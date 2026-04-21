Emploi : pourquoi trouver un CDI sera plus compliqué en 2026

Les embauches ralentissent en France. Les entreprises prévoient 2,27 millions de recrutements en 2026, soit 158.000 emplois de moins qu’en 2025, selon l’enquête France Travail révélée par franceinfo mardi 21 avril. Pour les candidats, le message est clair : des postes restent à pourvoir, mais ils seront plus disputés, souvent plus courts, et plus concentrés dans certains métiers.

Moins d’offres d’emploi, plus de prudence : ce qui change pour les candidats

Le premier chiffre à retenir est celui de la baisse. L’enquête France Travail révélée par franceinfo mardi 21 avril fait état d’un recul de 6,5% des intentions de recrutement en 2026. Cela laisse encore plus de deux millions de postes envisagés, mais le mouvement est net : la France sort progressivement de la période où les employeurs recrutaient à tour de bras. En 2025 déjà, France Travail recensait 2.433.020 projets de recrutement, en baisse de 12,5% sur un an.

Pour un demandeur d’emploi, ce changement ne signifie pas qu’il n’y a plus d’opportunités. Il signifie plutôt que le rapport de force évolue. Les entreprises continuent de publier des besoins, mais elles ouvrent moins de postes qu’auparavant et elles prennent davantage leur temps. En 2025, seuls 24,1% des établissements prévoyaient d’embaucher, contre 28,2% en 2024, selon France Travail. Le marché reste donc actif, mais il n’offre plus la même abondance qu’au sortir de la crise sanitaire.

L’autre inflexion importante concerne la qualité des postes proposés. France Travail mettait en avant pour 2025 une part de 43,8% de projets en CDI. Les résultats 2026 révélés le 21 avril indiquent, eux, une baisse à 41%, tandis que les contrats de moins de six mois progressent. Pour les candidats, cela change concrètement la donne : il devient plus difficile de sécuriser rapidement une situation stable, surtout dans les secteurs qui recrutent beaucoup mais sur des besoins ponctuels.

Cette évolution peut d’ailleurs peser au-delà du seul marché du travail. Un candidat qui décroche plus difficilement un CDI reporte plus souvent un projet de location, d’achat immobilier ou de consommation importante. Autrement dit, le ralentissement des recrutements ne touche pas seulement les employeurs : il modifie aussi la trajectoire de ménages qui avaient retrouvé de la visibilité ces dernières années.

Restauration, agriculture, services : où l’embauche reste la plus visible

Le tassement n’efface pas les pénuries dans les métiers de terrain. France Travail met encore en avant de gros volumes de recrutement dans la restauration et l’agriculture. Parmi les métiers les plus recherchés figurent les aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration, les serveurs de cafés-restaurants, ainsi que les viticulteurs et arboriculteurs. France Travail signalait déjà en 2025 que ces familles professionnelles faisaient partie des plus demandées à l’échelle nationale.

Des postes existent toujours en nombre. Mais ils sont souvent liés à des activités saisonnières, à des remplacements ou à des pics d’activité. C’est précisément ce que montrent les résultats 2026 : le principal motif de recrutement reste le surcroît d’activité ponctuel. Le marché de l’emploi ne disparaît donc pas ; il devient plus dépendant de besoins immédiats que de perspectives d’expansion.

Cette réalité explique aussi pourquoi beaucoup de candidats ont le sentiment que « ça recrute partout » tout en trouvant plus difficilement un poste durable. Les annonces sont là, mais elles ne correspondent pas toujours à une attente de stabilité, de proximité géographique ou de niveau de rémunération suffisant. C’est particulièrement vrai dans les métiers saisonniers, qui restent essentiels dans certaines régions mais ne répondent pas forcément aux besoins d’un actif cherchant à s’installer sur le long terme. L’importance des recrutements saisonniers en 2025, qui représentaient 31,0% des projets au niveau national, donne déjà une idée de ce décalage.

Un marché moins euphorique, mais pas fermé

Ce ralentissement ne veut pas dire que trouver un emploi devient impossible. D’abord parce que le volume total reste élevé à l’échelle de la décennie. Ensuite parce que les difficultés de recrutement, même en recul, demeurent importantes. En 2025, un projet sur deux était encore jugé difficile par les employeurs selon France Travail. Les résultats 2026 montrent une détente, mais pas un retour à la normale. Cela laisse une place réelle aux candidats capables de cibler les secteurs porteurs, d’accepter une montée en compétences rapide ou de se repositionner sur des métiers en tension.

Le marché de l’emploi en 2026 reste donc ouvert, mais il impose davantage de stratégie. Il faut accepter une recherche plus sélective, des processus potentiellement plus longs et, dans certains cas, une entrée par un contrat court avant une stabilisation. Les métiers qui recrutent encore massivement existent bel et bien, mais le confort dont bénéficiaient les candidats lors des années de forte reprise s’estompe. L’enquête France Travail ne raconte pas la fin de l’embauche en France ; elle raconte la fin d’une parenthèse particulièrement favorable aux candidats.