Prix du carton : quel impact sur les coûts logistiques des entreprises ?

Le prix du carton pèse sur le budget des entreprises qui expédient des marchandises. Quand les tarifs augmentent, les dépenses logistiques progressent et les marges peuvent diminuer. Comment limiter cet impact sans compromettre la protection des produits ?

Pourquoi le prix du carton varie-t-il ?

Le coût d’une caisse carton dépend de plusieurs facteurs, dont le prix du papier, l’énergie et le transport. Les variations des matières premières influencent les tarifs des fabricants. Les frais de production et les conditions d’approvisionnement comptent également.

L’Insee publie des indices de prix de production pour suivre les évolutions de l’industrie du papier et du carton. Les entreprises peuvent consulter ces données pour mieux comprendre les tendances du marché.

Les conséquences sur le budget et les marges de l’entreprise

Une hausse du prix du carton augmente naturellement le budget consacré aux emballages. L’effet devient plus important pour les entreprises qui expédient plusieurs centaines de commandes chaque jour. Même une faible augmentation unitaire risque alors d’alourdir les dépenses mensuelles.

De plus, les coûts ne s’arrêtent pas à l’achat des caisses. Le stockage mobilise de l’espace et la préparation des commandes nécessite du temps et de la manutention. Des emballages trop grands coûtent aussi plus cher au transport. Pourquoi ? Beaucoup de transporteurs facturent le poids volumétrique, et non le poids réel. Ils multiplient les trois dimensions du colis, puis divisent le résultat par un coefficient, souvent 5 000. Un carton de 60 x 40 x 40 cm est alors facturé comme un colis de 19,2 kg… même s’il contient un pull de 500 g !

Ces frais supplémentaires réduisent les marges lorsque l’entreprise ne peut pas les répercuter sur ses clients. Une protection insuffisante entraîne également des risques de casse, de retours et de remplacement. Les économies réalisées sur l’emballage peuvent alors coûter cher.

Comment réduire les dépenses d’emballage et de transport ?

Le choix du format compte autant que le prix unitaire. Il convient donc de choisir une caisse carton adaptée aux dimensions du produit pour limiter les espaces inutilisés. Cette stratégie facilite également la préparation des commandes. Pour maîtriser le budget logistique de l’entreprise, il est recommandé de :

Adapter les dimensions : des cartons ajustés réduisent le vide et les besoins en calage.

Choisir une résistance adaptée : un emballage approprié protège les marchandises sans multiplier les couches de protection.

Standardiser les formats : moins de références simplifient les achats, le stockage et la préparation des commandes.

Optimiser les palettes : des cartons palettisables facilitent l’empilage et l’utilisation de l’espace disponible.

Séparer les produits fragiles : les plaques accordéon limitent les contacts et les déplacements entre les articles.

Le réemploi constitue une autre piste à exploiter. Les cartons reçus peuvent servir à de nouvelles expéditions s’ils restent propres, secs et suffisamment solides. Les emballages trop abîmés doivent être orientés vers le recyclage.

Bonne nouvelle : cette pratique va dans le sens de la loi AGEC. Elle fixe un objectif national de 10 % d’emballages réemployés en 2027. Les entreprises ont donc intérêt à examiner leurs achats et leurs habitudes d’expédition.

Comment anticiper les variations du prix du carton ?

Les entreprises peuvent comparer les tarifs des fournisseurs, estimer leurs besoins et négocier des prix pour plusieurs mois. De cette manière, elles anticipent les dépenses liées aux emballages et gèrent mieux leur budget. Il est également important de calculer le coût des emballages pour chaque commande pour repérer les dépenses excessives.

Les variations du prix du carton compliquent la gestion des dépenses. La solution est de choisir des cartons adaptés aux produits de l’entreprise et de mieux organiser les expéditions.