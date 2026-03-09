Batterie ultra-rapide BYD : 5 minutes pour recharger une voiture électrique

Le 5 mars 2026, le constructeur chinois BYD a présenté une innovation majeure dans le domaine de la batterie pour voiture électrique : une nouvelle génération de batterie Blade associée à une technologie de recharge baptisée Flash Charging. L’objectif est clair : réduire drastiquement le temps nécessaire pour recharger une batterie.

Une batterie nouvelle génération pour la voiture électrique BYD

La nouvelle batterie développée par BYD repose sur la deuxième génération de la technologie Blade, une architecture de batterie déjà utilisée par plusieurs modèles du constructeur. Cependant, cette version introduit plusieurs améliorations majeures visant à accélérer la recharge tout en conservant un niveau de sécurité élevé.

D’abord, la batterie a été conçue pour accepter des puissances de charge nettement supérieures à celles observées sur la plupart des voitures électriques actuelles. Ainsi, la technologie Flash Charging permet d’atteindre des puissances allant jusqu’à 1 500 kW. À titre de comparaison, la majorité des bornes rapides actuelles en Europe délivrent entre 150 et 350 kW. Grâce à cette puissance exceptionnelle, la batterie peut absorber une quantité d’énergie très importante en un temps très court.

Ensuite, la conception interne de la batterie a été optimisée pour améliorer la circulation du courant et limiter l’échauffement. Selon le constructeur, la batterie peut passer de 10 % à 70 % de charge en seulement cinq minutes et atteindre 97 % en neuf minutes. Ces performances représentent un bond technologique majeur, car la recharge complète d’une voiture électrique prend généralement entre 20 et 40 minutes sur les bornes rapides actuelles.

Recharger une batterie en quelques minutes : comment fonctionne l’innovation

La rapidité de recharge annoncée par BYD ne repose pas uniquement sur la batterie elle-même. Elle s’appuie également sur une nouvelle génération d’infrastructures de recharge ultra-puissantes développées par le constructeur.

Concrètement, les nouvelles bornes Flash Charging peuvent délivrer jusqu’à 1 500 kW de puissance, soit plusieurs fois la capacité des bornes rapides les plus répandues aujourd’hui. Ce système fonctionne avec une architecture électrique de 1 000 volts, ce qui permet d’augmenter considérablement le débit d’énergie envoyé vers la batterie. Selon Caradisiac, certains modèles compatibles peuvent déjà accepter jusqu’à 1 000 kW de puissance et récupérer environ 400 kilomètres d’autonomie en cinq minutes.

Cette performance repose également sur une gestion thermique avancée. La batterie utilise un système de refroidissement sophistiqué afin de maintenir une température stable lors des charges ultra-rapides. Cela permet d’éviter la dégradation prématurée des cellules tout en maintenant un niveau de sécurité élevé. Selon PV Magazine, la batterie peut même fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes, puisqu’une recharge de 20 % à 97 % resterait possible en 12 minutes à une température de –30 °C.

Une batterie capable de transformer l’usage de la voiture électrique

L’objectif de cette innovation est de lever l’un des principaux freins à l’adoption de la voiture électrique : le temps nécessaire pour recharger la batterie. En effet, malgré les progrès des dernières années, la recharge reste souvent perçue comme trop longue par rapport au ravitaillement d’une voiture thermique.

Avec cette technologie, BYD affirme pouvoir rapprocher l’expérience utilisateur de celle d’une station-service classique. Lors de la présentation officielle de la technologie Flash Charging, Wang Chuanfu, président et fondateur de BYD, a déclaré : « Personne ne comprend mieux les batteries que BYD » lors de la conférence de lancement du 5 mars 2026, 9 mars 2026.

Par ailleurs, la nouvelle batterie pourrait également améliorer l’autonomie des véhicules. Selon plusieurs médias spécialisés, certains modèles équipés de cette technologie pourraient atteindre plus de 1 000 kilomètres d’autonomie selon le cycle chinois CLTC. Une telle autonomie permettrait de réduire considérablement la fréquence des recharges lors des longs trajets.

Pour accompagner cette évolution, BYD prévoit aussi un vaste déploiement d’infrastructures. L’entreprise annonce vouloir installer environ 20 000 stations de recharge Flash Charging d’ici la fin de l’année 2026, dont environ 2 000 le long des autoroutes selon Reuters. L’objectif est de créer un réseau capable de soutenir ces nouvelles batteries à recharge ultra-rapide.