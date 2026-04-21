Un avion EasyJet ne pouvait pas décoller à cause de son poids : ce que la compagnie a imposé aux passagers fait débat

Le 11 avril, un incident inattendu a perturbé le vol EasyJet EJU7008 entre l’aéroport de Southend et Malaga. Cinq passagers ont été priés de descendre pour des raisons de sécurité liées au poids de l’appareil : une mesure rare, mais déjà observée sur cette même route, d’après la BBC. Cet épisode a relancé les questions sur les pratiques courantes dans l’aérien et sur les limites opérationnelles des aéroports aux capacités réduites, soulignant l’importance de la sécurité aérienne.

Un décollage compliqué à cause du poids

L’incident s’est produit avant le décollage et a mis en lumière les difficultés propres aux aéroports qui ont des pistes plutôt courtes. Malgré une extension en 2012, la piste de Southend mesure 1 856 mètres, contre 3 049 mètres à Stansted et 2 162 mètres à Luton. Pour garantir la sécurité, il faut respecter à la lettre les marges de poids et la poussée des moteurs, explique Guy Gratton, professeur à l’Université de Cranfield.

La météo joue un rôle déterminant. Ce jour-là, le vent formait un angle de 50° par rapport à l’axe de la piste, ce qui ne donnait presque aucun vent de face, contrairement aux vents habituels de sud-ouest. Cette situation, rare mais sérieuse, rendait nécessaire d’alléger l’avion avant le décollage. Gratton souligne que c’était « une solution simple » et conforme aux procédures de sécurité.

Poids, météo et principes de vol

Tout changement de masse à bord ou une variation météo, comme une hausse de température qui baisse la densité de l’air, modifie la portance et la poussée nécessaires pour décoller. Des études, notamment de l’Agence européenne de sécurité aérienne, montrent que par temps chaud l’air est moins dense, ce qui peut réduire les performances moteurs et rallonger la distance nécessaire au décollage, illustrant les perturbations météorologiques.

Ces variations climatiques peuvent rendre la situation plus délicate. Jeremy Spake, expert en aviation, assure : « Le changement climatique déplace le vent hors d’alignement avec les pistes. » Les compagnies devront sans doute prévoir des marges de poids plus larges pour compenser des conditions météo imprévues.

Les solutions pratiquées dans l’aérien

Quand la sécurité est menacée, alléger l’appareil, en réduisant le nombre de passagers ou en ajustant le carburant, reste une solution rapide. Jeremy Spake évoque l’importance de « sauvegarder presque 600 kg de poids », ce qui peut tout changer dans ce genre de situation. Sur le vol EJU7008, les passagers ayant accepté de débarquer devraient percevoir une indemnisation d’environ 403 €, ce qui protège leurs droits en cas de désagrément majeur.