Produits labellisés IGP et AOP : alerte sur les fraudes

Vous pensiez acheter du véritable Veau du Limousin ou des pruneaux d’Agen certifiés ? Détrompez-vous. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de révéler une fraude massive touchant les Appellations d’Origine Protégée (AOP) et les Indications Géographiques Protégées (IGP). Sur 1 800 établissements contrôlés en 2023, près de 11 % présentaient des anomalies graves. Supermarchés, restaurants, forains : personne n’est épargné. Voici comment protéger votre portefeuille et faire les bons choix.

Qu’est-ce qu’un vrai label AOP ou IGP ? Les bases à connaître

AOP vs IGP : quelles garanties pour le consommateur ?

L’Appellation d’Origine Protégée garantit qu’un produit provient intégralement d’une zone géographique précise. Production, transformation et élaboration doivent s’y dérouler selon un savoir-faire reconnu. Le Roquefort, le Comté ou le beurre Charentes-Poitou en sont des exemples emblématiques. L’Indication Géographique Protégée, plus souple, exige qu’au moins une étape de production ait lieu dans la région désignée. Le Veau du Limousin ou les pruneaux d’Agen relèvent de cette catégorie. Les deux labels européens protègent le consommateur contre les imitations et valorisent un terroir authentique.

Cahier des charges : ce qu’il faut savoir

Chaque AOP ou IGP obéit à un cahier des charges strict, validé par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). Race animale, alimentation, durée d’élevage, méthode de fabrication : tout est codifié. Un producteur ne peut apposer le logo officiel sans contrôle régulier par un organisme certificateur indépendant. Usurper ces mentions constitue une infraction pénale, passible d’amendes et de peines d’emprisonnement. Pourtant, la DGCCRF constate des tromperies à tous les stades de la filière.

L’alerte 2026 de la DGCCRF : une fraude plus répandue qu’on ne le croit

1 800 contrôles, 268 anomalies détectées : les chiffres qui inquiètent

En juillet 2026, la DGCCRF a publié les résultats de sa campagne 2023. Bilan : 71 procès-verbaux pénaux et 197 injonctions de mise en conformité. Près de 15 % des établissements inspectés présentaient des irrégularités. « Présenter des produits comme des produits AOP ou IGP alors qu’ils ne le sont pas, c’est tromper le consommateur », rappelle l’organisme. Les anomalies vont de l’erreur involontaire à l’usurpation délibérée, certains professionnels profitant sciemment de la notoriété d’un label pour gonfler leurs marges. Deux affaires ont déjà abouti à des transactions pénales.

Cas concrets : comment les fraudeurs s’y prennent (Veau du Limousin, pruneaux d’Agen…)

Un supermarché affichait « Veau du Limousin IGP » sur des morceaux ne bénéficiant pas de cette certification. Un forain vendait de prétendus pruneaux d’Agen AOP, sans aucune traçabilité. Une boulangerie prétendait utiliser du beurre Charentes-Poitou AOP sans respecter les critères imposés. Des restaurateurs ajoutaient la mention « AOP » sur des produits pour lesquels aucune appellation n’existe, simplement pour valoriser leur carte. Selon la DGCCRF, ces pratiques touchent producteurs, importateurs, grossistes et détaillants.

5 conseils pratiques pour bien acheter et éviter les pièges

Conseil 1 : Vérifier l’étiquette et le logo officiel AOP/IGP

Le logo européen AOP (rouge et jaune) ou IGP (bleu et jaune) doit figurer sur l’emballage. Méfiez-vous des mentions manuscrites ou des étiquettes artisanales sans certification visible. En cas de doute, photographiez le produit et consultez le site de l’INAO, qui recense toutes les appellations reconnues. Un vrai label s’accompagne d’un numéro de lot traçable.

Conseil 2 : Connaître les produits français certifiés par région

La France compte plus de 360 AOP et IGP. Renseignez-vous sur les spécialités de votre région ou de celle que vous visitez. Le Veau du Limousin provient exclusivement du Limousin, les pruneaux d’Agen du Lot-et-Garonne. Si un produit prétend bénéficier d’une appellation inexistante ou géographiquement improbable, fuyez. L’INAO met à disposition une base de données publique consultable en ligne.

Conseil 3 : Comparer les prix (un vrai label justifie un surcoût)

Un produit AOP ou IGP coûte généralement 20 à 50 % plus cher qu’un équivalent standard. Un prix anormalement bas doit éveiller vos soupçons. Les labels garantissent des méthodes de production exigeantes, donc plus coûteuses. Si un forain vend des pruneaux d’Agen au même tarif que des pruneaux ordinaires, posez-vous des questions. Les fraudeurs misent souvent sur l’ignorance des consommateurs.

Conseil 4 : Interroger le vendeur ou restaurateur en cas de doute

N’hésitez pas à demander la provenance exacte, le nom du producteur ou le numéro de certification. Un professionnel honnête répondra sans difficulté. En restauration, exigez des précisions sur les produits annoncés « AOP » ou « IGP » au menu. La DGCCRF rappelle que « les anomalies vont de l’erreur liée à un manque de rigueur et de connaissance de la réglementation, aux usurpations et pratiques trompeuses ». Votre vigilance incite les commerçants à la rigueur.

Conseil 5 : Signaler les fraudes observées

Vous suspectez une tromperie ? Signalez-la sur SignalConso, la plateforme officielle de la DGCCRF. Votre signalement alimente les enquêtes et protège d’autres consommateurs. Conservez vos preuves d’achat (ticket, photo de l’étiquette). La répression des fraudes s’engage à poursuivre ses contrôles sur les produits certifiés. Chaque alerte compte pour démanteler ces réseaux.