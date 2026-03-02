Prix en 2026 : pourquoi certains produits alimentaires baissent vraiment

Le 1er mars 2026, les négociations annuelles entre industriels et grande distribution se sont conclues. Chaque année, ces discussions fixent le prix de milliers de produits alimentaires pour les douze mois suivants. En 2026, le signal macroéconomique est plus nuancé qu’en 2023 ou 2024 : l’inflation ralentit, certaines matières premières reculent, et pourtant tous les prix ne baissent pas.

Prix des produits alimentaires : une baisse tirée par les matières premières agricoles

D’un point de vue strictement économique, la variable clé reste le coût des intrants. Or, sur plusieurs marchés agricoles, les cours ont nettement baissé. RMC Conso rapporte ainsi que pour le riz, « le cours a baissé de 37% sur les marchés mondiaux ». Une telle variation crée mécaniquement un espace de baisse de prix dans le commerce, surtout pour des produits alimentaires peu transformés.

Même logique pour le blé. Le même article précise : « Sur un an, son cours a chuté de près de 14% ». Or le blé dur est l’ingrédient central des pâtes, et le blé tendre celui de la farine. Dans un modèle économique simple, lorsque la matière première recule de 14%, le prix final ne baisse pas d’autant, car il intègre transport, énergie, transformation et marge. Cependant, la pression concurrentielle dans le commerce oblige les enseignes à répercuter au moins partiellement la baisse. C’est pourquoi les pâtes, la farine et, plus largement, certains féculents apparaissent comme les premiers candidats à une baisse de prix en 2026.

Le Parisien, le 1er mars 2026, évoque d’ailleurs une inflation « ne dépassant pas 1 % » selon certaines enseignes et mentionne des baisses sur « le riz », « les pâtes » et « la farine ». Autrement dit, l’arbitrage économique 2026 consiste à transformer la désinflation des matières premières en baisse visible de prix pour capter des volumes.

Prix et arbitrages dans le commerce : transmission incomplète et tensions sectorielles

Toutefois, la baisse des coûts ne se traduit pas mécaniquement par une baisse uniforme des prix. L’économie du commerce repose sur des contrats annuels, souvent négociés plusieurs mois avant la mise en rayon. Le cas du chocolat illustre parfaitement cette rigidité.

RMC Conso rappelle que la tonne de cacao a dépassé « les 10.000 dollars » début 2025, contre « autour de 2.500 dollars vers 2023 », avant de redescendre « sous la barre des 5.000 dollars » en janvier. Même si le cours recule, les contrats signés lorsque le prix était élevé continuent de peser. Cela limite la baisse immédiate en magasin.

Sud Ouest cite Thierry Cotillard, patron d’Intermarché, qui déclare : « On s’est vraiment heurté à un mur cette année de la part de certaines grandes marques multinationales du cacao, qui ont continué à faire des demandes de hausse à deux chiffres. » Le même article évoque des hausses « de 15 à 25 % » demandées par certains industriels. Dans ce contexte, la baisse de prix devient un enjeu stratégique : accepter une hausse réduit la compétitivité, refuser peut entraîner un déréférencement.

La viande constitue un autre cas structurellement inflationniste. RMC Conso indique qu’« une hausse de 10% a été constatée entre novembre 2024 et novembre 2025 en grandes surfaces » pour le bœuf, et même 12% pour le veau. Ici, la baisse de prix est improbable car le problème n’est pas conjoncturel mais démographique et productif. Moins d’éleveurs signifie moins d’offre, donc un prix sous tension.

Quel impact économique réel sur le budget des ménages ?

Pour mesurer l’effet d’une baisse de prix sur des produits alimentaires, il faut regarder la dépense globale. FranceAgriMer indique dans son point conjoncture de février 2026 : « Avec 137,5 milliards d’euros dépensés, il s’agit du niveau le plus élevé des dernières années », et précise que les dépenses sont « supérieures de 2,6 % par rapport à 2024 et de 22 % par rapport à 2019 ». Cela signifie que même si certains prix baissent en 2026, le niveau général reste historiquement élevé.

L’Observatoire des prix 2025 de Familles Rurales donne un éclairage microéconomique. Il chiffre un panier mensuel à « 800 € » pour les produits les moins chers et à « 894 € » pour les marques nationales. Il ajoute qu’un panier restreint coûte « 539€ / mois » pour une famille de quatre personnes. Une baisse de prix de 5 % sur quelques catégories ne représente donc qu’une fraction de ce total.

Prenons un raisonnement simple : si une famille consacre 100 euros par mois aux pâtes, au riz, à la farine et au sucre, une baisse moyenne de prix de 5 % représente 5 euros d’économie mensuelle, soit 60 euros sur l’année. C’est significatif pour les ménages contraints, mais marginal à l’échelle des 800 à 900 euros de dépenses mensuelles globales.

NIQ résume d’ailleurs la situation de manière explicite : « Si la baisse des prix est désormais récurrente, les prix en magasin restent élevés, maintenant une pression forte sur le pouvoir d’achat de près de 80% des Français. ». D’un point de vue économique, la baisse de prix en 2026 correspond donc davantage à une stabilisation qu’à un retour aux niveaux d’avant-crise.