Voiture électrique : 29% du marché mondial en 2026, dopée par la crise pétrolière

En février 2026, l’escalade du conflit au Moyen-Orient a propulsé le prix du pétrole brut de 60 à 120 dollars le baril. Six mois plus tard, l’Agence internationale de l’énergie révise ses prévisions automobiles à la hausse. Loin d’être une coïncidence, la volatilité énergétique accélère massivement la transition vers la voiture électrique. Selon les dernières estimations de l’AIE publiées ce 30 juillet, les véhicules électriques représenteront 29% des ventes automobiles mondiales en 2026, soit 23 millions d’unités. Une progression de 10% par rapport à 2025, alors même que le marché automobile global demeure morose.

La crise énergétique du Moyen-Orient redessine le marché automobile

Du pétrole à 60 à 120 dollars : le choc qui relance l’électrique

Le 28 février 2026 marque un tournant. L’intensification du conflit au Moyen-Orient provoque un doublement spectaculaire du prix du baril en quelques semaines. Pour les automobilistes du monde entier, la facture à la pompe explose. Pour l’industrie automobile, un basculement s’opère. Au deuxième trimestre 2026, les ventes de véhicules électriques rebondissent de 35%, atteignant 5 millions d’unités sur trois mois. L’AIE constate dans son rapport que « en dépit d’un contexte difficile pour le marché automobile à l’échelle mondiale, les ventes de véhicules électriques ont rebondi de 4% au deuxième trimestre, à 5 millions, la crise énergétique déclenchée par le conflit au Moyen-Orient ramenant la volatilité des cours des carburants au premier plan ». La hausse vertigineuse du pétrole transforme l’électrique en refuge économique rationnel.

Quand la volatilité pétrolière devient une opportunité pour l’électrique

L’analyse de l’AIE révèle un mécanisme puissant : le transport routier absorbe près de la moitié de la consommation pétrolière mondiale. Chaque flambée du brut fragilise donc directement les budgets des ménages et des entreprises. L’agence souligne que « les pays importateurs de pétrole pourraient utiliser les véhicules électriques pour renforcer la sécurité énergétique et protéger les consommateurs et les entreprises des fluctuations des prix des carburants ». La part de marché de la voiture électrique grimpe ainsi de 20% en 2024 à 25% en 2025, puis 29% prévu en 2026. Une accélération de 9 points en deux ans, alimentée par l’instabilité géopolitique. L’électrique passe du statut d’alternative écologique à celui de bouclier économique stratégique.

Les politiques publiques au cœur de la bifurcation : Europe gagnante, USA en reprise

L’Europe capitalise sur sa stratégie de long terme. Au premier semestre 2026, les ventes électriques y bondissent de 30% par rapport à la même période en 2025. L’Allemagne enregistre 140 000 immatriculations supplémentaires, le Royaume-Uni 100 000, la France 95 000. Les mécanismes d’incitation publique, couplés à la pression énergétique, créent un effet d’entraînement massif. Aux États-Unis, le scénario diffère. La suppression du crédit d’impôt fédéral en janvier provoque un effondrement temporaire des ventes en début d’année. Depuis mars toutefois, la tendance s’inverse grâce à la hausse des prix à la pompe, même si le niveau reste inférieur à 2025. Le contraste illustre la fragilité des marchés sans soutien structurel face aux chocs externes.

La Chine face à un paradoxe : domination quantitative mais stagnation inédite

Pour la première fois depuis dix ans, la Chine voit ses ventes de voitures électriques stagner autour de 13,2 millions d’unités. Un plateau surprenant pour le géant qui détient pourtant une part de marché record dépassant 60%. La saturation progressive du marché urbain, combinée à un ralentissement économique général, explique cet essoufflement. Pékin conserve sa suprématie quantitative mais perd son statut de locomotive mondiale. Le centre de gravité de la croissance se déplace vers d’autres continents, redessinant la géographie industrielle du secteur. La domination chinoise demeure écrasante en volume, mais l’élan dynamique s’est déplacé.

Marchés émergents : comment la crise énergétique crée de nouveaux leaders

L’Australie, le Brésil, la Corée du Sud, l’Inde et le Vietnam enregistrent un quasi-doublement de leurs ventes électriques en 2026. Ces pays, fortement dépendants des importations pétrolières, subissent de plein fouet la volatilité énergétique. Plusieurs gouvernements d’Asie du Sud-Est introduisent des exonérations fiscales temporaires pour encourager l’adoption. Malgré un contexte difficile pour le secteur automobile global, l’électrique s’impose comme solution de résilience. L’Inde, avec une croissance attendue de la demande électrique de 7% selon l’AIE, illustre la conjonction entre transition énergétique et développement économique rapide. Les marchés émergents deviennent les nouveaux terrains de conquête automobile.