des usagers, tout en démocratisant l’accès au conseil juridique spécialisé. Pour les consommateurs, cet outil représente une révolution dans la gestion des conflits commerciaux, offrant une alternative gratuite et accessible aux procédures judiciaires traditionnellement coûteuses et chronophages.